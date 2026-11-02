Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε στις 11:00 το πρωί ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ώστε να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο παλαίμαχος διεθνής αθλητής και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής είχε ζητήσει ο ίδιος να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας, προκειμένου να συνεισφέρει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης το 2018 είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή από το παιχνίδι του Άρη με τον Φάρο Λάρισας

Το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία εξαιτίας περιστατικού που είχε σημειωθεί το 2018, σε αναμέτρηση του Άρη με τον Φάρο Λάρισας.

Εκείνη την περίοδο βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης ως προπονητής και είχε αποβληθεί από τον αγώνα έπειτα από δεύτερη τεχνική ποινή.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα καταθέσει όσα γνωρίζει για το Basketgate

Ο κ. Γιαννάκης επιφυλάχθηκε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του.