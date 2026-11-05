Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Αττική

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών θα γίνουν σήμερα, 5 Νοεμβρίου, πάνω από την Αττική στις 11:00.
  • Οι πτήσεις εντάσσονται στις εκδηλώσεις εορτασμού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.
  • Πτήσεις θα πραγματοποιηθούν και πάνω από μεγάλες πόλεις, ακριτικές περιοχές και νησιά της χώρας.
  • Στην Κομοτηνή, θα υπάρξουν χαμηλές διελεύσεις μαχητικών F-16 πάνω από την πλατεία Ειρήνης.

Δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, πάνω από την Αττική, περίπου στις 11:00.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, οι διελεύσεις εντάσσονται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, πτήσεις σχηματισμών αεροσκαφών έχουν προγραμματιστεί και πάνω από μεγάλες πόλεις, ακριτικές περιοχές και νησιά της χώρας.

Στην Κομοτηνή, μάλιστα, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατεία Ειρήνης και το κέντρο της πόλης.

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