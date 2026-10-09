Καθώς έρχεται Σαββατοκύριακο, ο Χρήστος Μοίρας, δεν ετοιμάζει μία απλή αλλά μία πραγματική ΣΥΝΤΑΓΑΡΑ. Χρησιμοποιεί ό,τι υλικό υπάρχει σε κάθε ελληνικό ψυγείο και φτιάχνει μία εκπληκτική Γαλατόπιτα για τους θεατές της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

Το πιο εύκολο γλυκό με υλικά που έχεις στο ψυγείο: Γαλατόπιτα

Υλικά

1 λίτρο γάλα

100 γρ. ψιλό σιμιγδάλι

2 αυγά

120 γρ. ζάχαρη

Φλούδα από 1 λεμόνι

Λίγο ξύσμα λεμονιού

1 κ.γ. βανίλια

1 πρέζα αλάτι

2 κ.σ. άμυλο καλαμποκιού

50 γρ. βούτυρο

Για την επιφάνεια

1 κρόκος αυγού

1 κ.γ. γάλα

Εκτέλεση