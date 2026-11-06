To Release Athens φέρνει ξανά στην Ελλάδα, τον Bruce Dickinson

Η θρυλική φωνή του heavy metal, την 1η Ιουλίου 2027 στο Μαρκόπουλο

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Το Release Athens 2027 υποδέχεται τον Bruce Dickinson, την Πέμπτη 1 Ιουλίου, στο Markopoulo Complex. Μετά τη θριαμβευτική υποδοχή του The Mandrake Project, ο εμβληματικός frontman των Iron Maiden έρχεται ξανά στην Αθήνα στο πλαίσιο της PsychoGod Tour, με ολοκαίνουργιο υλικό και αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία (και ίσως όχι μόνο!), επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες φωνές στην ιστορία του heavy metal.

To Release Athens φέρνει ξανά στην Ελλάδα, τον Bruce Dickinson

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Από την ένταξή του στους Iron Maiden το 1982, ο Bruce Dickinson έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσχιδείς προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τραγουδιστής, συνθέτης, συγγραφέας, σκηνοθέτης, επιχειρηματίας, αλλά και πιστοποιημένος πιλότος και πρωταθλητής ξιφασκίας, έχει διαμορφώσει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της μουσικής. Παράλληλα με την παρουσία του πίσω από το μικρόφωνο ενός από τα σπουδαιότερα metal συγκροτήματα όλων των εποχών, έχει αναπτύξει μια εξίσου αξιοσημείωτη προσωπική καριέρα.

Η δισκογραφική του διαδρομή μακριά από τους Iron Maiden ξεκίνησε το 1990 με το Tattooed Millionaire και συνεχίστηκε με πέντε ακόμη άλμπουμ μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. Το 2024 κυκλοφόρησε το The Mandrake Project, το οποίο γνώρισε θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς, σημειώνοντας παράλληλα μεγάλη εμπορική επιτυχία και οδηγώντας σε μια παγκόσμια περιοδεία με πολλές sold-out εμφανίσεις.

Το 2027, ο Bruce Dickinson επιστρέφει με την PsychoGod Tour, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο του υλικό μαζί με αγαπημένα τραγούδια από την έως τώρα δισκογραφική του πορεία. Η περιοδεία θα συμπέσει με την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, που αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2027 και του οποίου η ηχογράφηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στο πλευρό του βρίσκονται οι κιθαρίστες Chris Declercq και Philip Näslund, η μπασίστρια Tanya O'Callaghan, ο Mistheria στα πλήκτρα και ο Dave Moreno στα drums.

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To Release Athens φέρνει ξανά στην Ελλάδα, τον Bruce Dickinson

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα €65 και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα €68, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με αρχική τιμή τα €200.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

•    Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
•    Open-bar
•    Ξεχωριστή πύλη εισόδου
•    Ιδιωτικό parking
•    Ξεχωριστές τουαλέτες
•    Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνεται διαθέσιμη η πρώτη ειδική προσφορά του Release Athens 2027, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Bruce Dickinson & more tba (1/7, Markopoulo Complex) + Judas Priest & more tba (14/7, Markopoulo Complex) προς €100 (κέρδος €30)

Όσοι έχουν ήδη αποκτήσει εισιτήριο για την ημέρα των Judas Priest μπορούν να το αναβαθμίσουν στην παραπάνω προσφορά στέλνοντας email στο support@releaseathens.gr με τίτλο “TICKET UPGRADE / JUDAS PRIEST”, από το email που το αγόρασαν και να το επισυνάψουν.
Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000

Online: releaseathens.gr + more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Σημαντικό: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ισχύει ειδική προσφορά που σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το εισιτήριό σου σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking. Σε αυτόν, έχει πρόσβαση κι ένας συνοδός ανά άτομο, με την προϋπόθεση να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

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Το Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να υποδεχτεί  μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η μεγάλη έκτασή του επιτρέπει  ευελιξία για διαφορετικές διαμορφώσεις με βάση τις ανάγκες και της πιο απαιτητικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο του Release Athens, το Markopoulo Complex θα διαθέτει δύο σκηνές, με τη δεύτερη να φιλοξενείται σε τέντα 4.000 τ.μ., επιτρέποντας την παρουσία ακόμη περισσότερων καλλιτεχνών κάθε φεστιβαλική ημέρα. Παράλληλα, η στεγασμένη σκηνή θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρίσκονται στον χώρο από νωρίς, απολαμβάνοντας τα πρώτα acts με προστασία από τον ήλιο και ένα πιο δροσερό περιβάλλον. 

Ο χώρος διαθέτει επίσης εξαιρετικά μεγάλο parking, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών χιλιάδων οχημάτων, ενώ η πρόσβαση μέσω της Αττικής Οδού και ο πολύ κοντινός σταθμός Μετρό Κορωπίου, από και προς τον οποίο θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις με shuttle buses, διευκολύνουν την πρόσβαση από διαφορετικά σημεία της Αθήνας.

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