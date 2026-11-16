Νόβακ Τζόκοβιτς: Διαβάζει ευλαβικά την προσευχή στο Άγιον Όρος

Ο Σέρβος τενίστας βρέθηκε για προσκύνημα στην Μονή Χιλανδαρίου

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες ΙΝΤΙΜΕ
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Άγιον Όρος

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Στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στην ιστορική Ιερά Μονή Χιλανδαρίου βρέθηκε ο Σέρβος σουπερ-σταρ του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο κορυφαίος αθλητής επισκέφθηκε το Περιβόλι της Παναγίας, και συμμετείχε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, με αφορμή την εορτή του Αγίου Στεφάνου Μιλούτιν, βασιλιά της Σερβίας και ενός από τους σημαντικότερους ευεργέτες της.

«Σ' αγαπώ Ελλάδα!»: 101ος τίτλος καριέρας για τον ανεπανάληπτο Τζόκοβιτς!

Ο «Νόλε», ο οποίος τα τελευταία χρόνια μένει στην Αθήνα, επισκέφτηκε τη μονή το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, και παρευρέθηκε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 

Νόβακ Τζόκοβιτς: Διαβάζει ευλαβικά την προσευχή στο Άγιον Όρος

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Όπως βλέπουμε στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή του Star, Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, επισκέφθηκε το μοναστήρι μαζί με τον πατέρα του, Σρντζάν, και τον θείο του, Γκόραν.

Ο πρωταθλητής και πολυνίκης στα Grand Slam μάλιστα, διάβασε την προσευχή και συγκεκριμένα το «Πάτερ Ημών», μέσα σε κλίμα απόλυτης κατάνυξης, όπως συνηθίζεται στις λειτουργίες που πραγματοποιούνται στις Μονές του Αγίου Όροους.

Ποια είναι η Μονη Χιλανδαριου

Η Ιερά Μονή Χιλανδαρίου είναι το μοναδικό σερβικό ορθόδοξο μοναστήρι στο Άγιο Όρος και κατέχει την 4η θέση στην ιεραρχία των 20 αγιορείτικων μονών. Βρίσκεται στην Βορειοανατολική πλευρά της χερσονήσου του Αγίου Όρους. Ιδρύθηκε το 1198 από τον Άγιο Σάββα (Ράστκο) και τον πατέρα του Στέφανο Νεμάνια (μοναχό Συμεών), κατόπιν δωρεάς του Βυζαντινού αυτοκράτορα Αλέξιου Γ' Άγγελου.

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