Φτιάξτε τραχανά με καμένο βούτυρο, μία συνταγή «ελληνικού superfood»

Ένα ξεχωριστό πιάτο με το αγαπημένο υλικό που μας φέρνει αναμνήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.26 , 14:15 Αθηνά Οικονομάκου: «Δε διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου»
05.10.26 , 14:10 Προϋπολογισμός 2027: Πάνω από 2% η ανάπτυξη, στο 3,8% ο πληθωρισμός
05.10.26 , 14:00 Θέλετε να βελτιώσετε τη διάθεσή σας; Κάντε αυτά τα είδη γυμναστικής
05.10.26 , 13:58 Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο - Γιατί δεν πάει στην Τουρκία
05.10.26 , 13:46 Φαίη Σκορδά για την επιστροφή στον Ant1: «Έχω κρατήσει ανθρώπινες σχέσεις»
05.10.26 , 13:44 Ντόρα Μπακογιάννη: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual-chic εμφανιση
05.10.26 , 13:43 Νόμπελ Ιατρικής: Ένας Αμερικανός και δύο Γερμανοί πήραν το βραβείο
05.10.26 , 13:31 Cash or Trash: Τα ρομποτάκια κλέβουν τις εντυπώσεις - Θα μαζέψουν το χρήμα;
05.10.26 , 13:23 Μαζωνάκης: Ο ΙΣΑ Ζητά Δίωξη Γιατρών Για Ψευδείς Δηλώσεις
05.10.26 , 13:12 Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης
05.10.26 , 13:03 Η Μαρίνα Σταυράκη για το 2ο παιδί του Γιώργου Πατούλη: «Γερό και καλότυχο»
05.10.26 , 12:55 Μαρία Αντωνά: «Μπήκα στο νοσοκομείο. Πέρασα κάτι δύσκολο, αλλά όχι σοβαρό»
05.10.26 , 12:51 Κατερίνα Πετράκη: «Η Ριάνα είναι ίδια με τον Δημήτρη. Έχω κάτι να θυμάμαι»
05.10.26 , 12:40 Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Μεσογείων
05.10.26 , 12:37 Κρήτη: Το Σπήλαιο του Σάρχου έγινε ξανά ποτάμι μετά από 12 χρόνια
Θάνατος Μαζωνάκη: Μίξη ουσιών κατά την αναισθησία δείχνει η έκθεση της ΕΛΑΣ
Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές
Μαρία Αντωνά: «Μπήκα στο νοσοκομείο. Πέρασα κάτι δύσκολο, αλλά όχι σοβαρό»
Αλλάζει ο καιρός: Eπιστρέφουν τα 30άρια – Πότε έρχονται ξανά βροχές
Η Μαρίνα Σταυράκη για το 2ο παιδί του Γιώργου Πατούλη: «Γερό και καλότυχο»
Νέα Ιωνία: «Με έβγαλε εκτός εαυτού», λέει ο 34χρονος
Ντόρα Μπακογιάννη: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual-chic εμφανιση
Φτιάξτε τραχανά με καμένο βούτυρο, μία συνταγή «ελληνικού superfood»
Γρεβενά: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης 27χρονου
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Κολοκυθάκια Γεμιστά Με Κρέμα Λεμονιού
Συνταγή για κολοκυθάκια γεμιστά με βελούδινη κρέμα λεμονιού
Συνταγή Για Hot Dog Με Κρέμα Τυριών
Ο Σεπτέμβριος ήρθε: φτιάξτε hot dog με σπιτικό ψωμάκι και
Συνταγή για λαχταριστά παπουτσάκια με μπεσαμέλ φέτας
Σας αρέσουν τα παπουτσάκια; Δείτε μία διαφορετική και πιο ελαφριά
Συνταγή Για Τάρτα Λεμόνι
Συνταγή για λαχταριστή τάρτα λεμόνι μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού
Συνταγή Για Παγωτό Καραμέλα
Συνταγή για να φτιάξεις μωσαϊκό παγωτό, με καραμέλα και μπισκότα
Γεμιστά κοχύλια με γεύση σπανακόπιτα
Φτιάξτε την καλύτερη καλοκαιρινή συνταγή, ανήμερα της Παναγίας
Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική πεντανόστιμη συνταγή για μπακαλιάρο
μιλφέιγ
Γλυκό ψυγείου μιλφέιγ: Φτιάξτε το και απολαύστε το, δροσερό και
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Και σε ποιον δεν αρέσει ο τραχανάς, και ποιος δεν έχει παιδικές αναμνήσεις από το αυτό το ελληνικό superfood; Ο Χρήστος Μοίρας, έρχεται στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, και δείχνει μία κλασική συνταγή, γεμάτη γεύση, ενέργεια και θρεπτικά συστατικά

Συνταγή για νηστίσιμη σπανακόπιτα με χόρτα εποχής και μυρωδικά

Τραχανάς με καμένο βούτυρο

Φτιάξτε τραχανά με καμένο βούτυρο, μία συνταγή «ελληνικού superfood»

Υλικά

  • 200 γρ. ξινός τραχανάς
  • 800 γρ. ζωμός κοτόπουλου ή λαχανικών
  • 80 γρ. βούτυρο
  • 100 γρ. φέτα
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • 1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

Φτιάξτε τραχανά με καμένο βούτυρο, μία συνταγή «ελληνικού superfood»

Εκτέλεση Συνταγής

  • Καβουρδίζουμε τον τραχανά σε δυνατή φωτιά
  • Βάζουμε τον καυτό ζωμό και ανακατεύουμε καλά
  • Μαγειρεύουμε για 10 λεπτά σε μεσαία φωτιά
  • Κατεβάζουμε τη φωτιά και προσθέτουμε το μισό βούτυρο
  • Καίμε το υπόλοιπο βούτυρο μαζί με πάπρικα
  • Προσθέτουμε φέτα στον τραχανά
  • Σερβίρουμε στα πιάτα και περιχύνουμε με το λιωμένο βούτυρο και την πάπρικα

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΗ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΙΡΑΣ
 |
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 |
ΤΡΑΧΑΝΑΣ
 |
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΜΕ ΒΟΥΤΥΡΟ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΡΑΧΑΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μηλόπιτα Ροδακινόπιτα Και Πορτοκαλόπιτα
Συνταγες
Φρούτα και Γλυκό: Δείτε και φτιάξτε τρεις συνταγές για εκπληκτικές πίτες
Κουλουράκια, brownies, cookies, brookies
Συνταγες
Διάλεξε συνταγή: Κουλουράκια, brownies, cookies ή brookies;
Κεφτεδάκια με ντιπ γιαουρτιού
Συνταγες
Φτιάξτε πεντανόστιμα κεφτεδάκια με ντιπ γιαουρτιού και λάδι μαϊντανού
Espresso Brookie
Συνταγες
Συνταγή για Espresso Brookie αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Καφέ
Αφρόγαλα χωρις μηχανή
Συνταγες
Freddo Cappuccino: Πώς να φτιάξεις αφρόγαλα στο σπίτι χωρίς μηχανή
Νηστίσιμη Σπανακόπιτα
Συνταγες
Συνταγή για νηστίσιμη σπανακόπιτα με χόρτα εποχής και μυρωδικά
Κρητικό Ριζότο
Συνταγες
Φτιάξτε κρητικό ριζότο, με γνήσια παραδοσιακά υλικά, και απίστευτη γεύση
Σπετσοφάι με σκιουφιχτά
Συνταγες
Μία διαφορετική συνταγή για σπετσοφάι - Φτιάξτε το με σκιουφιχτά
Συνταγή Για Λαχταριστό Κοκ Ταψιού
Συνταγες
Θα έρθουν οι φίλοι σου στο σπίτι; Φτιάξε αυτό το υπέροχο γλυκό
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top