Ο διεθνούς φήμης κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης θα παρουσιάσει στην Αθήνα μια νέα καλλιτεχνική πρόταση με τίτλο «Μεσόγειος», μια παράσταση-αφιέρωμα στη μουσική και το πάθος των λαών της Μεσογείου.

Κάθε Κυριακή στις 20.30, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Theatre of the NO, έναν φιλικά διαμορφωμένο και ατμοσφαιρικό χώρο υψηλών απαιτήσεων, στην καρδιά της Αθήνας.

Στην παράσταση αυτή, το έργο του κορυφαίου Έλληνα κιθαρίστα "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ" απογειώνεται, καθώς πορτογαλικά fados και μελωδίες της Κάτω Ιταλίας συναντούν εμβληματικά τραγούδια σπουδαίων δημιουργών της Μεσογείου (όπως Lucio Dalla, Jacques Brel, Nino Rota, Μίκης Θεοδωράκης κ.ά.), καθώς και επιλεγμένες διασκευές και συνθέσεις για σόλο κιθάρα από την πλούσια δισκογραφία του Παναγιώτη Μάργαρη. Όλα φιλτραρισμένα μέσα από τη μοναδική του αισθητική, το πάθος και την απαράμιλλη δεξιοτεχνία του.

Μαζί του επί σκηνής, η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη, που με τη φωνή της συμπληρώνει ιδανικά το μεσογειακό αυτό μουσικό ψηφιδωτό. Σε κάποιες από τις παραστάσεις, θα υπάρχουν απρόβλεπτες και ανατρεπτικές μουσικές εκπλήξεις με τη συμμετοχή σημαντικών ερμηνευτών με τους οποίους ο Παναγιώτης Μάργαρης έχει συνεργαστεί στη μακρόχρονη καλλιτεχνική του πορεία, όπως η Φωτεινή Βελεσιώτου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Θεοδοσία Τσάτσου, ο Μιχάλης Παούρης, o Xρήστος Θηβαίος, η Ελένη Πέτα, η Ευρυδίκη και άλλοι ξεχωριστοί καλλιτέχνες.

Η «Μεσόγειος» είναι μια παράσταση μαγική, συγκινητική, καθηλωτική, βαθιά συναισθηματική και λυτρωτική, που αναζωπυρώνει την εσωτερική φλόγα και αγγίζει καταλυτικά την ψυχή του θεατή..

Πληροφορίες:

Από 1 Νοεμβρίου, κάθε Κυριακή, 20.30

Τιμή εισιτηρίου: 20€

Theatre of the NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram