Ο Χρήστος Μοίρας σήμερα, συνεχίζει από εκεί όπου σταμάτησε τη Δευτέρα. Και προτείνει μία ακόμα συνταγή με τραχανά, η οποία φέρνει στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, γεύσεις και τεχνικές, τόσο της ιταλικής όσο και της ελληνικής κουζίνας.
Φτιάξτε τραχανά με καμένο βούτυρο, μία συνταγή «ελληνικού superfood»
Πάμε να δούμε την εκτέλεση, βήμα-βήμα
Arancini (κροκέτα τραχανά)
Υλικά για το τραχανότο
- 200 γρ. ξινός τραχανάς
- 800 γρ. ζωμός κοτόπουλου ή λαχανικών
- 80 γρ. βούτυρο
- 100 γρ. φέτα
- Αλάτι
- Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
- 1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
Υλικά για την κροκέτα
- 300 gr mozzarella
- 300 gr cheddar
- Για το πανάρισμα :
- 200 γρ αλεύρι
- 4 αυγά
- 150 γρ φρυγανιά τριμμένη
- 200 γρ τυρί κρέμα για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Την επόμενη ημέρα βγάζουμε τον κρύο τραχανά από το ψυγείο και τον αφήνουμε για λίγα λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.
- Παίρνουμε μικρές ποσότητες και πλάθουμε σε μπαλάκια, τοποθετώντας στο κέντρο λίγη mozzarella ή cheddar ή και τα δύο.
- Κλείνουμε καλά ώστε το τυρί να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό και περνάμε κάθε μπαλάκι διαδοχικά από αλεύρι, χτυπημένο αυγό και φρυγανιά.
- Αφήνουμε τα αραντσίνι στο ψυγείο για 20–30 λεπτά ώστε να σταθεροποιηθούν και στη συνέχεια τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι στους 170–175°C μέχρι να γίνουν χρυσαφένια και τραγανά.
- Τα μεταφέρουμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε ζεστά.