Η Ζωή Ξανθοπούλου, ο Σπύρος Γραμμένος και ο Σταύρος Σβήγκος συμπράττουν για να ζωντανέψουν στη σκηνή της Φρυνίχου τις «Ιστορίες του Χόρχε». Μια διαδρομή επιστροφής σε τόπους, ανθρώπους και εικόνες από την ελληνική επαρχία, όπου το χιούμορ και η συγκίνηση διασταυρώνονται με ζωντανή μουσική.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Χόρχε, απροσδιόριστης ηλικίας, μεγαλώνει στην ελληνική επαρχία και παρατηρεί αθώα την καθημερινότητα. Η συνάντησή του με τον Θάνατο ξυπνάει αναμνήσεις. Μικρές σκηνές ζωής, υποσχέσεις που χάθηκαν, στιγμές που προσπαθεί να ξαναζήσει ή να ξορκίσει. Μια προσπάθεια να ανακατασκευάσει το παρελθόν, να αλλάξει το χρόνο και να αποφύγει το αβέβαιο ραντεβού με τον Άγνωστο.

Δημιουργική ομάδα

Δραματουργική επεξεργασία: Ζωή Ξανθοπούλου - Σπύρος Γραμμένος - Σταύρος Σβήγκος

Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου

Μουσική: Σπύρος Γραμμένος

Σκηνικά - Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Κίνηση: Μαρίζα Τσίγκα

Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιάσονας Ασημακόπουλος

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Τζίνα Φουντουλάκη, Αλέξανδρος Καραμαλίκης

Θέατρο Τέχνης Κ. Κουν – Σκηνή Φρυνίχου

Φρυνίχου 14, Αθήνα

Από 7 Δεκεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15

Εισιτήρια

Κανονικό 18€

Μειωμένο 15€

Ατέλεια 7€

Συμπαραγωγή: Monk Production — Θέατρο Τέχνης «Καρόλου Κουν»

