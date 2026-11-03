Τη βαθιά της απογοήτευση και την οργή της για την υπόθεση της ΜΚΟ εξέφρασε δημόσια η Μαρία Σάκκαρη, η οποία φέρεται να είναι ένα από τα πρόσωπα που εξαπατήθηκαν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προσφέρει το ποσό των 8.000 ευρώ με σκοπό να στηρίξει παιδί που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το μεσημέρι της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, η αθλήτρια θέλησε να πάρει δημόσια θέση για την υπόθεση, μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο μήνυμά της αναφέρθηκε κυρίως στα παιδιά και τις οικογένειες που είχαν ανάγκη από οικονομική στήριξη, εκφράζοντας τη θλίψη της για όσα ήρθαν στο φως.

«Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που πραγματικά δυσκολεύεσαι να τις χωρέσεις στο μυαλό σου, ειδικά όταν αφορούν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Η συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά την επονομαζόμενη ΜΚΟ με έχει πληγώσει βαθύτατα, σε βαθμό που δυσκολεύομαι να εκφράσω τόσο τη θλίψη μου όσο και την οργή μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Σάκκαρη στάθηκε ιδιαίτερα στην ψυχολογική επιβάρυνση που μπορεί να βιώνουν οι οικογένειες οι οποίες αναζητούν απεγνωσμένα βοήθεια για τα παιδιά τους, τονίζοντας πόσο επώδυνη είναι η διάψευση της ελπίδας τους.

«Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι η σκέψη των παιδιών που περίμεναν μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, μια ανακούφιση, μια στήριξη. Αλλά και των γονιών τους, που μέσα στην αγωνία και τον καθημερινό τους αγώνα αναζητούν ένα χέρι βοήθειας, μια ελπίδα, έναν άνθρωπο να τους καταλάβει και να τους στηρίξει. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρό είναι για μια οικογένεια να πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στη βοήθεια που χρειάζεται και τελικά να απογοητεύεται.

Ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Η διάψευση της ελπίδας και η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Κανένα παιδί και κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θέλησε να στείλει ένα μήνυμα υπέρ της αλληλεγγύης, επισημαίνοντας ότι όσα συνέβησαν δεν πρέπει να απομακρύνουν τον κόσμο από την προσφορά και τη στήριξη όσων έχουν πραγματική ανάγκη.

«Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ας μην αφήσουμε όσα συνέβησαν να σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία μας να προσφέρουμε και ας συνεχίσουμε να βοηθάμε με αγάπη και προσοχή», κατέληξε η Μαρία Σάκκαρη.