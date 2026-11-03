ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 25,6% σημείωσαν οι υιοθεσίες για το έτος 2025

Συνολικά 191 κορίτσια και 187 αγόρια, υιοθετήθηκαν μέσα στη χρονιά

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Υιοθεσίες ΕΛΣΤΑΤ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025 ανήλθαν σε 378, σημειώνοντας αύξηση 25,6% σε σχέση με το 2024.
  • Οι υιοθεσίες θηλέων και αρρένων αυξήθηκαν κατά 48,1% και 40,6% αντίστοιχα.
  • Οι θετοί γονείς είναι κυρίως ζευγάρια, με αύξηση 18,8% στις υιοθεσίες από ζευγάρια.
  • Αύξηση 180% παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από σύζυγο βιολογικού γονέα.
  • Η πλειονότητα των υιοθεσιών αφορούσε τέκνα 0-5 ετών, με αύξηση και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Σε 378 ανήλθαν το 2025 οι πράξεις υιοθεσίας στη χώρα, έναντι 301 το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 25,6%. Οι υιοθεσίες θηλέων ανήλθαν σε 191 και οι υιοθεσίες αρρένων σε 187, παρουσιάζοντας αύξηση 48,1% και 40,6% αντίστοιχα σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, οι θετοί γονείς, κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι. Το 2025 σε σχέση με το 2024, στην κατηγορία αυτή καταγράφηκε αύξηση 18,8% (από 186 σε 221) στις πράξεις υιοθεσίας. Αύξηση 180% (από 40 σε 112) παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες στις οποίες θετός γονέας είναι σύζυγος του ενός βιολογικού γονέα, ενώ αύξηση 120% (από 5 σε 11) καταγράφηκε στις υιοθεσίες από μονογονεϊκή οικογένεια με θετό γονέα πατέρα.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 25,6% σημείωσαν οι υιοθεσίες για το έτος 2025

Όσον αφορά στο νομικό καθεστώς των υιοθετηθέντων τέκνων πριν την υιοθεσία, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εντός γάμου. Από τη σύγκριση των εν λόγω στοιχείων μεταξύ 2024 και 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 38,5% (από 135 σε 187) στις πράξεις υιοθεσίας τέκνων που γεννήθηκαν εκτός γάμου και αύξηση 55,3% (από 123 σε 191) στις υιοθεσίες τέκνων που γεννήθηκαν εντός γάμου.

Όσον αφορά στην ηλικία των υιοθετηθέντων, το 2025 η πλειονότητα (38,1%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 0-5 ετών. Παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των πράξεων υιοθεσίας σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 11-18 ετών (75%), καθώς και στις υιοθεσίες ατόμων της ηλικιακής ομάδας ≥ 19 ετών (46,8%).

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

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