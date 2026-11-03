Σοκαρισμένη είναι η μικρή κοινωνία στις Λιβανάτες Φθιώτιδας μετά το διπλό έγκλημα που σημειώθηκε σε χοιροστάσιο της περιοχής το πρωί της Τρίτης.

Θύματα είναι δύο αδέρφια ηλικίας 23 και 26 ετών από την Ινδία και δράστης ο 45χρονος θείος του, ο οποίος φέρεται να ήταν και ο άνθρωπος που τους έφερε στην Ελλάδα για εργασία.

«Δε μου φέρονταν καλά, γι’ αυτό τους σκότωσα», φέρεται να είπε ο δράστης στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Ο 45χρονος, ο οποίος παραδόθηκε μετά από λίγες ώρες, είχε ανέβει σε ταράτσα και απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του, αφού σκότωσε τους δύο νεαρούς συγγενείς του.

Το χρονικό του διπλού φονικού στις Λιβανάτες

H αιματηρή συμπλοκή ξεκίνησε περίπου στις 11 το πρωί, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο 45χρονος φέρεται να επιτέθηκε στους δύο νεαρούς με μαχαίρι, προκαλώντας τους πολλαπλά τραύματα. Ο ένας από τους δύο έχασε τη ζωή του επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 45χρονος ανέβηκε σε ψηλό σιλό ζωοτροφών και απειλούσε να αυτοκτονήσει, πέφτοντας στο κενό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας ανέλαβε να επικοινωνήσει μαζί του. Έπειτα από διαπραγματεύσεις, κατάφερε να τον πείσει να κατέβει με ασφάλεια και να παραδοθεί.

Ο 45χρονος έφερε και ο ίδιος τραύματα από μαχαίρι και μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για την παροχή πρώτων βοηθειών.