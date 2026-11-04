Ο Κρις Πάπας, ο Ελληνοαμερικανός Δημοκρατικός με καταγωγή από το Λιβάδι Ελασσόνας, πέτυχε μία από τις σημαντικότερες νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον Σανούνου στη μάχη για τη Γερουσία στο Νιου Χάμσαϊρ. Η εκλογή του αποκτά ξεχωριστή σημασία για την ελληνική ομογένεια, αλλά και για την Αθήνα και τη Λευκωσία, καθώς ο νέος γερουσιαστής έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των ελληνικών και κυπριακών θέσεων στην Ουάσιγκτον.

Ο 46χρονος πολιτικός διαδέχεται τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία αποφάσισε να μην διεκδικήσει νέα θητεία. Παράλληλα, με την εκλογή του καταγράφει μια ιστορική πρωτιά, καθώς γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

For the last 579 days, we’ve taken this campaign to every corner of New Hampshire. Every one of those days has brought me closer to the people who make this state so special. https://t.co/Nr0hfyTreI — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 4, 2026

Κρις Πάπας: Από το Λιβάδι Ελασσόνας στο αμερικανικό Κογκρέσο

Ο Κρίστοφερ Τσαρλς Πάπας γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1980 στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, σε οικογένεια ελληνικής καταγωγής. Οι πρόγονοί του μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Λιβάδι Ελασσόνας, συνδέοντας την οικογενειακή του ιστορία με τη μακρά διαδρομή της ελληνικής μετανάστευσης στην Αμερική.

Μεγάλωσε στο Μάντσεστερ, όπου φοίτησε στο Manchester Central High School. Στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, από όπου αποφοίτησε το 2002 με πτυχίο στη διακυβέρνηση.

Ο Κρις Πάπας εξελέγη στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, κερδίζοντας την έδρα στο Νιου Χάμσαϊρ

Πριν από την πολιτική, η επαγγελματική του πορεία συνδέθηκε με την οικογενειακή επιχείρηση εστίασης. Το ιστορικό εστιατόριο Puritan Backroom ιδρύθηκε το 1917 στο Μάντσεστερ και αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα επιχειρηματικά σημεία της περιοχής.

Ο Πάπας εργάστηκε στην επιχείρηση από νεαρή ηλικία, συμμετέχοντας στις καθημερινές εργασίες, ενώ αργότερα ανέλαβε τη διοίκησή της ως μέλος της τέταρτης γενιάς της οικογένειας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης.

Ο Κρις Πάπας κατάγεται από οικογένεια ομογενών από το Λιβάδι Ελασσόνας

Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε βασικό στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας. Ο ίδιος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, αναδεικνύοντας τη σημασία της τοπικής οικονομίας.

Κρις Πάπας: Η πολιτική διαδρομή και οι τέσσερις θητείες στη Βουλή

Η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία. Το 2002 εξελέγη στην πολιτειακή Βουλή των Αντιπροσώπων του Νιου Χάμσαϊρ, ενώ στη συνέχεια υπηρέτησε ως ταμίας της κομητείας Χίλσμπορο, από το 2007 έως το 2011.

I’ll put my money on Team New Hampshire any day of the week. Let’s win this together. https://t.co/Ad9kAGyMr3 — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 3, 2026

Από το 2013 έως το 2019 συμμετείχε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Νιου Χάμσαϊρ, με αρμοδιότητες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την υγειονομική περίθαλψη, την ενεργειακή πολιτική και τις δημόσιες δαπάνες.

Το 2018 εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, εκπροσωπώντας την πρώτη εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ. Επανεξελέγη το 2020, το 2022 και το 2024, συμπληρώνοντας τέσσερις συνεχόμενες θητείες.

Στην προεκλογική του μάχη ο Κρις Πάπας στην οικονομία, στο αυξημένο κόστος ζωής και στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ

Στις εκλογές του 2022 επικράτησε της Κάρολαϊν Λέβιτ, πρώην εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, συγκεντρώνοντας το 54% των ψήφων, έναντι 45,9% της αντιπάλου του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Κογκρέσο, ασχολήθηκε με ζητήματα μικρών επιχειρήσεων, υγείας, υποδομών και υποστήριξης των βετεράνων. Παράλληλα, υποστήριξε νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων, την προστασία των εργαζόμενων οικογενειών και την αντιμετώπιση της κρίσης των οπιοειδών.

Κρις Πάπας: Οι παρεμβάσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο

Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ομογένεια έχει η δραστηριότητα του Πάπας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ως συμπρόεδρος της διακομματικής ομάδας ελληνικών θεμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μαζί με τον Ρεπουμπλικανό Γκας Μπιλιράκη, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την προώθηση των θέσεων Αθήνας και Λευκωσίας.

Let's get out there and win. https://t.co/dvdcnW2lv7 — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 3, 2026

Μεταξύ άλλων, πρωτοστάτησε σε διακομματικές παρεμβάσεις κατά της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, όσο η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί στο οπλοστάσιό της τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400.

Είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στην αμερικανική Γερουσία

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνυπέγραψε διακομματική επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, εκφράζοντας αντιρρήσεις για ενδεχόμενη πώληση αμερικανικών μαχητικών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Τον Μάρτιο του 2026, ο Πάπας αντέδρασε στην ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση παραβίαζε την αμερικανική νομοθεσία.

I’m in. Today I’m announcing my campaign for U.S. Senate because New Hampshire needs a fighter who gets things done. Let’s do this. https://t.co/bAyE5u4LSk — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) April 3, 2025

Παράλληλα, τον Μάιο του 2026 ανακοίνωσε ότι διακομματικό νομοσχέδιο για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ προχώρησε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Κρις Πάπας έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την προώθηση των ελληνικών και κυπριακών θέσεων

Η πρωτοβουλία προέβλεπε την πενταετή παράταση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.

Κρις Πάπας: Η εκλογική μάχη με τον Σουνούνου και η αντιπαράθεση με τον Μασκ

Απέναντι στον Πάπας βρέθηκε ο Ρεπουμπλικανός Τζον Ε. Σουνούνου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Γερουσία από το 2003 έως το 2009, πριν ηττηθεί από την Τζιν Σαχίν στις εκλογές του 2008.

Η προεκλογική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στην οικονομία, στο αυξημένο κόστος ζωής και στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δέχθηκε σφοδρότατη επίθεση από τον Έλον Μασκ, ο οποίος χρηματοδότησε την καμπάνια του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του

Ο Σουνούνου επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο, παρά τη στήριξη που είχε λάβει από τον ίδιο. Ο Πάπας, από την πλευρά του, παρουσίασε την αναμέτρηση ως ευκαιρία ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησης.

Η εκστρατεία χαρακτηρίστηκε από υψηλές δαπάνες και έντονη αντιπαράθεση μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων.

Η εκλογή του Κρις Πάπας θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών δεσμών

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC), έως τις 13 Οκτωβρίου ο Έλον Μασκ είχε δαπανήσει σχεδόν 1 εκατ. δολάρια για ψηφιακές διαφημίσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, τηλεφωνικές κλήσεις και γραπτά μηνύματα με αρνητικό περιεχόμενο για τον Πάπας.

Παράλληλα, η πολιτική επιτροπή MAGA Inc., που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε δαπανήσει περισσότερα από 14 εκατ. δολάρια, κυρίως για τηλεοπτικές διαφημίσεις εναντίον του Δημοκρατικού υποψηφίου.

Ο Κρις Πάπας με τον σύζυγό του

Η εκλογική επικράτηση του Πάπας ολοκληρώνει μια πολιτική διαδρομή που ξεκίνησε από την τοπική πολιτική του Νιου Χάμσαϊρ και συνεχίστηκε με τέσσερις θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Για την ελληνική ομογένεια, η ανάδειξή του στη Γερουσία αποτελεί μια εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Ένας πολιτικός με ρίζες από την Ελλάδα, που έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την Αθήνα και τη Λευκωσία, αποκτά πλέον θέση στο ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα που διαμορφώνουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική.