Συντάξεις: Νέα Δεδομένα Για ΕΑΣ – Τι Ισχύει Για Αναδρομικά

Συντάξεις: Νέα δεδομένα για την ΕΑΣ – Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά

Τι αλλάζει στις κρατήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.26 , 20:46 Σάκης Τανιμανίδης: «Πάρτε και ένα δεύτερο» – Πόζαρε ξανά με το εσώρουχό του
04.11.26 , 20:18 The Veils: Για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα
04.11.26 , 20:14 Τι σημαίνει η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία
04.11.26 , 20:13 Τροχός της Τύχης: Μόνο ένα γράμμα αποκαλύφθηκε- Δύσκολος ο γρίφος
04.11.26 , 19:43 Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η επόμενη μέρα μετά την ήττα Τραμπ
04.11.26 , 19:17 Τζέι Ντι Βανς: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι η αιτία της ήττας μας»
04.11.26 , 19:09 Jeff Buckley: Το εμβληματικό «Grace» επιστρέφει στη σκηνή
04.11.26 , 19:06 Συντάξεις: Νέα δεδομένα για την ΕΑΣ – Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά
04.11.26 , 18:58 Cash or Trash: Ένα συλλεκτικό αντικείμενο με την υπογραφή της Γκρέις Κέλι!
04.11.26 , 18:30 Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στην Καισαριανή
04.11.26 , 18:30 Δημήτρης Αποστολόπουλος: Η ηλικία, οι σειρές και το Instagram του
04.11.26 , 18:25 ΗΠΑ: Έριξε στο κενό τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε
04.11.26 , 18:24 Cash or Trash: Το βραχιόλι που τρέλανε τους αγοραστές!
04.11.26 , 17:53 Αντώνης Κανάκης: «Δε θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό»
04.11.26 , 17:39 Επίδομα γέννησης: Έως 7.500 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες- Τι αλλάζει
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»
Θάνατος Μαζωνάκη: Ανατροπή με τις ποσότητες των ουσιών στις τοξικολογικές
Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
Αντώνης Κανάκης: «Δε θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό»
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
ΜΑΧΗ: Η Έλενα Τοπαλίδου στην επίσημη προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Έφη Ρασσιά: Η Βάλια από «Το Καφέ της Χαράς» έγινε δημοσιογράφος
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Αννίτα Πάνια για Βίσση και Καρβέλα: «Νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Συντάξεις: Νέα Δεδομένα Για ΕΑΣ – Τι Ισχύει Για Αναδρομικά
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γενικός επίτροπος Επικρατείας τάσσεται υπέρ της αλλαγής στον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
  • Η συζήτηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο αφορά περίπου 450.000 συνταξιούχους που επιβαρύνονται από την ΕΑΣ.
  • Η τρέχουσα μέθοδος υπολογισμού θεωρείται αντισυνταγματική σύμφωνα με τον Γεώργιο Βοΐλη.
  • Η τελική απόφαση αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2027 και μπορεί να επηρεάσει μελλοντικές κρατήσεις και αναδρομικά.
  • Πιθανές επιστροφές χρημάτων για τους συνταξιούχους είναι στο προσκήνιο.

Υπέρ της αλλαγής στον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων τάχθηκε ο γενικός επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο επίκεντρο η συνταγματικότητα των κρατήσεων και οι πιθανές επιστροφές χρημάτων.

Σημαντικές εξελίξεις για περίπου 450.000 συνταξιούχους που επιβαρύνονται από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) φέρνει η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο γενικός επίτροπος Επικρατείας, Γεώργιος Βοΐλης, τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό σύστημα αντίκειται σε συνταγματικές διατάξεις. Η τελική απόφαση, που αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2027, ενδέχεται να επηρεάσει τόσο τις μελλοντικές κρατήσεις όσο και τις διεκδικήσεις αναδρομικών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
 |
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 |
NEWPOST
 |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίδομα Γέννησης: Ως 7.500 Ευρώ Για Πολύτεκνες Οικογένειες
Οικονομια
Επίδομα γέννησης: Έως 7.500 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες- Τι αλλάζει
Θέρμανση
Οικονομια
Θέρμανση: Σε πόσους βαθμούς ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία για οικονομία
οικοδομή
Οικονομια
Χιλιάδες ιδιοκτήτες μένουν με εκτός σχεδίου οικόπεδα που δεν χτίζονται
Κυριάκος Πιερρακάκης
Οικονομια
Σταθερό επιτόκιο 3% για δανειολήπτες - Πρόστιμα σε servicers
Μειώσεις τιμών σε 994 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομια
Μειώσεις τιμών σε 994 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Δείτε τη λίστα
οικογένεια
Οικονομια
Αλλαγές σε γονικές άδειες και ασφαλιστική κάλυψη παιδιών
λογαριασμός ρεύματος
Οικονομια
ΔΕΔΔΗΕ: Σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο ρεύμα
Market Pass σούπερ μάρκετ
Οικονομια
Market pass: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή
έκτακτο
Οικονομια
Στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας 2027 - Δείτε το ποσό πληρωμής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top