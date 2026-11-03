Θανάσης Πάτρας: Το υπονοούμενο στη Σίσσυ Χρηστίδου για τον Νεδέλκο

«Γεια σου Θανάση. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια», είπε η παρουσιάστρια

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Θανάσης Πάτρας: Το υπονοούμενο στη Σίσσυ Χρηστίδου για τον Νεδέλκο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θανάσης Πάτρας έκανε υπονοούμενο στη Σίσσυ Χρηστίδου κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!
  • Αναφέρθηκε στην Κέρκυρα, προτείνοντας να ανανεώσουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου φάνηκε αμήχανη αλλά απάντησε ευγενικά.
  • Η παρουσιάστρια είναι σε σχέση με τον Στέφανο Νεδέλκο, επιχειρηματία και καλαθοσφαιριστή.
  • Η γνωριμία τους έγινε το προηγούμενο Πάσχα στην Κέρκυρα.

Μια ατάκα με νόημα, που δεν πέρασε απαρατήρητη, επιφύλασσε ο Θανάσης Πάτρας στη Σίσσυ Χρηστίδου στο κλείσιμο της συνέντευξής του στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!, όπου ήταν καλεσμένος. 

Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου

Ο παρουσιαστής, λίγο πριν αποχαιρετήσει την οικοδέσποινα της εκπομπής, αναφέρθηκε στην Κέρκυρα, ζητώντας της να ανανεώσουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Θυμίζουμε ότι το νησί του Ιονίου έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τις προσωπικές στιγμές της παρουσιάστριας.

Θανάσης Πάτρας: Το υπονοούμενο στη Σίσσυ Χρηστίδου για τον Νεδέλκο

«Και του χρόνου στην Κέρκυρα σε παρακαλώ να συναντηθούμε. Τρία χρόνια πηγαίνω», είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Πάτρας, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να αντιδρά χαμογελώντας, εμφανώς αμήχανη. «Έλα Θανάση μου. Ευχαριστούμε πολύ», απάντησε ακαριαία η παρουσιάστρια, ωστόσο ο καλεσμένος της δεν είχε ολοκληρώσει την πρότασή του. 

Στέφανος Νεδέλκος: Ο σύντροφος της Χρηστίδου απαντά για τα προσωπικά του

«Να πάμε να φάμε στην Κέρκυρα παρέα», πρόσθεσε εκείνος, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να κλείνει τη συζήτηση γελώντας: «Γεια σου Θανάση. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια» και πέρασαν σε διαφημίσεις.

Θανάσης Πάτρας: Το υπονοούμενο στη Σίσσυ Χρηστίδου για τον Νεδέλκο

Να θυμίσουμε ότι η παρουσιάστρια βρίσκεται σε σχέση με τον 36χρονο επιχειρηματία και καλαθοσφαιριστή Στέφανο Νεδέλκο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστή, η γνωριμία τους έγινε το προηγούμενο Πάσχα στην Κέρκυρα όπου ο ίδιος ζει και δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της εστίασης, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζεται στην τοπική ομάδα μπάσκετ Φαίακας

Χρηστίδου: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο

Θανάσης Πάτρας: Το υπονοούμενο στη Σίσσυ Χρηστίδου για τον Νεδέλκο

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος σε απόδρασή τους στους Παξούς / Φωτογραφία: Περιοδικό ΟΚ
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΔΕΛΚΟΣ
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