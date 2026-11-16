O Billy Idol ανήκει πλέον στο Rock and Roll Hall of Fame!

Ο Βρετανός rock star θα εμφανιστεί στη χώρα μας, το καλοκαίρι του 2027

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Billy Idol Rock and Roll Hall of Fame
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Ο Henry Rollins είχε περιγράψει τον Billy Idol ως έναν καλλιτέχνη με «το rock ’n’ roll στις φλέβες και το punk rock στο DNA του». Πλέον, ο Βρετανός rock star αποτελεί και επίσημα μέλος του Rock & Roll Hall of Fame, ενώ το καλοκαίρι του 2027 θα τον υποδεχτούμε στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Release Athens Festival!

O Billy Idol ανήκει πλέον στο Rock and Roll Hall of Fame!

Ο Idol θα μπορούσε να βρίσκεται στο Rock and Roll Hall of Fame από το 2006 (η προϋπόθεση είναι 25 χρόνια δισκογραφίας) αλλά έστω και δυο δεκαετίες αργότερα, έγινε μέλος του, παρέα με τον κιθαρίστα και μόνιμο συνεργάτη του, Steve Stevens.

Στην τελετή της 14ης Νοεμβρίου στο Λος Αντζελες σε μια τελετή που γιόρτασε την είσοδο και των Phil Collins, Luther Vandross, Wu-Tang Clan, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis και Sade, ο Idol ερμήνευσε το "Rebel Yell" και παρέα με την Gwen Stefani το "Eyes Without a Face".

O Billy Idol ανήκει πλέον στο Rock and Roll Hall of Fame!

Στην ομιλία αποδοχής του, ο Idol είπε: «Το rock 'n' roll μας λέει πως μπορούμε να γίνουμε ήρωες (σ.σ. ευθεία αναφορά στο “Heroes” του David Bowie). Στην δική μου περίπτωση, επέλεξα το όνομα Billy Idol, για να μπορώ να είμαι εγώ ο ήρωας του εαυτού μου». 

Από την πλευρά του, ο Stevens είχε δηλώσει πριν από την τελετή: «Δεν υπάρχουν πολλοί γνήσιοι rock stars σήμερα και σίγουρα δεν υπάρχει αντικαταστάτης του Billy».

Μια μέρα νωρίτερα, ο Billy τιμήθηκε από την πόλη του Λος Αντζελες στην οποία είναι κάτοικος για πάνω από 30 χρόνια, με την ονομασία της 14ης Νοεμβρίου ως «Billy Idol Day». Ερμήνευσε -υπό βροχή- στα σκαλιά του Δημαρχείου πολλές από τις αμέτρητες επιτυχίες του.

Το Release Athens 2027 υποδέχεται τον Billy Idol, την Τρίτη 6 Ιουλίου, στο Markopoulo Complex. Όλες οι πληροφορίες εδώ.
 

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