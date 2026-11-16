«Οι Ιστορίες του Χόρχε »του Σπύρου Γραμμένου, Θέατρο Τέχνης - Κάρολος Κουν

Μια παράσταση, περίπατος στις μνήμες, από τις 7 Δεκεμβρίου

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Οι Ιστορίες του Χόρχε
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Η Ζωή Ξανθοπούλου, ο Σπύρος Γραμμένος και ο Σταύρος Σβήγκος συμπράττουν για να ζωντανέψουν στη σκηνή της Φρυνίχου τις «Ιστορίες του Χόρχε». Μια διαδρομή επιστροφής σε τόπους, ανθρώπους και εικόνες από την ελληνική επαρχία, όπου το χιούμορ και η συγκίνηση διασταυρώνονται με ζωντανή μουσική.

«Οι Ιστορίες του Χόρχε »του Σπύρου Γραμμένου, Θέατρο Τέχνης - Κάρολος Κουν

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Χόρχε, απροσδιόριστης ηλικίας, μεγαλώνει στην ελληνική επαρχία και παρατηρεί αθώα την καθημερινότητα. Η συνάντησή του με τον Θάνατο ξυπνάει αναμνήσεις. Μικρές σκηνές ζωής, υποσχέσεις που χάθηκαν, στιγμές που προσπαθεί να ξαναζήσει ή να ξορκίσει. Μια προσπάθεια να ανακατασκευάσει το παρελθόν, να αλλάξει το χρόνο και να αποφύγει το αβέβαιο ραντεβού με τον Άγνωστο.

«Οι Ιστορίες του Χόρχε »του Σπύρου Γραμμένου, Θέατρο Τέχνης - Κάρολος Κουν

Δημιουργική ομάδα

Δραματουργική επεξεργασία: Ζωή Ξανθοπούλου - Σπύρος Γραμμένος - Σταύρος Σβήγκος  
Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου  
Μουσική: Σπύρος Γραμμένος  
Σκηνικά - Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης  
Κίνηση: Μαρίζα Τσίγκα
Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου  
Βοηθός σκηνοθέτη: Ιάσονας Ασημακόπουλος  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Τζίνα Φουντουλάκη, Αλέξανδρος Καραμαλίκης

«Οι Ιστορίες του Χόρχε »του Σπύρου Γραμμένου, Θέατρο Τέχνης - Κάρολος Κουν

Θέατρο Τέχνης Κ. Κουν – Σκηνή Φρυνίχου

Φρυνίχου 14, Αθήνα
Από 7 Δεκεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15

Εισιτήρια 
Κανονικό 18€
Μειωμένο 15€ 
Ατέλεια 7€ 
Συμπαραγωγή: Monk Production — Θέατρο Τέχνης «Καρόλου Κουν»
 

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ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΧΕ
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