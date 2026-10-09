Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα

Χρησιμοποίησε ό,τι υλικό έχεις στο ψυγείο για ένα γλυκό που αρέσει σε όλους

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Καθώς έρχεται Σαββατοκύριακο, ο Χρήστος Μοίρας, δεν ετοιμάζει μία απλή  αλλά μία πραγματική ΣΥΝΤΑΓΑΡΑ. Χρησιμοποιεί ό,τι υλικό υπάρχει σε κάθε ελληνικό ψυγείο και φτιάχνει μία εκπληκτική Γαλατόπιτα για τους θεατές της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα

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Το πιο εύκολο γλυκό με υλικά που έχεις στο ψυγείο: Γαλατόπιτα

Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα

Υλικά

  • 1 λίτρο γάλα
  • 100 γρ. ψιλό σιμιγδάλι
  • 2 αυγά
  • 120 γρ. ζάχαρη
  • Φλούδα από 1 λεμόνι
  • Λίγο ξύσμα λεμονιού
  • 1 κ.γ. βανίλια
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 2 κ.σ. άμυλο καλαμποκιού
  • 50 γρ. βούτυρο

Για την επιφάνεια

  • 1 κρόκος αυγού
  • 1 κ.γ. γάλα

Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα

Εκτέλεση

  • Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, τη ζάχαρη, τη φλούδα λεμονιού και το αλάτι και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά.
  • Προσθέτουμε σταδιακά το ψιλό σιμιγδάλι και το άμυλο καλαμποκιού, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα μέχρι να αρχίσει να πήζει η κρέμα.
  • Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε για λίγα λεπτά να πέσει η θερμοκρασία.
  • Αφαιρούμε τη φλούδα λεμονιού και προσθέτουμε τα αυγά, τη βανίλια, το ξύσμα λεμονιού και το βούτυρο, ανακατεύοντας καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
  • Αδειάζουμε την κρέμα σε βουτυρωμένο ταψί και ισιώνουμε την επιφάνεια. Ανακατεύουμε τον κρόκο αυγού με το γάλα και αλείφουμε την επιφάνεια της γαλατόπιτας.
  • Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, μέχρι να αποκτήσει ωραίο, χρυσαφένιο χρώμα στην επιφάνεια.
  • Σερβιρω με άχνη και φέτα λεμόνι!
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