Κτηνίατρος σκότωσε τους γονείς, τον γιο & τη σύντροφό του και αυτοκτόνησε

Βρέθηκαν σημειώματα αυτοκτονίας

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Πηγή: People / Φωτογραφίες Facebook
Κτηνίατρος Σκότωσε Γονείς, Γιο, Σύντροφο Και Αυτοκτόνησε
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 51χρονος κτηνίατρος Μπράιαν Σμιντ σκότωσε τους γονείς του, τον 22χρονο γιο του και τη σύντροφό του πριν αυτοκτονήσει.
  • Τα θύματα βρέθηκαν σε σπίτι στο Μάντελαϊν του Ιλινόι, μετά από αίτημα της κόρης του ηλικιωμένου ζευγαριού στην αστυνομία.
  • Βρέθηκαν σημειώματα αυτοκτονίας και ηλεκτρονικές συσκευές που θα εξεταστούν από τις αρχές.
  • Η οικογένεια διατηρούσε κτηνιατρική κλινική που έκλεισε αιφνιδίως την περασμένη άνοιξη.
  • Το κίνητρο της τραγωδίας παραμένει άγνωστο, χωρίς προηγούμενες επαφές του δράστη με την αστυνομία.

Οικογενειακή τραγωδία στο Ιλινόι των ΗΠΑ, όπου τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε σπίτι στο Μάντελαϊν. Ως δράστης φέρεται ο 51χρονος κτηνίατρος Μπράιαν Σμιντ, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, σκότωσε τους γονείς του, τον 22χρονο γιο του και τη σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.  

Τα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως τον 88χρονο Τζέιμς Σμιντ, την 77χρονη Ρεμπέκα Σμιντ, την 37χρονη Νικόλ Χάιζερ και τον 22χρονο Μακλέιν Σμιντ. Εντοπίστηκαν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, όταν η κόρη του ηλικιωμένου ζευγαριού ζήτησε από την αστυνομία να ελέγξει αν οι γονείς της ήταν καλά. 

Οικογενειακή τραγωδία στο Ιλινόις

Η 77χρονη Ρεμπέκα Σμιντ

Ο 22χρονος Μακλέιν Σμιντ

Ο 22χρονος Μακλέιν Σμιντ

Έγκλημα Ιλινόις

Η 37χρονη Νικόλ Χάιζερ

Βρέθηκαν σημειώματα αυτοκτονίας

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν αρκετά σημειώματα αυτοκτονίας, τόσο μέσα στο σπίτι όσο και στο όχημα του 51χρονου. Το περιεχόμενό τους δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας. 

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δολοφονίες σημειώθηκαν μεταξύ 11:00 και 14:00 της περασμένης Κυριακής. Γείτονες ανέφεραν ότι άκουσαν ήχους που έμοιαζαν με κροτίδες, τους οποίους αρχικά συνέδεσαν με αγώνα των Chicago Bears. 

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες προηγούμενες επαφές του δράστη με την αστυνομία. 

Κτηνίατρος σκότωσε τους γονείς, τον γιο & τη σύντροφό του και αυτοκτόνησε

Ο 51χρονος δράστης και αυτόχειρας Μπράιαν Σμιντ,

Η αγάπη της οικογένειας για τα ζώα και η κτηνιατρική κλινική που έκλεισε αιφνιδίως

Η οικογένεια Σμιντ ήταν γνωστή στην περιοχή, καθώς διατηρούσε κτηνιατρική κλινική για γάτες. Ο Μπράιαν είχε αναλάβει τη λειτουργία της επιχείρησης μετά τη συνταξιοδότηση των γονιών του. Ωστόσο, σύμφωνα με το NBC Chicago, η κλινική έκλεισε την περασμένη άνοιξη χωρίς να δοθεί εξήγηση. 

Ο 22χρονος Μακλέιν αγαπούσε τη μαγειρική και εργαζόταν στον χώρο της εστίασης. Η Νικόλ Χάιζερ, σύντροφος του Μπράιαν επί 11 χρόνια, εργαζόταν ως κτηνιατρική βοηθός και είχε ιδιαίτερη αγάπη για τα ζώα. 

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες της τραγωδίας. 

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