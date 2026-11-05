Δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, πάνω από την Αττική, περίπου στις 11:00.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, οι διελεύσεις εντάσσονται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.
Την ίδια ώρα, πτήσεις σχηματισμών αεροσκαφών έχουν προγραμματιστεί και πάνω από μεγάλες πόλεις, ακριτικές περιοχές και νησιά της χώρας.
Στην Κομοτηνή, μάλιστα, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατεία Ειρήνης και το κέντρο της πόλης.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.