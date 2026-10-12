Λίγα φαγητά έχουν τόσο «δυνατό» όνομα, όσο τα σπαγγγέτι αλά καρμπονάρα. Ο Χρήστος Μοίρας σήμερα έρχεται στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και δείχνει την αυθετική συνταγή. Αυτήν που τηρούν ευλαβικά οι Ιταλοί και δεν επιτρέπουν καμία παραλλαγή.
Δείτε τη διαδικσία, βήμα-βήμα και ετοιμάστε το πιάτο, σε λίγα μόλις λεπτά
Αυθεντική Carbonara
Υλικά
- 500 γρ. σπαγγέτι
- 4 κρόκοι αυγών
- 200 γρ. τριμμένη γραβιέρα
- 50 γρ. τριμμένο Pecorino
- 180 γρ. guanciale
- Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
- 1 σκελίδα σκόρδο
Εκτέλεση
- Βράζω τα σπαγγέτι σε αλατισμένο νερό και κρατάω λίγο από το νερό του βρασίματος.
- Σε τηγάνι σοτάρω το guanciale με το σκόρδο μέχρι να γίνει τραγανό. Αφαιρώ το σκόρδο.
- Σε ένα μπολ ανακατεύω τους κρόκους με τη γραβιέρα, το Pecorino και αρκετό πιπέρι.
- Προσθέτω τα ζεστά σπαγγέτι στο τηγάνι με το guanciale, αποσύρω από τη φωτιά και προσθέτω το μείγμα των αυγών.
- Ανακατεύω καλά, προσθέτοντας λίγο από το νερό των ζυμαρικών μέχρι να γίνει κρεμώδης η σάλτσα.
- Σερβίρω αμέσως με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο Pecorino.