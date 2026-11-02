Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε στις 11:00 το πρωί ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ώστε να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.
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Ο παλαίμαχος διεθνής αθλητής και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής είχε ζητήσει ο ίδιος να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας, προκειμένου να συνεισφέρει στη διερεύνηση της υπόθεσης.
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Το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία εξαιτίας περιστατικού που είχε σημειωθεί το 2018, σε αναμέτρηση του Άρη με τον Φάρο Λάρισας.
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Εκείνη την περίοδο βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης ως προπονητής και είχε αποβληθεί από τον αγώνα έπειτα από δεύτερη τεχνική ποινή.
Ο κ. Γιαννάκης επιφυλάχθηκε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.