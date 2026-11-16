63χρονη κατηγορεί τη γιατρό του Κολωνακίου για βλάβη μετά από πλασμαφαίρεση

Κατέθεσε στις αρχές όταν έμαθε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 63χρονη Βρετανίδα υπνοθεραπεύτρια κατηγορεί 56χρονη γιατρό στο Κολωνάκι για σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από πλασμαφαίρεση.
  • Η γυναίκα υποστηρίζει ότι υπέστη έντονους πόνους και πρήξιμο μετά από δύο συνεδρίες, πληρώνοντας συνολικά 6.440 ευρώ.
  • Η γιατρός φέρεται να αύξησε την ένταση του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της πρώτης θεραπείας, προκαλώντας της πόνους.
  • Η 63χρονη διαγνώστηκε με αναιμία και δεν έλαβε ικανοποιητική απάντηση από τη γιατρό όταν επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της.
  • Η μήνυση της γυναίκας προστίθεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της γιατρού.

Νέα μήνυση σε βάρος της 56χρονης προφυλακισμένης γιατρού της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι υπέβαλε μία 63χρονη Βρετανίδα υπνοθεραπεύτρια, καταγγέλλοντας ότι παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στις οποίες υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι μετά τη θεραπεία εμφάνισε σοβαρά προβλήματα υγείας.

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Η νέα καταγγελία έρχεται να προστεθεί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο ιατρείο της συγκεκριμένης γιατρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Το Βήμα» και αναμετέδωσε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η 63χρονη, η οποία διαμένει μόνιμα στην Κύπρο, ταξίδεψε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες προκειμένου να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και να καταγγείλει όσα υποστηρίζει ότι βίωσε.

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Όπως περιγράφει στη μηνυτήρια αναφορά της, η πρώτη επίσκεψή της στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025. Εκεί υποβλήθηκε σε συνεδρία πλασμαφαίρεσης, ενώ δύο ημέρες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου, επέστρεψε στον ίδιο χώρο για τη δεύτερη θεραπεία.

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Για τις δύο συνεδρίες, σύμφωνα με την καταγγελία της, πλήρωσε συνολικά 6.440 ευρώ.

Η 63χρονη υποστηρίζει ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν ήδη κατά τη διάρκεια της πρώτης θεραπείας. Όπως αναφέρει, η γιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονους πόνους στην περιοχή των νεφρών.

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης θεραπείας στο ξεκίνημα της πλασμαφαίρεσης, η 56χρονη ιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα αυτό να μου δημιουργήσει τρομερούς πόνους και στα δύο νεφρά σαν μαχαιριές, όπου και της είπα να σταματήσει την αύξηση», αναφέρει στη μήνυσή της η 63χρονη.

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Η Βρετανίδα υπνοθεραπεύτρια υποστηρίζει ότι η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε μετά και τη δεύτερη συνεδρία πλασμαφαίρεσης.

Όπως αναφέρει στη μήνυσή της, παρουσίασε πρήξιμο σε ολόκληρο το σώμα και έντονους πόνους, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, δεν της επέτρεπαν ούτε να ταξιδέψει.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη γιατρό προκειμένου να την ενημερώσει για την κατάστασή της, χωρίς ωστόσο να λάβει την ανταπόκριση που περίμενε.

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Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, η προφυλακισμένη γιατρός της ανέφερε ότι βρισκόταν στο εξωτερικό και την καθησύχαζε, λέγοντάς της να μην ανησυχεί.

«Μετά και από τη δεύτερη θεραπεία πρήστηκα σε όλο μου του σώμα, δεν μπορούσα να ταξιδέψω από τους πόνους πήρα τηλέφωνο την ιατρό και εκείνη με απέφευγε μου έλεγε ότι βρίσκεται στο εξωτερικό και να μην ανησυχώ. Μετά τις θεραπείες που έκανα διαγνώστηκα με αναιμία», συνεχίζει στη μήνυσή της η 63χρονη Βρετανίδα.

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Μετά τις θεραπείες, η 63χρονη επέστρεψε στην Κύπρο, όπου διαμένει μόνιμα. Αποφάσισε να προσφύγει στις ελληνικές αρχές αφού ενημερώθηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα ακολούθησαν σχετικά με το ιατρείο της Καρνεάδου.

Η μήνυση που υπέβαλε η γυναίκα αφορά καταγγελλόμενη σωματική βλάβη. Για τη νέα καταγγελία έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος ανακριτής.

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