Εύη Βατίδου: Στο εδώλιο για το τροχαίο του 2023 – «Δηλώνω αθώα»

Κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη βλάβη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εύη Βατίδου δήλωσε αθώα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης τροχαίου στη Γλυφάδα, τον Νοέμβριο του 2023.
  • Αντιμετωπίζει κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, μετά τον τραυματισμό 57χρονης γυναίκας από μοτοσικλέτα.
  • Η Βατίδου ισχυρίζεται ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας έσπασε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου της και στη συνέχεια απομακρύνθηκε.
  • Το τροχαίο συνέβη το πρωί της 12ης Νοεμβρίου 2023, με την 57χρονη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με κατάγματα.
  • Μετά το περιστατικό, η Βατίδου συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκε η Εύη Βατίδου για την εκδίκαση της υπόθεσης του τροχαίου επεισοδίου στη Γλυφάδα, τον Νοέμβριο του 2023. Κατά την άφιξή της, το πρώην μοντέλο δήλωσε αθώα, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία της για την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας.

«Δηλώνω αθώα», είπε η Εύη Βατίδου, προσερχόμενη στα δικαστήρια, όπου εξετάζεται η υπόθεση που αφορά το περιστατικό με τη μοτοσικλέτα και τον τραυματισμό μιας 57χρονης γυναίκας.

Εύη Βατίδου: Καρέ καρέ το επεισόδιο με τον οδηγό της μηχανής στη Γλυφάδα

Η ίδια αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην υπόθεση, φέρεται να καταδίωξε και να επιχείρησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητό της τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Το τροχαίο επεισόδιο στη Γλυφάδα

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 12ης Νοεμβρίου 2023, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Εύη Βατίδου: Ελεύθερη χωρίς όρους - «Είναι το απόλυτο θύμα»

Από το συμβάν τραυματίστηκε η 57χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας, η οποία μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα υπέστη κατάγματα στο χέρι και στο πόδι.

Γλυφάδα: Η Εύη Βατίδου Περιγράφει Το Τροχαίο

Η υπόθεση πήρε δικαστική διάσταση, με την Εύη Βατίδου να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη συγκεκριμένη κατηγορία για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Η εκδοχή της Εύης Βατίδου για το περιστατικό

Από την πλευρά της, η Εύη Βατίδου έχει δώσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

Όπως έχει υποστηρίξει, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έσπασε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου της χρησιμοποιώντας το κράνος του και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Οδηγός μηχανής για Βατίδου: «Σχεδόν μας πάτησε»    

Σύμφωνα με τη δική της περιγραφή, ακολούθησε τη μοτοσικλέτα, η οποία την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία. Εκεί, όπως ισχυρίζεται, το δίκυκλο ανετράπη εξαιτίας της υπερβολικής ταχύτητας που είχε αναπτύξει ο οδηγός του.

Η ίδια έχει υποστηρίξει ότι η ανατροπή της μοτοσικλέτας είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.

Εύη Βατίδου: «Με έβρισε χυδαία και μου έσπασε τον καθρέφτη με το κράνος»

Μετά το τροχαίο επεισόδιο, η Εύη Βατίδου είχε συλληφθεί και οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

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