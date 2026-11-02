Τη δική του εκδοχή για την υπόθεση της ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για τη διαχείριση χρημάτων από εράνους για άρρωστα παιδιά έδωσε ο 37χρονος κατηγορούμενος ιδρυτής της οργάνωσης, επικοινωνώντας τηλεφωνικά μέσα από τη φυλακή, με την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Ο ίδιος υποστήριξε ότι όλες οι οικογένειες έχουν πάρει τα χρήματά τους, ενώ έκανε λόγο για πλεκτάνη και δήλωσε ότι θέλει να βγει δημόσια και να πει τη δική του αλήθεια.

«Έχω φροντίσει όλα τα παιδιά να πάρουν τα χρήματά τους», φέρεται να είπε στον δημοσιογράφο Στέλιο Γιδάκο.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος, ο 37χρονος αναφέρθηκε σε ένα μικρό ποσό που έχει απομείνει στην ΜΚΟ, για το οποίο ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκεται, ούτε αν το έχει πάρει κάποιος.

Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει λάβει τα χρήματα που της αναλογούσαν, κάνοντας λόγο για «στημένη υπόθεση» και «σκευωρία».

Όσον αφορά στα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του, ο 37χρονος απάντησε:

«Τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι μας δεν ήταν της ΜΚΟ. Ήταν 6.000, 3.000 και 1.000 ευρώ και τα είχαμε για ένα ταξίδι στην Αθήνα».

ΜΚΟ: Τι υποστηρίζει η σύντροφός του

Στην ίδια υπόθεση κατηγορούμενη είναι και η σύντροφός του. Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρήματα έχουν δοθεί σε όλες τις οικογένειες και ότι η ίδια δεν γνώριζε τι συνέβαινε πίσω από την πλάτη της.

Ειδικότερα, φέρεται να δήλωσε ότι δε γνώριζε εάν ο σύντροφός της, ο οποίος εμφανιζόταν ως πρόεδρος της οργάνωσης, χρησιμοποιούσε κάποια από τα χρήματα.

ΜΚΟ: Ο κρυφός γάμος και το εικονικό διαζύγιο

Εντύπωση έχει προκαλέσει και το γεγονός ότι οι δύο κατηγορούμενοι για την «αμαρτωλή» ΜΚΟ, εμφανίζονταν ως απλοί συνεργάτες.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» αποκαλύφθηκε ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι δεν ήταν συνεργάτες, αλλά αποτελούν ζευγάρι. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, είχαν παντρευτεί και στη συνέχεια πήραν εικονικό διαζύγιο.

Έχουν επίσης δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία αυτή την περίοδο βρίσκονται με τη γιαγιά τους. Η γυναίκα, μάλιστα, ισχυριζόταν μέχρι πρότινος ότι τα παιδιά τα είχε με άλλον άνδρα.

ΜΚΟ: «42.000 ευρώ είχαν μαζευτεί και δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ»

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία πατέρα από την Κομοτηνή, ο οποίος υποστηρίζει ότι η οικογένειά του δεν έλαβε ποτέ τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μέσω εράνου για τη θεραπεία του παιδιού του.

Όπως περιέγραψε στην εκπομπή, ο γιος του παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας σε ηλικία μόλις πέντε μηνών, μετά τη δεύτερη δόση ενός φαρμάκου. Σύμφωνα με τον ίδιο, άρχισε να εμφανίζει έντονους σπασμούς και επιληπτικές κρίσεις, οι οποίες διαρκούσαν από δέκα έως δεκαπέντε λεπτά.

Τον Ιούνιο του 2020, όπως ανέφερε, εκπρόσωποι της ΜΚΟ τον προσέγγισαν στον χώρο εργασίας του, καθώς είχαν πληροφορηθεί μέσω διαδικτύου για τις προσπάθειες που έκανε προκειμένου να βοηθήσει το παιδί του.

Ο πατέρας ξεκίνησε να στέλνει βίντεο από τη θεραπεία του παιδιού, όπως του είχαν ζητήσει τα μέλη της ΜΚΟ, ώστε να παρουσιάζεται η περίπτωσή του και να συγκεντρωθούν χρήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συγκεντρώθηκαν 42.000 ευρώ, αλλά η οικογένειά του δεν πήρε ούτε ένα ευρώ.

Μάλιστα όπως είπε, επί δύο και πλέον χρόνια προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της οργάνωσης, ζητώντας να του δοθεί έστω ένα μέρος των χρημάτων, χωρίς όμως να βρίσκει ανταπόκριση.

Όπως υποστήριξε, ο ιδρυτής της ΜΚΟ, του είπε ότι δεν είχε συγκεντρωθεί ο οικονομικός στόχος του εράνου και τότε του παρουσιάστηκε η λύση ενός εμβάσματος από ανώνυμο δωρητή, ώστε να εμφανιστεί ότι το απαιτούμενο ποσό είχε καλυφθεί.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι πραγματοποιήθηκε εικονικό έμβασμα μέσω Τουρκίας, το οποίο τελικά, όπως φέρεται να του είπε ο πρόεδρος της ΜΚΟ, μπλοκαρίστηκε από την τράπεζα και δεν μπορούσαν να αποδεσμεύσουν τα χρήματα. Μάλιστα στις συνεχόμενες οχλήσεις του πατέρα για να δει πώς θα μπορέσει να πάρει κάποια χρήματα, ο πρόεδρος της ΜΚΟ, φέρεται να του μίλησε πολύ άσχημα και να τον απείλησε για να σταματήσει.

ΜΚΟ: «Με προσέγγισαν μέσα στο νοσοκομείο»

Ένας ακόμα πατέρας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή, ισχυρίστηκε ότι όσο το παιδί του ήταν στο νοσοκομείο, τον προσέγγισε ένας άλλος πατέρας, που ήταν στην ίδια θέση και του σύστησε την ΜΚΟ, λέγοντάς του ότι μπορεί να τον βοηθήσει.

Ο πατέρας απευθύνθηκε δύο φορές στην οργάνωση, αναζητώντας οικονομική βοήθεια για ένα χειρουργείο του παιδιού του στη Γερμανία.

Όπως είπε, του ζήτησαν έγγραφα που να αποδεικνύουν την κατάσταση της υγείας του παιδιού του και στις αρχές Απριλίου ξεκίνησε η προσπάθεια για τη συγκέντρωση των χρημάτων με αναρτήσεις στα social media.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τις εκτιμήσεις του, συγκεντρώθηκαν περίπου 25.000 – 35.000 ευρώ και τις δύο φορές και υπέγραψε υπεύθυνη δήλωσε ότι πήρε τα χρήματα.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε, δεν του παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραστατικά για τις δωρεές που συγκεντρώθηκαν.