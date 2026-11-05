Τσαφούλιας σε Λιάγκα: «Παραπλανάτε τον κόσμο, δεν είπα αυτό»

Ο σκηνοθέτης διευκρίνησε τις δηλώσεις για τη Σαμπρίνα και την Ηλιάδη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αντέτεινε στον Γιώργο Λιάγκα ότι παραπλανά τον κόσμο σχετικά με τις δηλώσεις του για τις Αγγελική Ηλιάδη και Σαμπρίνα.
  • Διευκρίνισε ότι δεν υποτίμησε τις δύο γυναίκες, αλλά εξέφρασε την απορία του για την κριτική τους σχετικά με τις απόψεις του για τις αμβλώσεις.
  • Οι Ηλιάδη και Σαμπρίνα τον κατηγόρησαν για ημιμάθεια, με την Τσαφούλια να απαντά ότι είναι αδιανόητο να τον κρίνουν αυτές.
  • Η συζήτηση προήλθε από την υποστήριξή του στο δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους.

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα παρενέβη ο Σωτήρης Τσαφούλιας θέλοντας να διευκρινήσει τι εννοούσε όταν είπε πως τη φράση «θα με κρίνουν εμένα για αμορφωσιά η Σαμπρίνα και η Αγγελική Ηλιάδη;»

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Ο Γιώργος Λιάγκας είπε πως ο σκηνοθέτης υποτίμησε τις δύο κυρίες αναφέροντας εμμέσως πλην σαφώς πως είναι αμόρφωτες με τον Σωτήρη Τσαβούλια να βγαίνει τηλεφωνικώς και τα του λέει πως παραπλανά τον κόσμο.

Σαμπρίνα/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας 

Σαμπρίνα/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας 

«Παραπλανάτε τον κόσμο. Ποτέ δεν είπα αυτό για τις δύο κυρίες. Ακούσατε το απόσπασμα και καταλάβατε πως είπα αυτό; Εγώ είπα πως είναι αδιανόητο να με κατηγορούν για ημιμάθεια αυτές οι δύο γυναίκες που ήταν πρωτοπόρες και ανοιχτόμυαλες,» ξεκαθάρισε με τον Γιώργο Λιάγκα να επισημαίνει πως δεν είναι ο μόνος που κατάλαβε αυτό καθώς και παρουσιάστριες πρωϊνών εκπομπών πήραν έτσι τη δήλωσή του. 

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Τσαφούλιας σε Λιάγκα: «Παραπλανάτε τον κόσμο, δεν είπα αυτό»

Πώς ξεκίνησαν όλα

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας τάχθηκε υπέρ του δικαιώματος των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θέμα των αμβλώσεων. 

Τότε Σαμπρίνα και Αγγελική Ηλιάδη, ανέφεραν πως οι απόψεις του για το συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα δείχνουν έλλειψη βαθιάς γνώσης, με την τραγουδίστρια να αναφέρει χαρακτηριστικά τη φράση: «η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια».

Ο σκηνοθέτης μεγάλων επιτυχιών ανάμεσα σ’ αυτές το «Έτερος Εγώ» και το «Ριφιφί» σε συνέντευξή του στις Rainbow Mermaids.

«Να σε κατηγορούν για αμορφωσιά η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα, επειδή λες να ορίζει το σώμα της η γυναίκα; Αντί να έρθει να μου την πει η Ελένη Λουκά, μου τη λέει η Σαμπρίνα;» είπε μεταξύ άλλων ο Τσαφούλιας. 


 

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ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΣΑΜΠΡΙΝΑ
 |
AΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ
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