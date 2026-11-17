Στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ήταν καλεσμένος ο Λάκης Γαβαλάς, και ο Χρήστος Μοίρας έδωσε τη συνταγή για το αγαπημένο του φαγητό. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό Αρνάκι μελωμένο γιουβέτσι
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Φτιάξτε carrot cake, με μία εύκολη συνταγή που χρησιμοποιεί απλά υλικά
Υλικά
- 1,5 κιλό αρνάκι με κόκαλο (χεράκι)
- 500 γρ. κριθαράκι μέτριο
- 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 400 γρ. ντομάτα τριμμένη
- 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
- 150 ml κόκκινο κρασί
- 1,2 λίτρα ζωμό κρέατος περίπου
- 1 ξυλάκι κανέλας
- 2 κόκκους μπαχάρι
- 1 φύλλο δάφνης
- 1 κ.σ. μέλι
- Ελαιόλαδο
- Αλάτι και πιπέρι
- Ξερή μυζήθρα για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Ζεσταίνω ελαιόλαδο σε βαθιά κατσαρόλα και σοτάρω το αρνάκι από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει καλό χρώμα.
- Προσθέτω τα κρεμμύδια και το σκόρδο και συνεχίζω το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσουν.
- Ρίχνω τον πελτέ ντομάτας και τον αφήνω να σοταριστεί για 1-2 λεπτά.
- Σβήνω με το κόκκινο κρασί και αφήνω να εξατμιστεί το αλκοόλ.
- Προσθέτω την τριμμένη ντομάτα, την κανέλα, το μπαχάρι, τη δάφνη, το μέλι, αλάτι, πιπέρι και λίγο ζεστό ζωμό.
- Σκεπάζω την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύω για περίπου 1,5-2 ώρες, μέχρι το αρνάκι να μαλακώσει πολύ καλά και η σάλτσα να συμπυκνωθεί και να αποκτήσει μελωμένη υφή.
- Μεταφέρω το αρνάκι μαζί με τη σάλτσα σε γάστρα ή βαθύ ταψί.
- Προσθέτω το κριθαράκι και περίπου 800 ml ζεστό ζωμό, ανακατεύω και ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 20-25 λεπτά, ανακατεύοντας ανά διαστήματα.
- Συμπληρώνω ζεστό ζωμό εφόσον χρειαστεί, μέχρι το κριθαράκι να μαγειρευτεί και να χυλώσει, απορροφώντας τα αρώματα της σάλτσας.
- Αφήνω το γιουβέτσι να ξεκουραστεί για 5-10 λεπτά, ώστε να δέσει η σάλτσα και να αποκτήσει μελωμένη υφή.
- Σερβίρω με τριμμένη ξερή μυζήθρα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.