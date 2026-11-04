Συντάξεις: Νέα Δεδομένα Για ΕΑΣ – Τι Ισχύει Για Αναδρομικά

Υπέρ της αλλαγής στον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων τάχθηκε ο γενικός επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο επίκεντρο η συνταγματικότητα των κρατήσεων και οι πιθανές επιστροφές χρημάτων.
Σημαντικές εξελίξεις για περίπου 450.000 συνταξιούχους που επιβαρύνονται από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) φέρνει η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο γενικός επίτροπος Επικρατείας, Γεώργιος Βοΐλης, τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό σύστημα αντίκειται σε συνταγματικές διατάξεις. Η τελική απόφαση, που αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2027, ενδέχεται να επηρεάσει τόσο τις μελλοντικές κρατήσεις όσο και τις διεκδικήσεις αναδρομικών.
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