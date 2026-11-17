Στην εφαρμογή του tap & pay στο Μετρό Θεσσαλονίκης, με χρήση τραπεζικής κάρτας, και στην καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τη νέα χρονιά, στρέφεται ο σχεδιασμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης.

Παράλληλα, πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρώτα εργοτάξια στην οδό Πόντου στην Καλαμαριά, ενώ στον σχεδιασμό των μελλοντικών επεκτάσεων του Μετρό περιλαμβάνονται η Τούμπα και η Χαριλάου. Στο ίδιο πλαίσιο, προχωρούν οι μελέτες για τη δυτική Θεσσαλονίκη και την επέκταση προς το αεροδρόμιο, με το Flyover να διατηρεί ως συμβατική ημερομηνία παράδοσης την 16η Μαΐου 2027.

Τα επόμενα βήματα και τα χρονοδιαγράμματα των έργων παρουσίασε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξή του στον CityFM, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Προτεραιότητα το tap & pay και η διαλειτουργικότητα

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η εφαρμογή του tap & pay, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να εισέρχονται στο Μετρό χρησιμοποιώντας απευθείας την τραπεζική τους κάρτα, χωρίς την έκδοση εισιτηρίου.

Όπως εξήγησε ο κ. Ταχιάος, η διασύνδεση των συστημάτων εισιτηρίων του Μετρό και των λεωφορείων είναι σύνθετη, καθώς έχουν αναπτυχθεί από διαφορετικές εταιρείες και υπάρχουν ζητήματα τεχνολογικού και επιχειρηματικού απορρήτου. Τόνισε ότι συνεχίζει η συνεργασία με τον ΟΣΕΘ, με στόχο την πλήρη διαλειτουργικότητα των δύο μέσων, την ευκολότερη μετεπιβίβαση και την καθιέρωση ενιαίου εισιτηρίου.

Κάλεσε τους επιβάτες να μην πετούν τα χάρτινα εισιτήρια, καθώς διαθέτουν ενσωματωμένο τσιπ και κεραία, κοστίζουν 15 λεπτά και μπορούν να επαναφορτιστούν έως 255 φορές.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Μετά τη νέα χρονιά η 24ωρη λειτουργία Παρασκευή και Σάββατο

Μετά τη νέα χρονιά-σύμφωνα με τον ίδιο- αναμένεται να προχωρήσει η καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας του Μετρό τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου. Η δοκιμαστική εφαρμογή του μέτρου είχε θετικά αποτελέσματα και προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επιβατών.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή του είναι η ένταξη στο δίκτυο των 15 νέων συρμών, οι οποίοι έχουν ήδη παραληφθεί και βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης από τη THEMA. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως τόνισε, τα δρομολόγια θα είναι αραιότερα, ανάλογα με την επιβατική κίνηση.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Μελέτες για τις επεκτάσεις προς δυτική Θεσσαλονίκη, Τούμπα και Χαριλάου

Σχεδόν ολοκληρωμένες είναι οι μελέτες χωροθέτησης των σταθμών για την επέκταση του Μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, με κατευθύνσεις προς Σταυρούπολη και Ευκαρπία, καθώς και προς Κορδελιό μέσω Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Ευόσμου.

Ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει σε επίπεδο προσδιορισμού των εισόδων και εξόδων, του βάθους των σταθμών και της χάραξης των σηράγγων. Παράλληλα, επικαιροποιείται η μελέτη κόστους - οφέλους, με βάση και τα δεδομένα από τη λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά. Η ολοκλήρωσή της εκτιμάται τους πρώτους μήνες του 2027, ενώ για τη χρηματοδότηση του έργου θα αναζητηθούν πόροι από το επόμενο ΕΣΠΑ.

Στον Εύοσμο ο σταθμός έχει μελετηθεί στην πλατεία, ενώ προβλέπεται αμαξοστάσιο πάνω από την Περιφερειακή Οδό, το οποίο θα λειτουργεί και ως σταθμός με χώρο στάθμευσης, εξυπηρετώντας και το Ωραιόκαστρο.

Βέβαια, σε βάθος χρόνου, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης την Τούμπα και τη Χαριλάου, όπως σημείωσε ο κ. Ταχιάος, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των περιοχών όπου κατοικούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες.

Οδός Πόντου: Πριν από τα Χριστούγεννα τα πρώτα εργοτάξια

Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρώτα εργοτάξια στην οδό Πόντου στην Καλαμαριά, καθώς -όπως εξήγησε ο κ. Ταχιάος-ολοκληρώνονται οι μελέτες εφαρμογής από την ανάδοχο εταιρεία.

Το έργο αφορά το τμήμα από τον σταθμό Αρετσού έως την Περιφερειακή Τάφρο. Στην οδό Ικάρων προβλέπεται προσωρινός κυκλικός κόμβος, ο οποίος θα μπορεί να εξελιχθεί στην οριστική κυκλοφοριακή διαμόρφωση.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, εξετάζονται η σύνδεση με την οδό Γεωργικής Σχολής και η θέση του επόμενου σταθμού του Μετρό, στο ύψος της Ανωτέρας Σχολής Πολέμου. Για τα ζητήματα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τους δημάρχους Καλαμαριάς και Πυλαίας - Χορτιάτη, ενώ στην επόμενη σύσκεψη θα συμμετάσχει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Σχεδιασμός για επέκταση προς το αεροδρόμιο

Η χάραξη της επέκτασης προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» σχεδιάζεται με στόχο να εξυπηρετεί περιοχές με σημαντική επιβατική κίνηση, όπως το Πατριαρχικό, στην περιοχή του Mediterranean Cosmos, και το Διαβαλκανικό. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτονται και οι μετακινήσεις από τη Θέρμη και τον Δήμο Θερμαϊκού.

Flyover: Στις 16 Μαΐου 2027 η παράδοση χωρίς διόδια

Η 16η Μαΐου 2027 παραμένει η συμβατική ημερομηνία παράδοσης του Flyover, με τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης να διαβεβαιώνει ότι θα τηρήσει το χρονοδιάγραμμα, τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο θα λειτουργήσει χωρίς διόδια, ενώ προβλέπονται περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις και φυτεύσεις, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς τους κατοίκους.

Τα έργα σε Εγνατία, λιμάνι Θεσσαλονίκης και Δράμα - Αμφίπολη

Στην Εγνατία Οδό συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης, με ασφαλτοστρώσεις και παρεμβάσεις για την πιστοποίηση των σηράγγων και σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, οι πρώτες σχετικές μελέτες αναμένονται μέσα στον Νοέμβριο. Στον άξονα Χαλάστρα - Πολύκαστρο κατασκευάζεται ο δεύτερος κλάδος, με στόχο τη μετατροπή του δρόμου σε ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο έως τα σύνορα.

Παράλληλα, προχωρά η οδική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, με δύο γέφυρες που θα εξυπηρετούν και τον έκτο προβλήτα. Η σιδηροδρομική σύνδεση περιλαμβάνεται στο έργο του Προαστιακού, το οποίο έχει δημοπρατηθεί.

Για τον αυτοκινητόδρομο Δράμα - Αμφίπολη, στόχος είναι η υπογραφή της σύμβασης τον Μάρτιο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τότε η τραπεζική χρηματοδότηση του αναδόχου.