Καρμπονάρα: Φτιάξτε την αυθεντική συνταγή, όπως την κάνουν οι Ιταλοί

Παραδοσιακά υλικά και γνήσια κρεμώδης σάλτσα, για μία μακαρονάδα-σύμβολο

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Λίγα φαγητά έχουν τόσο «δυνατό» όνομα, όσο τα σπαγγγέτι αλά καρμπονάρα. Ο Χρήστος Μοίρας σήμερα έρχεται στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και δείχνει την αυθετική συνταγή. Αυτήν που τηρούν ευλαβικά οι Ιταλοί και δεν επιτρέπουν καμία παραλλαγή.

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Καρμπονάρα: Φτιάξτε την αυθεντική συνταγή, όπως την κάνουν οι Ιταλοί

Αυθεντική Carbonara 

Καρμπονάρα: Φτιάξτε την αυθεντική συνταγή, όπως την κάνουν οι Ιταλοί

Υλικά

  • 500 γρ. σπαγγέτι
  • 4 κρόκοι αυγών
  • 200 γρ. τριμμένη γραβιέρα
  • 50 γρ. τριμμένο Pecorino
  • 180 γρ. guanciale
  • Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • 1 σκελίδα σκόρδο

Καρμπονάρα: Φτιάξτε την αυθεντική συνταγή, όπως την κάνουν οι Ιταλοί

Εκτέλεση

  • Βράζω τα σπαγγέτι σε αλατισμένο νερό και κρατάω λίγο από το νερό του βρασίματος.
  • Σε τηγάνι σοτάρω το guanciale με το σκόρδο μέχρι να γίνει τραγανό. Αφαιρώ το σκόρδο.
  • Σε ένα μπολ ανακατεύω τους κρόκους με τη γραβιέρα, το Pecorino και αρκετό πιπέρι.
  • Προσθέτω τα ζεστά σπαγγέτι στο τηγάνι με το guanciale, αποσύρω από τη φωτιά και προσθέτω το μείγμα των αυγών.
  • Ανακατεύω καλά, προσθέτοντας λίγο από το νερό των ζυμαρικών μέχρι να γίνει κρεμώδης η σάλτσα.
  • Σερβίρω αμέσως με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο Pecorino.
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