Μητσοτάκης στο TikTok: Μείωση ΦΠΑ σε σερβιέτες και ταμπόν

Τι ανακοίνωσε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Just Period

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Πολιτικη
K. Μητσοτάκης στο TikTok για τη μείωση ΦΠΑ σε προϊόντα περιόδου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 1 Ιανουαρίου 2027 μειώνεται ο ΦΠΑ σε σερβιέτες, ταμπόν και πάνες ακράτειας από 24% σε 13%.
  • Η ανακοίνωση έγινε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω TikTok, σε συζήτηση με την πρωτοβουλία «Just Period».
  • Η μείωση εντάσσεται σε πολιτική μείωσης επιβαρύνσεων σε προϊόντα βασικών αναγκών και δημόσιας υγείας.
  • Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η αλλαγή του ΦΠΑ θα μειώσει το κόστος για γυναίκες και κορίτσια.
  • Ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μειώσεις ΦΠΑ σε άλλα προϊόντα, όπως τα προφυλακτικά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνεται από 24% σε 13% ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, δηλαδή σερβιέτες και ταμπόν, καθώς και στις πάνες ακράτειας, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στο TikTok. Η παρέμβαση έγινε στο πλαίσιο συζήτησης με εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας «Just Period».

Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου στο 13% ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Η ανακοίνωση αφορά συγκεκριμένα είδη καθημερινής ανάγκης και, όπως περιγράφηκε από τον πρωθυπουργό, εντάσσεται σε μια πολιτική μείωσης επιβαρύνσεων σε προϊόντα που συνδέονται με βασικές ανάγκες και τη δημόσια υγεία. Η εφαρμογή του μέτρου προσδιορίστηκε ρητά για την αρχή του 2027.

 

Τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ΦΠΑ

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί έπρεπε να αλλάξει ο υψηλός συντελεστής 24%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι «κάνει τα προϊόντα περιόδου πιο ακριβά και αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά όλα τα κορίτσια και πάρα πολλές γυναίκες».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι με τη μετάβαση στον μειωμένο συντελεστή 13% η Ελλάδα προχωρά σε μια πρώτη προσαρμογή σε σχέση με όσα ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε το σχετικό κόστος «παντελώς ανελαστικό», συνδέοντάς το άμεσα με τη δημόσια υγεία.

Κ. Μητσοτάκης: «Το καλώδιο προχωράει χωρίς αναταράξεις»

Ποια προϊόντα αφορά η μείωση ΦΠΑ από το 2027

Η μείωση καλύπτει τα προϊόντα περιόδου, δηλαδή σερβιέτες και ταμπόν, καθώς και τις πάνες ακράτειας. Ο νέος συντελεστής θα είναι 13% αντί 24%.

Σε ερωτήματα που τέθηκαν για την επιλογή των συγκεκριμένων ειδών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση ΦΠΑ και σε άλλα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Ως παράδειγμα έφερε τις βρεφικές πάνες, οι οποίες, όπως σημείωσε, βρίσκονται ήδη στο 13%.

Με αυτή την επέκταση, οι πάνες ακράτειας εντάσσονται επίσης στον μειωμένο συντελεστή από την 1η Ιανουαρίου 2027, μαζί με τα προϊόντα περιόδου.

Η συζήτηση με το «Just Period» και το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων

Η ανακοίνωση έγινε σε συζήτηση με εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας «Just Period», την οποία ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε, όπως και τους 24.000 πολίτες που στήριξαν το σχετικό αίτημα.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν και άλλες παρεμβάσεις στο μέλλον. Αυτές αφορούν τόσο πιθανή περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ σε σερβιέτες και ταμπόν όσο και μείωση του ΦΠΑ στα προφυλακτικά.
 

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