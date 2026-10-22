Κτηνίατρος Σκότωσε Γονείς, Γιο, Σύντροφο Και Αυτοκτόνησε

Οικογενειακή τραγωδία στο Ιλινόι των ΗΠΑ, όπου τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε σπίτι στο Μάντελαϊν. Ως δράστης φέρεται ο 51χρονος κτηνίατρος Μπράιαν Σμιντ, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, σκότωσε τους γονείς του, τον 22χρονο γιο του και τη σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Τα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως τον 88χρονο Τζέιμς Σμιντ, την 77χρονη Ρεμπέκα Σμιντ, την 37χρονη Νικόλ Χάιζερ και τον 22χρονο Μακλέιν Σμιντ. Εντοπίστηκαν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, όταν η κόρη του ηλικιωμένου ζευγαριού ζήτησε από την αστυνομία να ελέγξει αν οι γονείς της ήταν καλά.

Η 77χρονη Ρεμπέκα Σμιντ

Ο 22χρονος Μακλέιν Σμιντ

Η 37χρονη Νικόλ Χάιζερ

Βρέθηκαν σημειώματα αυτοκτονίας

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν αρκετά σημειώματα αυτοκτονίας, τόσο μέσα στο σπίτι όσο και στο όχημα του 51χρονου. Το περιεχόμενό τους δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δολοφονίες σημειώθηκαν μεταξύ 11:00 και 14:00 της περασμένης Κυριακής. Γείτονες ανέφεραν ότι άκουσαν ήχους που έμοιαζαν με κροτίδες, τους οποίους αρχικά συνέδεσαν με αγώνα των Chicago Bears.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες προηγούμενες επαφές του δράστη με την αστυνομία.

Ο 51χρονος δράστης και αυτόχειρας Μπράιαν Σμιντ,

Η αγάπη της οικογένειας για τα ζώα και η κτηνιατρική κλινική που έκλεισε αιφνιδίως

Η οικογένεια Σμιντ ήταν γνωστή στην περιοχή, καθώς διατηρούσε κτηνιατρική κλινική για γάτες. Ο Μπράιαν είχε αναλάβει τη λειτουργία της επιχείρησης μετά τη συνταξιοδότηση των γονιών του. Ωστόσο, σύμφωνα με το NBC Chicago, η κλινική έκλεισε την περασμένη άνοιξη χωρίς να δοθεί εξήγηση.

Ο 22χρονος Μακλέιν αγαπούσε τη μαγειρική και εργαζόταν στον χώρο της εστίασης. Η Νικόλ Χάιζερ, σύντροφος του Μπράιαν επί 11 χρόνια, εργαζόταν ως κτηνιατρική βοηθός και είχε ιδιαίτερη αγάπη για τα ζώα.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες της τραγωδίας.