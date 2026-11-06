Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να αποκαλύπτουν ευρήματα που προκαλούν νέα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η πιθανή αλληλεπίδραση ουσιών που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του με φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε σε χρόνια βάση ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποίησε ο κ. Ράικος παραδόθηκαν στον ιατροδικαστή Νίκο Καλόγρηα, που έχει αναλάβει τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος. Ωστόσο, ζητήθηκαν πρόσθετες επιστημονικές διευκρινίσεις, με αποτέλεσμα μέρος των στοιχείων να επιστραφεί στο εργαστήριο του κ. Ράικου για συμπληρωματικό σχολιασμό.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι εντοπίστηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Καλαφάτης, στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν φαρμακευτικές ουσίες που συνδέονται με τη διαδικασία μέθης, δηλαδή προποφόλη και μιδαζολάμη, καθώς και ουσία που χρησιμοποιείται ως αντίδοτο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, διαπιστώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης λάμβανε χρόνια φαρμακευτική αγωγή. Μάλιστα, φέρεται να είχε λάβει ένα από τα φάρμακα αυτά το πρωί της ημέρας κατά την οποία υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση.

Αυτό που ζητά ο κ. Καλόγρηας να διευκρινιστεί από τον κ. Ράικο είναι η πιθανή αλληλεπίδραση ανάμεσα στη χρόνια αγωγή του τραγουδιστή και στις ουσίες που φέρεται να του χορηγήθηκαν στο ιατρείο και κατά πόσον αυτή οδήγησε στην ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Γρηγόρης Λέων: «Η αλληλεπίδραση των ουσιών έχει συμμετάσχει στο μηχανισμό θανάτου»

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, σχολίασε στην εκπομπή τα νέα αυτά δεδομένα και τη σημασία της πιθανής αλληλεπίδρασης των ουσιών.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η χρόνια φαρμακευτική αγωγή ενός ασθενούς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να χορηγηθούν ουσίες που σχετίζονται με την αναισθησία.

«Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση αυτών των ουσιών και η χρήση αυτών των ουσιών από άσχετους με την αναισθησιολογία ανθρώπους, προφανώς και έχει συμμετάσχει στο μηχανισμό θανάτου», είπε ο κ. Λέων.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι απαιτούνται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο οι συγκεκριμένες ουσίες συνδέονται με τον θάνατο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σημασία της λήψης ιατρικού ιστορικού, επισημαίνοντας ότι κάθε γιατρός οφείλει να γνωρίζει τα φάρμακα που λαμβάνει ένας ασθενής, ώστε να αξιολογήσει εγκαίρως τους πιθανούς κινδύνους από αλληλεπιδράσεις.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι υποστηρίζει η πλευρά της οικογένειας

Στην εκπομπή παρενέβη και ο δικηγόρος της πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χ. Λυκούδης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η πλευρά της οικογένειας και την αξιολόγηση των τεχνικών συμβούλων της, ο μηχανισμός που οδήγησε στον θάνατο συνδέεται με τη χορήγηση των συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν για την αναισθησία, καθώς και με σειρά ενεργειών και παραλείψεων κατά την επίμαχη ιατρική πράξη.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε από μη εξειδικευμένο γιατρό, σε χώρο χωρίς τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Θάνατος Μαζωνάκη: Θα προχωρήσει στην κατάθεση αιτήματος αποφυλάκισης ο γιατρός

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή, οι συνήγοροι υπεράσπισής του κατηγορούμενου γιατρού προγραμματίζουν να τον επισκεφθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση αιτήματος παύσης της προσωρινής κράτησής του.

Η πλευρά του υποστηρίζει ότι ο εντολέας της έφτασε στο ιατρείο όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ήδη νεκρός και ότι δεν φέρει ευθύνη για τη χορήγηση των ουσιών.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων δεν συνδέονται με τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο και προτίθεται να στηρίξει σε αυτή τη θέση το αίτημα αποφυλάκισης.

Θάνατος Μαζωνάκης: Τι γίνεται με τις ιστολογικές εξετάσεις

Τέλος ερώτημα προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχουν παραδοθεί ακόμα τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων.

Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την πληρέστερη επιστημονική αξιολόγηση της αιτίας και του μηχανισμού θανάτου.

Όπως εξήγησε ο Γρηγόρης Λέων, υπό προϋποθέσεις και εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα και το επιστημονικό προσωπικό, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα έως και ενός μήνα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, στην πράξη οι χρόνοι αναμονής μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτεροι.