ΗΠΑ: Έριξε στο κενό τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ εξετάζουν οι Αρχές στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όπου ένας 42χρονος πατέρας φέρεται να σκότωσε τα δύο μικρά παιδιά του και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Το περιστατικό έγινε γνωστό την Τετάρτη (04.11.2025), με την αστυνομία να αναφέρει ότι τα έως τώρα στοιχεία παραπέμπουν σε «δολοφονία και αυτοχειρία».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», ο Patrick Lynch, 42 ετών, σκότωσε τον γιο του James, 8 ετών, και την κόρη του Caroline, 6 χρόνων, ρίχνοντάς τα από κτίριο στην Πενσιλβάνια και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι διασώστες που έφτασαν πρώτοι στο σημείο επιχείρησαν να τους επαναφέρουν, κάνοντάς τους ΚΑΡΠΑ, όμως αργότερα και οι τρεις ανακηρύχθηκαν νεκροί.

Το αστυνομικό τμήμα της Κομητείας Allegheny ανακοίνωσε αργότερα ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν πως πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας.

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο «KDKA», περιέγραψε όσα πληροφορήθηκε από τη γυναίκα που κάλεσε το 911. Όπως είπε: «Είπε ότι ήταν η πρώτη που έφτασε στο σημείο και είδε αυτό που είδε». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Φίλε, θα μπορούσες να δεις μία ταινία τρόμου, ξέρεις; Θέλω να πω, είναι πραγματικά λυπηρό».

Dad throws his two young kids from parking garage before jumping in shocking murder-suicide https://t.co/Quv8qhRv5Y https://t.co/eV1XTSPXKP — New York Post (@nypost) November 4, 2026

Κλείνουν δύο σχολεία μετά την τραγωδία στην Πενσιλβάνια

Ο αρχηγός της αστυνομίας Τζέισον Χάμπερμαν μίλησε στο «WTAE» για τον αντίκτυπο της υπόθεσης στην τοπική κοινωνία, δηλώνοντας: «Όλοι στην κοινότητα γνωρίζουν κάποιον που εμπλέκεται σε αυτό το περιστατικό». Όπως ανέφερε ακόμη, μετά τους θανάτους θα υπάρξει «σημαντικό ”τραύμα” για την κοινότητα».

Η υπόθεση επηρέασε άμεσα και τη σχολική κοινότητα. Η σχολική περιφέρεια ανακοίνωσε ότι τα δημοτικά σχολεία Μάρκχαμ και Ουάσινγκτον θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Τετάρτη 4/11. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από τα τραγικά νέα που αφορούν μέλη της σχολικής μας κοινότητας. Οι καρδιές μας είναι με όλους όσους επλήγησαν και τους έχουμε στις σκέψεις μας, αυτούς και τους αγαπημένους τους, σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».