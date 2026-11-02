Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκε η Εύη Βατίδου για την εκδίκαση της υπόθεσης του τροχαίου επεισοδίου στη Γλυφάδα, τον Νοέμβριο του 2023. Κατά την άφιξή της, το πρώην μοντέλο δήλωσε αθώα, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία της για την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας.

«Δηλώνω αθώα», είπε η Εύη Βατίδου, προσερχόμενη στα δικαστήρια, όπου εξετάζεται η υπόθεση που αφορά το περιστατικό με τη μοτοσικλέτα και τον τραυματισμό μιας 57χρονης γυναίκας.

Η ίδια αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην υπόθεση, φέρεται να καταδίωξε και να επιχείρησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητό της τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Το τροχαίο επεισόδιο στη Γλυφάδα

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 12ης Νοεμβρίου 2023, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Από το συμβάν τραυματίστηκε η 57χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας, η οποία μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα υπέστη κατάγματα στο χέρι και στο πόδι.

Η υπόθεση πήρε δικαστική διάσταση, με την Εύη Βατίδου να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη συγκεκριμένη κατηγορία για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Η εκδοχή της Εύης Βατίδου για το περιστατικό

Από την πλευρά της, η Εύη Βατίδου έχει δώσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

Όπως έχει υποστηρίξει, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έσπασε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου της χρησιμοποιώντας το κράνος του και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Σύμφωνα με τη δική της περιγραφή, ακολούθησε τη μοτοσικλέτα, η οποία την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία. Εκεί, όπως ισχυρίζεται, το δίκυκλο ανετράπη εξαιτίας της υπερβολικής ταχύτητας που είχε αναπτύξει ο οδηγός του.

Η ίδια έχει υποστηρίξει ότι η ανατροπή της μοτοσικλέτας είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.

Μετά το τροχαίο επεισόδιο, η Εύη Βατίδου είχε συλληφθεί και οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.