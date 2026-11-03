Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη χθεσινή βράβευσή του από τον ΠΣΑΠΠ, με τον διεθνή εξτρέμ του ΟΦΗ να τιμάται για το φιλανθρωπικό του έργο και τη δωρεά των 12.500 ευρώ για τη θεραπεία του μικρού Δημήτρη - Όθωνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην 45η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, όταν ο Χατζηγιοβάνης παρέλαβε το Βραβείο Ανθρωπιάς. Η προσφορά του είχε στόχο να βοηθήσει ένα παιδί που έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο ίδιος, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, ξεκαθάρισε πως δεν προχώρησε στη δωρεά για να προβληθεί, αλλά επειδή ήθελε να βοηθήσει τον μικρό να ζήσει.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη βράβευση του από τον ΠΣΑΠΠ για το φιλανθρωπικό του έργο

«Έχω λίγο άγχος. Κρατιέμαι για να μη συγκινηθώ. Ευχαριστώ τον ΠΣΑΠΠ για την τιμή που μου κάνει. Δεν έκανα τη δωρεά για να προβληθώ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα ερχόμουν εδώ να βραβευτώ. Το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει», είπε ο γνωστός ποδοσφαιριστής και συνέχισε:

«Όταν έμαθα την ιστορία του μικρού Δημήτρη - Όθωνα η πρώτη μου σκέψη ήταν να βοηθήσω. Ήρθα σε επαφή με τη μητέρα του, αλλά δυστυχώς ο μικρός έφυγε από τη ζωή».

Ο ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε και στην υπόθεση της ΜΚΟ, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για τη διαχείριση δωρεών που προορίζονταν για παιδιά.

Ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος είχε προσφέρει χρήματα μέσω της συγκεκριμένης οργάνωσης, σημείωσε ότι τα γεγονότα των τελευταίων ημερών τον έχουν στενοχωρήσει και προβληματίσει.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης είχε δώσει κι αυτός χρήματα στην αμαρτωλή ΜΚΟ για να βοηθήσει ένα παιδί που πάλευε με σοβαρή ασθένεια

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάγκη για προσφορά δεν πρέπει να χαθεί, αλλά οι πολίτες χρειάζεται να είναι περισσότερο προσεκτικοί σχετικά με το πού κατευθύνονται τα χρήματά τους.

«Όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με στενοχωρούν και με προβληματίζουν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να βεβαιωνόμαστε ότι η βοήθεια φτάνει εκεί που πρέπει. Μην κλείσουμε την καρδιά μας. Αύριο κάποιος θα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Μια οικογένεια θα περνά δύσκολα. Όποιος έχει ανάγκη δεν πρέπει να είναι μόνος.

Δεν μπορούμε πάντα να αλλάζουμε την έκβαση μιας δύσκολης ιστορίας. Μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε εκείνον που τη ζει, ο καθένας όπως μπορεί. Σκέφτομαι όσους προσφέρουν αθόρυβα. Να φτάσει το χειροκρότημα και σε αυτούς. Το καλό πάντα νικά. Θα συνεχίσω να προσφέρω όπως μπορώ», τόνισε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης.

Τ. Χατζηγιοβάνης: «Να έχουμε επικοινωνία με τις ίδιες τις οικογένειες»

Σε δηλώσεις του μετά τη βράβευση στον ΣΚΑΪ, ο διεθνής εξτρέμ του ΟΦΗ αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τις οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια.

Όπως είπε, είχε επικοινωνία με τη μητέρα του μικρού Δημήτρη - Όθωνα και ενημερωνόταν για τις θεραπείες του μέσα από το νοσοκομείο.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης κάλεσε τον κόσμο να μην κλείνει την καρδιά του και να συνεχίσει να προσφέρει, παρά τα όσα ήρθαν στο φως με την «αμαρτωλή» ΜΚΟ

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δε γνωρίζει αν ολόκληρο το ποσό που προσέφερε έφτασε τελικά στο παιδί.

«Θέλω να πιστεύω ότι κάποια από αυτά που έδωσα πήγαν στον μικρό Δημήτρη Όθωνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έστειλε μήνυμα και σε όσους διστάζουν πλέον να προσφέρουν χρήματα, φοβούμενοι ότι μπορεί να πέσουν θύματα εξαπάτησης.

«Η απάντησή μου είναι ότι από εδώ και πέρα καλό είναι να έχουμε επικοινωνία με τις ίδιες τις οικογένειες. Γιατί όχι να μην πηγαίνουμε και από κοντά στο σπίτι, να γνωρίζουμε και το άτομο που έχει πρόβλημα», είπε.

Ο Χατζηγιοβάνης τόνισε ότι η βοήθεια δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη οικονομικά, καθώς ακόμη και μια μικρή προσφορά μπορεί να έχει σημασία.

«Είτε 1 ευρώ, είτε λίγο νερό, είτε λίγο φαγητό δεν είναι απαραίτητο να δώσεις πολλά λεφτά. Η κίνηση μετράει», τόνισε.