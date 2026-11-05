Η Φινλανδία αλλάζει τους κανόνες του dating – Δωρεάν διακοπές για singles

Οι singles έρχονται κοντά με έναν διαφορετικό τρόπο

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Πηγή: International Business Times / Φωτογραφία pexels (Katerina Holmes)
Δωρεάν Ταξίδι Για Singles στη Φινλανδία
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φινλανδία διοργανώνει δωρεάν τετραήμερο ταξίδι για singles με γαστρονομικές δραστηριότητες και δείπνο στα τυφλά.
  • Η καμπάνια Finnish Dinner Date θα επιλέξει 16 συμμετέχοντες, που θα ταξιδέψουν στο Ελσίνκι και το Τάμπερε.
  • Στόχος είναι η δημιουργία νέων γνωριμιών και φιλιών, με πιθανότητα ερωτικών σχέσεων.
  • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν βίντεο στα αγγλικά στο Instagram, TikTok ή YouTube με το hashtag #FinnishDinnerDate.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Νοεμβρίου 2026 και τα ταξίδια θα γίνουν από 9 έως 19 Φεβρουαρίου 2027.

H Φινλανδία πάει το dating σε άλλο επίπεδο για τους singles που αναζητούν τον έρωτα. Διοργανώνει ένα δωρεάν τετραήμερο ταξίδι με γαστρονομικές απολαύσεις, νέες γνωριμίες και… δείπνο στα τυφλά

Η καμπάνια Finnish Dinner Date, που διοργανώνεται από τον οργανισμό τουρισμού Visit Finland, θα επιλέξει 16 άτομα. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δύο ομάδες: η μία θα ταξιδέψει στο Ελσίνκι και η άλλη στο Τάμπερε. Εκεί θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και θα γνωρίσουν τη φινλανδική κουλτούρα και κουζίνα. 

Κεντρικό σημείο της εμπειρίας θα είναι ένα ομαδικό δείπνο στα τυφλά, όπου οι οκτώ ταξιδιώτες κάθε ομάδας θα συναντήσουν δύο ντόπιους singles. Στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες γνωριμίες και φιλίες, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο μιας ερωτικής σχέσης. 

Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανεβάσουν ένα βίντεο στα αγγλικά, απαντώντας στην ερώτηση: «Τι θα σέρβιρες σε ένα δείπνο γνωριμίας και γιατί;». Το βίντεο θα πρέπει να αναρτηθεί στο Instagram, το TikTok ή το YouTube, με το hashtag #FinnishDinnerDate και αναφορά στον επίσημο λογαριασμό της Visit Finland. 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του οργανισμού, επισυνάπτοντας τον σύνδεσμο του βίντεο. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Νοεμβρίου 2026, ενώ οι 16 επιλεγμένοι θα ανακοινωθούν την 1η Δεκεμβρίου. Τα ταξίδια θα πραγματοποιηθούν από τις 9 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2027. 

Η πρωτοβουλία εμπνέεται και από την τάση «sinkkukori» («καλάθι των singles»), που εφαρμόζεται σε ορισμένα φινλανδικά σούπερ μάρκετ, όπου τα ροζ καλάθια δείχνουν ότι οι πελάτες είναι ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες. 

 

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