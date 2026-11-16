Η Ζωή Ξανθοπούλου, ο Σπύρος Γραμμένος και ο Σταύρος Σβήγκος συμπράττουν για να ζωντανέψουν στη σκηνή της Φρυνίχου τις «Ιστορίες του Χόρχε». Μια διαδρομή επιστροφής σε τόπους, ανθρώπους και εικόνες από την ελληνική επαρχία, όπου το χιούμορ και η συγκίνηση διασταυρώνονται με ζωντανή μουσική.
Λίγα λόγια για το έργο
Ο Χόρχε, απροσδιόριστης ηλικίας, μεγαλώνει στην ελληνική επαρχία και παρατηρεί αθώα την καθημερινότητα. Η συνάντησή του με τον Θάνατο ξυπνάει αναμνήσεις. Μικρές σκηνές ζωής, υποσχέσεις που χάθηκαν, στιγμές που προσπαθεί να ξαναζήσει ή να ξορκίσει. Μια προσπάθεια να ανακατασκευάσει το παρελθόν, να αλλάξει το χρόνο και να αποφύγει το αβέβαιο ραντεβού με τον Άγνωστο.
Δημιουργική ομάδα
Δραματουργική επεξεργασία: Ζωή Ξανθοπούλου - Σπύρος Γραμμένος - Σταύρος Σβήγκος
Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου
Μουσική: Σπύρος Γραμμένος
Σκηνικά - Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης
Κίνηση: Μαρίζα Τσίγκα
Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου
Βοηθός σκηνοθέτη: Ιάσονας Ασημακόπουλος
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Τζίνα Φουντουλάκη, Αλέξανδρος Καραμαλίκης
Θέατρο Τέχνης Κ. Κουν – Σκηνή Φρυνίχου
Φρυνίχου 14, Αθήνα
Από 7 Δεκεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15
Εισιτήρια
Κανονικό 18€
Μειωμένο 15€
Ατέλεια 7€
Συμπαραγωγή: Monk Production — Θέατρο Τέχνης «Καρόλου Κουν»