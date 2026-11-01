Βασίλης Μάγγος: Ένοχοι 5 από τους 6 αστυνομικούς για τον βασανισμό του

Ξέσπασαν σε κλάματα οι γονείς του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.26 , 11:38 Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
01.11.26 , 11:07 Βασίλης Μάγγος: Ένοχοι 5 από τους 6 αστυνομικούς για τον βασανισμό του
01.11.26 , 11:00 «Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα» με τη Λίλα Μπακλέση στο Θέατρο Ελένη Ερήμου
01.11.26 , 10:28 Κυριακή στο Star με νέα επεισόδια για «Φαντάσματα» και «IQ 160»
01.11.26 , 10:23 Θεσσαλονίκη: 6χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου
01.11.26 , 10:00 Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
01.11.26 , 09:41 Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Συνελήφθη ο σύζυγός της
01.11.26 , 09:19 Κακοκαιρία τύπου «Π» με καταιγίδες και χαλάζι: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
01.11.26 , 09:05 Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
01.11.26 , 09:03 Πέντε ιστορίες κακοποίησης παιδιών που συγκλόνισαν την Ελλάδα
01.11.26 , 08:47 Επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη
01.11.26 , 03:00 Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα!
31.10.26 , 23:53 Το Ισραήλ καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο
31.10.26 , 23:43 Καλώδιο GSI: Θέμα ημερών η έκδοση ΝΑVTEX για την έναρξη εργασιών
31.10.26 , 23:04 Ταινία Online: Δες το «Λεο Ντα Βίντσι: Αποστολή Μόνα Λίζα»
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Ανοιχτή σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ λόγω του άρθρου Καρτερού
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες κοτσάνες»
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Συνελήφθη ο σύζυγός της
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται και ποιοι παίρνουν 400 ευρώ
Θεσσαλονίκη: 6χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Βασίλης Μάγγος: Ένοχοι 5 από τους 6 αστυνομικούς για τον βασανισμό του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Όσα είχε πει ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου για τις καταθέσεις των γιατρών / Βίντεο αρχείου Open

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέντε από τους έξι αστυνομικούς κρίθηκαν ένοχοι για τον βασανισμό του 26χρονου Βασίλη Μάγγου το 2020 στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.
  • Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του βασανισμού σε απλή σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, χωρίς ποινές λόγω έλλειψης έγκλησης.
  • Η συνολική ποινή για τους καταδικασθέντες είναι έξι χρόνια κάθειρξης και δέκα μήνες φυλάκισης με αναστολή, συν 2.500 ευρώ για δικαστικά έξοδα.
  • Η απόφαση προκάλεσε συγκίνηση στην αίθουσα, με τους γονείς του Βασίλη να ξεσπούν σε κλάματα και πλήθος κόσμου να διαδηλώνει έξω από το δικαστήριο.
  • Ο πατέρας του Βασίλη δήλωσε ότι ο γιος του δικαιώθηκε και ευχαρίστησε το κίνημα και την κοινωνία για τη στήριξή τους.

Ένοχοι κρίθηκαν πέντε από τους έξι αστυνομικούς που κατηγορούνταν για τον βασανισμό του 26χρονου Βασίλη Μάγγου τον Ιούνιο του 2020, στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.

Βασίλης Μάγγος: Ένοχοι οι τρεις αστυνομικοί για τον ξυλοδαρμό του 

Η απόφαση εκδόθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας, το οποίο εξέτασε ξεχωριστά όσα καταγγέλθηκαν ότι συνέβησαν κατά τη μεταφορά του νεαρού με περιπολικό και όσα ακολούθησαν μέσα στην αστυνομική υπηρεσία. 

Για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά το περιπολικό, το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του βασανισμού σε απλή σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ωστόσο, δεν επιβλήθηκε ποινή για τις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς πρόκειται για αδικήματα που απαιτούσαν έγκληση, η οποία δεν είχε υποβληθεί. 

Για τους πέντε καταδικασθέντες, το δικαστήριο αναγνώρισε ομόφωνα το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ενώ απέρριψε το αίτημα για αναγνώριση καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. 

Βασίλης Μάγγος

Μετά τη συγχώνευση των ποινών, ανακοινώθηκε συνολική ποινή έξι ετών κάθειρξης και δέκα μηνών φυλάκισης, με αναστολή. Παράλληλα, κάθε κατηγορούμενος υποχρεούται να καταβάλει 2.500 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην αίθουσα, με τους γονείς του Βασίλη Μάγγου να ξεσπούν σε κλάματα. Το δικαστήριο ήταν ασφυκτικά γεμάτο, ενώ έξω από το κτίριο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, φωνάζοντας συνθήματα στη μνήμη του 26χρονου. 

Η εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου 

Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή και των έξι αστυνομικών για τα περιστατικά που αφορούσαν τόσο τη μεταφορά του Βασίλη Μάγγου με περιπολικό όσο και την παραμονή του στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου. 

Ειδικότερα, για όσα φέρονται να συνέβησαν μέσα στην αστυνομική υπηρεσία είχε ζητήσει να κριθούν ένοχοι για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Για τα περιστατικά στο περιπολικό είχε εισηγηθεί επίσης την ενοχή των εμπλεκομένων, με εξαίρεση τον αστυνομικό που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. 

Επιπλέον, είχε ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε υποχρέωση να μεταφερθεί ο 26χρονος στο νοσοκομείο ή να του παρασχεθεί η απαραίτητη βοήθεια. 

Συγκίνηση για την οικογένεια του Βασίλη Μάγγου 

Την απόφαση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγγος, ο οποίος αναφέρθηκε στη δικαίωση του γιου του, αλλά και στη στήριξη που δέχθηκε η οικογένεια από τον κόσμο και το κίνημα που στάθηκε στο πλευρό της. 

«Ο Βασίλειος Μάγγος παραδίνεται δικαιωμένος στην ιστορία. Ένοχοι οι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους για βασανιστήρια. Το κίνημα και η κοινωνία τον κράτησε και θα τον κρατάει πάντα ψηλά. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ ΠΑΡΩΝ», ανέφερε ο κ. Γιάννης Μάγγος. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΓΟΣ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

κυλιόμενες σκάλες
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: 6χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου
Νεκρή Γυναίκα Στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ο Σύζυγός Της
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Συνελήφθη ο σύζυγός της
Επίθεση Με Γκαζάκια Στο Γραφείο Του Θάνου Πλεύρη
Ελλαδα
Επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη
στραγγαλισμός ηλικιωμένου στο σπίτι του στο Γαλάτσι
Ελλαδα
Στραγγαλισμός 80χρονου: «Βρήκα τις πόρτες ανοιχτές, ήταν πεσμένος κάτω»
«Χωριάτικο»
Ελλαδα
Οι λίστες με «το λάδι» που μοίραζαν οι συνεργάτες του Μr Χωριάτικο
Απάτη Μέσω ΜΚΟ
Ελλαδα
Απάτη εκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ: Έπαιρναν τα χρήματα εράνων για άρρωστα παιδιά
Μάνη φονικό
Ελλαδα
Μάνη: Πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του για κτηματικές διαφορές
Εμπρησμός Γλυφάδα: Βίντεο Κατέγραψε Τον Αξιωματικό Του ΠΝ
Ελλαδα
Η στιγμή που ο αξιωματικός του ΠΝ μπαίνει με μπιτόνι στο σπίτι της πρώην
κύκλωμα του «Χωριάτικου»
Ελλαδα
«Χωριάτικο»: Έρευνα από την ΑΑΔΕ για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στο κύκλωμα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top