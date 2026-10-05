Και σε ποιον δεν αρέσει ο τραχανάς, και ποιος δεν έχει παιδικές αναμνήσεις από το αυτό το ελληνικό superfood; Ο Χρήστος Μοίρας, έρχεται στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, και δείχνει μία κλασική συνταγή, γεμάτη γεύση, ενέργεια και θρεπτικά συστατικά
Συνταγή για νηστίσιμη σπανακόπιτα με χόρτα εποχής και μυρωδικά
Τραχανάς με καμένο βούτυρο
Υλικά
- 200 γρ. ξινός τραχανάς
- 800 γρ. ζωμός κοτόπουλου ή λαχανικών
- 80 γρ. βούτυρο
- 100 γρ. φέτα
- Αλάτι
- Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
- 1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
Εκτέλεση Συνταγής
- Καβουρδίζουμε τον τραχανά σε δυνατή φωτιά
- Βάζουμε τον καυτό ζωμό και ανακατεύουμε καλά
- Μαγειρεύουμε για 10 λεπτά σε μεσαία φωτιά
- Κατεβάζουμε τη φωτιά και προσθέτουμε το μισό βούτυρο
- Καίμε το υπόλοιπο βούτυρο μαζί με πάπρικα
- Προσθέτουμε φέτα στον τραχανά
- Σερβίρουμε στα πιάτα και περιχύνουμε με το λιωμένο βούτυρο και την πάπρικα
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