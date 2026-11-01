Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»

Η συγκίνηση της τραγουδίστριας στο The Voice

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Η συγκινητική στιγμή στο The Voice

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Κωστίδου συγκίνησε την Πάολα με την ερμηνεία της στο The Voice.
  • Ερμήνευσε το τραγούδι «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ» με τον Χρήστο Μάστορα.
  • Η Πάολα αποκάλυψε ότι το τραγούδι συνδέεται με προσωπικές της στιγμές.
  • Η συγκίνηση της Πάολα εκφράστηκε με δάκρυα κατά τη διάρκεια της ερμηνείας.
  • Ευχαρίστησε τη διαγωνιζόμενη, λέγοντας ότι της θυμίζει πόσο δυνατή είναι.

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή του The Voice, όταν η Σοφία Κωστίδου κατάφερε με την ερμηνεία της να συγκινήσει βαθιά την Πάολα.

Η διαγωνιζόμενη επέλεξε να τραγουδήσει το «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ», έχοντας στο πλευρό της τον Χρήστο Μάστορα. Το ντουέτο τους δημιούργησε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο πλατό του μουσικού διαγωνισμού, με την ερμηνεία να αγγίζει την καρδιά της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Η συγκίνηση της Πάολας

Η Πάολα δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, καθώς το συγκεκριμένο τραγούδι φαίνεται πως συνδέεται με προσωπικές της στιγμές και βιώματα. Τα δάκρυά της μαρτύρησαν τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε ακούγοντας τη Σοφία Κωστίδου να ερμηνεύει το κομμάτι.

«Μου θυμίζει σε πολλές στιγμές πόσο δυνατή είμαι. Σε ευχαριστώ που το είπες απόψε», είπε συγκινημένη η Πάολα, απευθυνόμενη στη διαγωνιζόμενη.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που έχει συνδέσει την πορεία της με ερμηνείες γεμάτες πάθος και έντονο συναίσθημα, άφησε για λίγο στην άκρη τον ρόλο της coach και έδειξε μια πιο ευαίσθητη πλευρά της.

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ΠΑΟΛΑ
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