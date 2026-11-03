Μια ατάκα με νόημα, που δεν πέρασε απαρατήρητη, επιφύλασσε ο Θανάσης Πάτρας στη Σίσσυ Χρηστίδου στο κλείσιμο της συνέντευξής του στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!, όπου ήταν καλεσμένος.

Ο παρουσιαστής, λίγο πριν αποχαιρετήσει την οικοδέσποινα της εκπομπής, αναφέρθηκε στην Κέρκυρα, ζητώντας της να ανανεώσουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Θυμίζουμε ότι το νησί του Ιονίου έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τις προσωπικές στιγμές της παρουσιάστριας.

«Και του χρόνου στην Κέρκυρα σε παρακαλώ να συναντηθούμε. Τρία χρόνια πηγαίνω», είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Πάτρας, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να αντιδρά χαμογελώντας, εμφανώς αμήχανη. «Έλα Θανάση μου. Ευχαριστούμε πολύ», απάντησε ακαριαία η παρουσιάστρια, ωστόσο ο καλεσμένος της δεν είχε ολοκληρώσει την πρότασή του.

«Να πάμε να φάμε στην Κέρκυρα παρέα», πρόσθεσε εκείνος, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να κλείνει τη συζήτηση γελώντας: «Γεια σου Θανάση. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια» και πέρασαν σε διαφημίσεις.

Να θυμίσουμε ότι η παρουσιάστρια βρίσκεται σε σχέση με τον 36χρονο επιχειρηματία και καλαθοσφαιριστή Στέφανο Νεδέλκο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστή, η γνωριμία τους έγινε το προηγούμενο Πάσχα στην Κέρκυρα όπου ο ίδιος ζει και δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της εστίασης, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζεται στην τοπική ομάδα μπάσκετ Φαίακας.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος σε απόδρασή τους στους Παξούς / Φωτογραφία: Περιοδικό ΟΚ