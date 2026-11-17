Στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ήταν καλεσμένος ο Λάκης Γαβαλάς, και ο Χρήστος Μοίρας έδωσε τη συνταγή για το αγαπημένο του φαγητό. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό Αρνάκι μελωμένο γιουβέτσι

Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία

Υλικά

1,5 κιλό αρνάκι με κόκαλο (χεράκι)

500 γρ. κριθαράκι μέτριο

2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο

400 γρ. ντομάτα τριμμένη

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

150 ml κόκκινο κρασί

1,2 λίτρα ζωμό κρέατος περίπου

1 ξυλάκι κανέλας

2 κόκκους μπαχάρι

1 φύλλο δάφνης

1 κ.σ. μέλι

Ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Ξερή μυζήθρα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ζεσταίνω ελαιόλαδο σε βαθιά κατσαρόλα και σοτάρω το αρνάκι από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει καλό χρώμα.

Προσθέτω τα κρεμμύδια και το σκόρδο και συνεχίζω το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίχνω τον πελτέ ντομάτας και τον αφήνω να σοταριστεί για 1-2 λεπτά.

Σβήνω με το κόκκινο κρασί και αφήνω να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθέτω την τριμμένη ντομάτα, την κανέλα, το μπαχάρι, τη δάφνη, το μέλι, αλάτι, πιπέρι και λίγο ζεστό ζωμό.

Σκεπάζω την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύω για περίπου 1,5-2 ώρες, μέχρι το αρνάκι να μαλακώσει πολύ καλά και η σάλτσα να συμπυκνωθεί και να αποκτήσει μελωμένη υφή.

Μεταφέρω το αρνάκι μαζί με τη σάλτσα σε γάστρα ή βαθύ ταψί.

Προσθέτω το κριθαράκι και περίπου 800 ml ζεστό ζωμό, ανακατεύω και ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 20-25 λεπτά, ανακατεύοντας ανά διαστήματα.