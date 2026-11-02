Basketgate: Στα δικαστήρια ο Παναγιώτης Γιαννάκης

Θα καταθέσει όσα γνωρίζει για το σκάνδαλο στο μπάσκετ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης Γιαννάκης κατέθεσε στα δικαστήρια για την έρευνα των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.
  • Η κατάθεση έγινε το πρωί της 11:00 στην πρώην Σχολή Ευελπίδων.
  • Ο Γιαννάκης ζήτησε ο ίδιος να καταθέσει για να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης.
  • Το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία λόγω περιστατικού το 2018 σε αγώνα Άρη - Φάρο Λάρισας.
  • Είχε αποβληθεί από τον αγώνα λόγω δεύτερης τεχνικής ποινής.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε στις 11:00 το πρωί ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ώστε να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ

Basketgate: Σε ποια φυλακή οδηγήθηκαν ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι διαιτητές

Ο παλαίμαχος διεθνής αθλητής και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής είχε ζητήσει ο ίδιος να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας, προκειμένου να συνεισφέρει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Basketgate: O Παναγιώτης Φασούλας καταγγέλλει κύκλωμα διαιτητών

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης το 2018 είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή από το παιχνίδι του Άρη με τον Φάρο Λάρισας

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης το 2018 είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή από το παιχνίδι του Άρη με τον Φάρο Λάρισας

Το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία εξαιτίας περιστατικού που είχε σημειωθεί το 2018, σε αναμέτρηση του Άρη με τον Φάρο Λάρισας.

BasketGate: Οι αποκαλύψεις για τον Γιαννάκη, τα 820.000€ και ο «γραμμάριος»

Εκείνη την περίοδο βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης ως προπονητής και είχε αποβληθεί από τον αγώνα έπειτα από δεύτερη τεχνική ποινή.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα καταθέσει όσα γνωρίζει για το Basketgate

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα καταθέσει όσα γνωρίζει για το Basketgate

Ο κ. Γιαννάκης επιφυλάχθηκε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του.

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