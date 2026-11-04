ΗΠΑ: Έριξε στο κενό τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

42χρονος πατέρας δολοφόνησε γιο & κόρη- «Ήταν σαν να βλέπαμε ταινία τρόμου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.26 , 20:18 The Veils: Για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα
04.11.26 , 20:14 Τι σημαίνει η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία
04.11.26 , 20:13 Τροχός της Τύχης: Μόνο ένα γράμμα αποκαλύφθηκε- Δύσκολος ο γρίφος
04.11.26 , 19:43 Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η επόμενη μέρα μετά την ήττα Τραπ
04.11.26 , 19:17 Τζέι Ντι Βανς: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι η αιτία της ήττας μας»
04.11.26 , 19:09 Jeff Buckley: Το εμβληματικό «Grace» επιστρέφει στη σκηνή
04.11.26 , 19:06 Συντάξεις: Νέα δεδομένα για την ΕΑΣ – Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά
04.11.26 , 18:58 Cash or Trash: Ένα συλλεκτικό αντικείμενο με την υπογραφή της Γκρέις Κέλι!
04.11.26 , 18:30 Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στην Καισαριανή
04.11.26 , 18:30 Δημήτρης Αποστολόπουλος: Η ηλικία, οι σειρές και το Instagram του
04.11.26 , 18:25 ΗΠΑ: Έριξε στο κενό τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε
04.11.26 , 18:24 Cash or Trash: Το βραχιόλι που τρέλανε τους αγοραστές!
04.11.26 , 17:53 Αντώνης Κανάκης: «Δε θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό»
04.11.26 , 17:39 Επίδομα γέννησης: Έως 7.500 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες- Τι αλλάζει
04.11.26 , 17:23 Ηχηρό μήνυμα Κομισιόν σε Τουρκία για καλώδιο, τουρκολιβυκό και casus belli
Θάνατος Μαζωνάκη: Ανατροπή με τις ποσότητες των ουσιών στις τοξικολογικές
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Λέκκας: «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι»
ΜΑΧΗ: Η Έλενα Τοπαλίδου στην επίσημη προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Αννίτα Πάνια για Βίσση και Καρβέλα: «Νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό»
Αντώνης Κανάκης: «Δε θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ εξετάζουν οι Αρχές στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όπου ένας 42χρονος πατέρας φέρεται να σκότωσε τα δύο μικρά παιδιά του και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Το περιστατικό έγινε γνωστό την Τετάρτη (04.11.2025), με την αστυνομία να αναφέρει ότι τα έως τώρα στοιχεία παραπέμπουν σε «δολοφονία και αυτοχειρία».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», ο Patrick Lynch, 42 ετών, σκότωσε τον γιο του James, 8 ετών, και την κόρη του Caroline, 6 χρόνων, ρίχνοντάς τα από κτίριο στην Πενσιλβάνια και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι διασώστες που έφτασαν πρώτοι στο σημείο επιχείρησαν να τους επαναφέρουν, κάνοντάς τους ΚΑΡΠΑ, όμως αργότερα και οι τρεις ανακηρύχθηκαν νεκροί.

Κτηνίατρος σκότωσε τους γονείς, τον γιο & τη σύντροφό του και αυτοκτόνησε

Το αστυνομικό τμήμα της Κομητείας Allegheny ανακοίνωσε αργότερα ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν πως πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας. 

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο «KDKA», περιέγραψε όσα πληροφορήθηκε από τη γυναίκα που κάλεσε το 911. Όπως είπε: «Είπε ότι ήταν η πρώτη που έφτασε στο σημείο και είδε αυτό που είδε». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Φίλε, θα μπορούσες να δεις μία ταινία τρόμου, ξέρεις; Θέλω να πω, είναι πραγματικά λυπηρό».

Κλείνουν δύο σχολεία μετά την τραγωδία στην Πενσιλβάνια

Ο αρχηγός της αστυνομίας Τζέισον Χάμπερμαν μίλησε στο «WTAE» για τον αντίκτυπο της υπόθεσης στην τοπική κοινωνία, δηλώνοντας: «Όλοι στην κοινότητα γνωρίζουν κάποιον που εμπλέκεται σε αυτό το περιστατικό». Όπως ανέφερε ακόμη, μετά τους θανάτους θα υπάρξει «σημαντικό ”τραύμα” για την κοινότητα».

Φρίκη στη Γαλλία: Σκότωσε τα παιδιά & την πεθερά του κι αυτοκτόνησε

Η υπόθεση επηρέασε άμεσα και τη σχολική κοινότητα. Η σχολική περιφέρεια ανακοίνωσε ότι τα δημοτικά σχολεία Μάρκχαμ και Ουάσινγκτον θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Τετάρτη 4/11. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από τα τραγικά νέα που αφορούν μέλη της σχολικής μας κοινότητας. Οι καρδιές μας είναι με όλους όσους επλήγησαν και τους έχουμε στις σκέψεις μας, αυτούς και τους αγαπημένους τους, σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΠΑΤΕΡΑΣ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΗΠΑ
 |
ΠΕΝΣΙΛΒΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι Σημαίνει Η Επικράτηση Των Δημοκρατικών Σε Βουλή-Γερουσία
Κοσμος
Τι σημαίνει η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία
ΗΠΑ Μετά Τις Ενδιάμεσες Εκλογές
Κοσμος
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η επόμενη μέρα μετά την ήττα Τραπ
Βανς
Κοσμος
Τζέι Ντι Βανς: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι η αιτία της ήττας μας»
«καμπάνες» Κομισιόν σε Τουρκία
Κοσμος
Ηχηρό μήνυμα Κομισιόν σε Τουρκία για καλώδιο, τουρκολιβυκό και casus belli
Γλυπτά του Παρθενώνα
Κοσμος
Νέο «όχι» των Βρετανών στη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Κυβερνοεπίθεση σε γαλλική τράπεζα με λεία εκατομμυρίων
Κοσμος
Κυβερνοεπίθεση σε γαλλική τράπεζα: Υπεξαίρεσαν 133 εκατ. δολάρια
Καναδάς: Εξιτήριο για τη 13χρονη Μάγια μετά από 262 ημέρες
Κοσμος
Καναδάς: Εξιτήριο για τη 13χρονη Μάγια μετά από 262 ημέρες νοσηλείας
Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε καταψύκτες του Κέντρου Αιμοδοσίας
Κοσμος
Γαλλία: Χάκερ αύξησαν τη θερμοκρασία στους 110°C σε τράπεζα αίματος
Εκλογές ΗΠΑ: Επανεκλογή 4 Ελληνοαμερικανών στο Κογκρέσο
Κοσμος
Ενδιάμεσες εκλογές: Έξι Ελληνοαμερικανοί εκλέγονται στο Κογκρέσο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top