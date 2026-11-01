Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή του The Voice, όταν η Σοφία Κωστίδου κατάφερε με την ερμηνεία της να συγκινήσει βαθιά την Πάολα.

Η διαγωνιζόμενη επέλεξε να τραγουδήσει το «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ», έχοντας στο πλευρό της τον Χρήστο Μάστορα. Το ντουέτο τους δημιούργησε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο πλατό του μουσικού διαγωνισμού, με την ερμηνεία να αγγίζει την καρδιά της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Η Πάολα δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, καθώς το συγκεκριμένο τραγούδι φαίνεται πως συνδέεται με προσωπικές της στιγμές και βιώματα. Τα δάκρυά της μαρτύρησαν τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε ακούγοντας τη Σοφία Κωστίδου να ερμηνεύει το κομμάτι.

«Μου θυμίζει σε πολλές στιγμές πόσο δυνατή είμαι. Σε ευχαριστώ που το είπες απόψε», είπε συγκινημένη η Πάολα, απευθυνόμενη στη διαγωνιζόμενη.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που έχει συνδέσει την πορεία της με ερμηνείες γεμάτες πάθος και έντονο συναίσθημα, άφησε για λίγο στην άκρη τον ρόλο της coach και έδειξε μια πιο ευαίσθητη πλευρά της.