Ο Στέφανος Νεδέλκος έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του επαγγελματική διαδρομή στην Κέρκυρα, επενδύοντας στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας. Παράλληλα, το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική του ζωή έχει αυξηθεί, καθώς πρόσφατα έγινε γνωστό πως είναι ο σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου.

Ο ίδιος, ωστόσο, φαίνεται να προτιμά να αφήνει τη δουλειά του να μιλά για εκείνον. Με τρία διαφορετικά επιχειρηματικά concepts στο νησί, κοιτάζει ήδη την επόμενη ημέρα, χωρίς να ξεχνά τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από μια επιχείρηση που θέλει να ξεχωρίζει.

Σε συνέντευξή του στο GREC VOYAGE, μίλησε για την πορεία του, τη φιλοσοφία των εστιατορίων του, τις προκλήσεις της επιχειρηματικότητας, αλλά και τα προσωπικά όρια που επιλέγει να θέτει απέναντι στη δημοσιότητα.

Στέφανος Νεδέλκος: Τα τρία μαγαζιά στην Κέρκυρα και τα μελλοντικά σχέδια

O επιχειρηματίας διατηρεί τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα, με το καθένα να έχει τη δική του ταυτότητα αλλά με κοινό παρονομαστή την επιθυμία του να προσφέρει στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας.

«Δε θέλουμε τα μαγαζιά μας να είναι απλώς “εστιατόρια”. Θέλουμε να έχουν χαρακτήρα και να δημιουργούν αναμνήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του στο GREC VOYAGE.

Για τον ίδιο, η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το φαγητό, αλλά και από το περιβάλλον, την εξυπηρέτηση και το συναίσθημα που μένει στον επισκέπτη μετά την έξοδό του.

Όσο για το επόμενο βήμα, δεν κρύβει ότι σκέφτεται την ανάπτυξη νέων concepts, τα οποία θα μπορούσαν να σταθούν και εκτός Κέρκυρας.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να μεγαλώσουμε χωρίς να χάσουμε την προσωπικότητα που μας έκανε να ξεχωρίσουμε», σημειώνει, θέτοντας ως στόχο για το καλοκαίρι του 2027 να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες του.

Οι δυσκολίες πίσω από τις γεμάτες αίθουσες

Η εικόνα ενός επιτυχημένου εστιατορίου δεν αποτυπώνει πάντα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Το αυξημένο κόστος, η εύρεση κατάλληλου προσωπικού και οι απαιτήσεις των πελατών αποτελούν καθημερινές προκλήσεις για όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Ο Στέφανος Νεδέλκος αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ίσως το σημαντικότερο στοίχημα, καθώς ακόμη και το καλύτερο προϊόν δεν μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου εμπειρία χωρίς την κατάλληλη ομάδα.

«Η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο οι καλές μέρες, οι γεμάτες αίθουσες και τα όμορφα social media posts», παραδέχεται.

Όπως εξηγεί, η επιχειρηματική διαδρομή περιλαμβάνει πολλές ώρες εργασίας, άγχος, λάθη και αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν γρήγορα. Αυτό που έχει μάθει μέσα από τις δυσκολίες είναι να αντιμετωπίζει κάθε εμπόδιο ως ευκαιρία εξέλιξης.

Αν μπορούσε, μάλιστα, να δώσει μία συμβουλή στον νεότερο εαυτό του, αυτή θα ήταν να έχει περισσότερη υπομονή και να εμπιστεύεται περισσότερο το ένστικτό του.

Στέφανος Νεδέλκος: Η προσωπική ζωή και η ανάγκη για ιδιωτικότητα

Το ενδιαφέρον για τον Στέφανο Νεδέλκο δεν περιορίζεται στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, καθώς η σχέση του με τη Σίσσυ Χρηστίδου έχει στρέψει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ίδιος, πάντως, επιλέγει να κρατά διακριτική στάση απέναντι στην προσωπική του ζωή. Στη συνέντευξή του δεν προχωρά σε συγκεκριμένες αποκαλύψεις για τη σχέση του, εξηγεί όμως τη γενικότερη φιλοσοφία του γύρω από την έκθεση και τα όρια της ιδιωτικότητας.

«Πιστεύω ότι δε χρειάζεται να μοιράζεσαι τα πάντα για να είσαι αληθινός», τονίζει.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος σε απόδρασή τους στους Παξούς / Φωτογραφία: Περιοδικό ΟΚ

Και συνεχίζει: «Υπάρχουν πράγματα που αφορούν τη δουλειά και χαίρομαι να τα μοιράζομαι με τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και κομμάτια της ζωής μου που θέλω να παραμένουν μόνο δικά μου».

Για τον ίδιο, η ιδιωτικότητα είναι μια μορφή ισορροπίας, ειδικά όταν η επαγγελματική καθημερινότητα φέρνει έναν άνθρωπο σε συνεχή επαφή με πολύ κόσμο.

Το ιδανικό πρώτο ραντεβού και το πιάτο που θα επέλεγε

Ο ίδιος πάντως, θα επέλεγε για πρώτο ραντεβού σε ένα από τα εστιατόριά του το μοσχαρίσιο καρπάτσιο, ένα πιάτο που, όπως εξηγεί, συνδυάζει κομψότητα, ένταση, ιταλικές επιρροές και κερκυραϊκά στοιχεία.

Πάνω απ' όλα, όμως, ο επιχειρηματίας πιστεύει στη σημασία της ίδιας της στιγμής. «Για μένα ένα καλό τραπέζι δεν είναι ποτέ μόνο το πιάτο. Είναι η στιγμή, η συζήτηση, το κρασί και η παρέα», αναφέρει.

Η Κέρκυρα και τον χειμώνα

Παρότι η Κέρκυρα συνδέεται κυρίως με το καλοκαίρι, ο Στέφανος Νεδέλκος θεωρεί ότι το νησί έχει πολλά να προσφέρει και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου.

Η πιο ήρεμη ατμόσφαιρα, τα καντούνια της πόλης και η δυνατότητα να γνωρίσει κανείς τον τόπο μακριά από την έντονη τουριστική κίνηση αποτελούν, κατά τη γνώμη του, σημαντικά πλεονεκτήματα.

Για να εξελιχθεί, όμως, η Κέρκυρα σε προορισμό και για το φθινόπωρο ή τον χειμώνα, θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών και την ανάπτυξη περισσότερων λόγων που θα προσελκύουν επισκέπτες εκτός της καλοκαιρινής περιόδου.

Για τον Στέφανο Νεδέλκο, το στοίχημα είναι να εξελίσσεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και ενώ η προσωπική του ζωή εξακολουθεί να απασχολεί το ενδιαφέρον, εκείνος φαίνεται να έχει στραμμένη την προσοχή του στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, επιλέγοντας παράλληλα να κρατά ένα κομμάτι της καθημερινότητάς του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.