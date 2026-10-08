Δοκίμασε μία διαφορετική συνταγή με τραχανά - Φτιάξε κροκέτες!

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Ο Χρήστος Μοίρας σήμερα, συνεχίζει από εκεί όπου σταμάτησε τη Δευτέρα. Και προτείνει μία ακόμα συνταγή με τραχανά, η οποία φέρνει στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, γεύσεις και τεχνικές, τόσο της ιταλικής όσο και της ελληνικής κουζίνας.

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Πάμε να δούμε την εκτέλεση, βήμα-βήμα

Δοκίμασε μία διαφορετική συνταγή με τραχανά - Φτιάξε κροκέτες!

Arancini (κροκέτα τραχανά)

Υλικά για το τραχανότο

  • 200 γρ. ξινός τραχανάς
  • 800 γρ. ζωμός κοτόπουλου ή λαχανικών
  • 80 γρ. βούτυρο
  • 100 γρ. φέτα
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • 1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

Δοκίμασε μία διαφορετική συνταγή με τραχανά - Φτιάξε κροκέτες!

Υλικά για την κροκέτα

  • 300 gr mozzarella 
  • 300 gr cheddar 
  •  Για το πανάρισμα :
  •  200 γρ αλεύρι 
  • 4 αυγά 
  • 150 γρ φρυγανιά τριμμένη 
  • 200 γρ τυρί κρέμα για το σερβίρισμα 

Δοκίμασε μία διαφορετική συνταγή με τραχανά - Φτιάξε κροκέτες!

Εκτέλεση 

  • Την επόμενη ημέρα βγάζουμε τον κρύο τραχανά από το ψυγείο και τον αφήνουμε για λίγα λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.
  • Παίρνουμε μικρές ποσότητες και πλάθουμε σε μπαλάκια, τοποθετώντας στο κέντρο λίγη mozzarella ή cheddar ή και τα δύο.
  • Κλείνουμε καλά ώστε το τυρί να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό και περνάμε κάθε μπαλάκι διαδοχικά από αλεύρι, χτυπημένο αυγό και φρυγανιά.
  • Αφήνουμε τα αραντσίνι στο ψυγείο για 20–30 λεπτά ώστε να σταθεροποιηθούν και στη συνέχεια τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι στους 170–175°C μέχρι να γίνουν χρυσαφένια και τραγανά.
  • Τα μεταφέρουμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε ζεστά.
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