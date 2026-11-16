Τουρκία: Θέλει εμπλοκή στη συζήτηση επέκτασης ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου

Σε ανοιχτή γραμμή Αθήνα και Κάιρο για συνέχιση της ΑΟΖ προς τη Ρόδο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία επιθυμεί να εμπλακεί στις συζητήσεις Ελλάδας-Αιγύπτου για την επέκταση της ΑΟΖ.
  • Η συμφωνία ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου του 2020 φτάνει ως τον 28ο μεσημβρινό.
  • Οι συζητήσεις για επέκταση της ΑΟΖ θα συνεχιστούν χωρίς την εμπλοκή της Τουρκίας.
  • Η Αίγυπτος και η Ελλάδα έχουν ανοιχτή επικοινωνία και συμφωνία για επέκταση της συμφωνίας.
  • Η Τουρκία επικαλείται δηλώσεις που υποστηρίζουν την ανάγκη της συμμετοχής της στις διαπραγματεύσεις.

Οι Τούρκοι στρέφουν το βλέμμα τους στις επικείμενες συζητήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου για επέκταση της ΑΟΖ και εκτιμούν ότι το Κάιρο μπορεί να τους ζητήσει να είναι μέρος αυτών. 

Ελλάδα και Αίγυπτος θα συνεχίσουν τις συζητήσεις επέκτασης της ΑΟΖ

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, η ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου η οποία συμφωνήθηκε το 2020, φτάνει ως τον 28ο μεσημβρινό. Η συμφωνία υπογράφηκε μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο το 2019, όταν Αθήνα και Κάιρο συμφώνησαν ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί για να πάει πιο ανατολικά, προς τη μεριά της Ρόδου. 

Η ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου και το τουρκολιβυκό μνημόνιο  

Αυτές τις μέρες στα τουρκικά ΜΜΕ ανακυκλώνουν σενάρια ότι οι συζητήσεις για να συνεχιστούν θα πρέπει να εμπλακεί και η Τουρκία, ενώ επικαλούνται και πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Καιρίδη ότι το 2020 οι Αιγύπτιοι δεν πήγαν πιο ανατολικά γιατί ήθελαν να έχουν και την Τουρκία στο τραπέζι. 

Σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα

Απευθείας συζήτηση Αθήνας – Καϊρου  για ΑΟΖ πιο ανατολικά από τον 28ο μεσημβρινό

Στην προκειμένη περίπτωση πάντως η κατάσταση είναι διαφορετική: δεν ξέρουμε πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να φτάσουν οι Αιγύπτιοι, Αθήνα και Κάιρο όμως είναι σε ανοιχτή γραμμή και υπάρχει επί της αρχής συμφωνία για επέκταση της συμφωνίας, χωρίς σε καμία περίπτωση να εμπλέκεται η Τουρκία στη συζήτηση. «Άλλωστε κάθε συζήτηση για ΑΟΖ αφορά τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας και κανέναν άλλον» κατέληξε ο πολιτικός αναλυτής του Star.   


 

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