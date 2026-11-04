Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη χάνει το σπίτι του - την πρώτη του κατοικία - γιατί ήταν εγγυητές σε στεγαστικό δάνειο του γιου τους. Η τοπική κοινωνία κινητοποιήθηκε για να αποτρέψει την έξωση.

Κάτοικοι και φορείς της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι δύο ηλικιωμένων στην Τούμπα.

Στόχος, να αποτραπεί η είσοδος των νέων ιδιοκτητών στο ακίνητο, που έχει κατασχεθεί και πουληθεί.

Το ζευγάρι, με προβλήματα υγείας, έχει ήδη φύγει από το σπίτι του και φιλοξενείται σε γνωστούς. Ο σύζυγος αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του και γι' αυτό δεν τον έχουν ενημερώσει.

Πρόκειται για πλειστηριασμό λόγω οφειλής 85.000 ευρώ από στεγαστικό δάνειο που είχε πάρει ο γιος της οικογένειας.

Ο 77χρονος και η 74χρονη είχαν μπει εγγυητές σε δάνειο που είχε πάρει ο γιος τους πριν από την κρίση, για να αγοράσει σπίτι.

Δεν κατάφερε να το αποπληρώσει, έχασε το σπίτι του, και τώρα χάνει το δικό του σπίτι και το ηλικιωμένο ζευγάρι!

Αυτό που ζητούν είναι να εκδικαστεί η έφεση που έχουν υποβάλει και, μέχρι τότε, να μη γίνει η κατάσχεση.

Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει αγώνας για να στηριχθούν οι δύο ηλικιωμένοι και να αποτραπεί η εκτέλεση της απόφασης, τουλάχιστον προσωρινά.

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