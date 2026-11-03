Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών

Η αφιέρωση της μητέρας του

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Τα 13α γενέθλια του γιου της γιόρτασε η Κατερίνα Κόκλα, με τον Αναστάση να αφήνει πίσω του την παιδική ηλικία και να κάνει τα πρώτα του βήματα στην εφηβεία. Η περήφανη μαμά θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους followers της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Ο γιος της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου είχε την τιμητική του και η Κατερίνα Κόκλα συνόδευσε την ανάρτησή της με μια σύντομη, αλλά γεμάτη συναίσθημα αφιέρωση: «Η ζωή μου όλη».

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Αν και η ίδια κρατά διακριτική στάση απέναντι στα media και αποφεύγει να απασχολεί τη δημοσιότητα με την προσωπική της ζωή, δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τον γιο της.

Ο Αναστάσης αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της και η αγάπη της για εκείνον είναι κάτι που δεν χρειάζεται πολλές λέξεις για να εκφραστεί.

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει επίσης μεγάλη αδυναμία στον γιο του και δεν έχει διστάσει να μιλήσει δημόσια για τη χαρά που του έχει χαρίσει η πατρότητα. Παρά τον χωρισμό του από την Κατερίνα Κόκλα, οι δυο τους έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τον Αναστάση, με την ευτυχία του να βρίσκεται πάνω από όλα.

Ο 13χρονος διατηρεί, μάλιστα, όμορφη σχέση και με τη σύντροφο του παρουσιαστή, Νάνσυ Αντωνίου, αλλά και με τον γιο της, με τους οποίους έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα καλή επικοινωνία.

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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤ1
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