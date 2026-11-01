Όσα είχε πει ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου για τις καταθέσεις των γιατρών / Βίντεο αρχείου Open

Ένοχοι κρίθηκαν πέντε από τους έξι αστυνομικούς που κατηγορούνταν για τον βασανισμό του 26χρονου Βασίλη Μάγγου τον Ιούνιο του 2020, στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.

Η απόφαση εκδόθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας, το οποίο εξέτασε ξεχωριστά όσα καταγγέλθηκαν ότι συνέβησαν κατά τη μεταφορά του νεαρού με περιπολικό και όσα ακολούθησαν μέσα στην αστυνομική υπηρεσία.

Για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά το περιπολικό, το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του βασανισμού σε απλή σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ωστόσο, δεν επιβλήθηκε ποινή για τις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς πρόκειται για αδικήματα που απαιτούσαν έγκληση, η οποία δεν είχε υποβληθεί.

Για τους πέντε καταδικασθέντες, το δικαστήριο αναγνώρισε ομόφωνα το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ενώ απέρριψε το αίτημα για αναγνώριση καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Μετά τη συγχώνευση των ποινών, ανακοινώθηκε συνολική ποινή έξι ετών κάθειρξης και δέκα μηνών φυλάκισης, με αναστολή. Παράλληλα, κάθε κατηγορούμενος υποχρεούται να καταβάλει 2.500 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην αίθουσα, με τους γονείς του Βασίλη Μάγγου να ξεσπούν σε κλάματα. Το δικαστήριο ήταν ασφυκτικά γεμάτο, ενώ έξω από το κτίριο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, φωνάζοντας συνθήματα στη μνήμη του 26χρονου.

Η εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου

Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή και των έξι αστυνομικών για τα περιστατικά που αφορούσαν τόσο τη μεταφορά του Βασίλη Μάγγου με περιπολικό όσο και την παραμονή του στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου.

Ειδικότερα, για όσα φέρονται να συνέβησαν μέσα στην αστυνομική υπηρεσία είχε ζητήσει να κριθούν ένοχοι για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Για τα περιστατικά στο περιπολικό είχε εισηγηθεί επίσης την ενοχή των εμπλεκομένων, με εξαίρεση τον αστυνομικό που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Επιπλέον, είχε ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε υποχρέωση να μεταφερθεί ο 26χρονος στο νοσοκομείο ή να του παρασχεθεί η απαραίτητη βοήθεια.

Συγκίνηση για την οικογένεια του Βασίλη Μάγγου

Την απόφαση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγγος, ο οποίος αναφέρθηκε στη δικαίωση του γιου του, αλλά και στη στήριξη που δέχθηκε η οικογένεια από τον κόσμο και το κίνημα που στάθηκε στο πλευρό της.

«Ο Βασίλειος Μάγγος παραδίνεται δικαιωμένος στην ιστορία. Ένοχοι οι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους για βασανιστήρια. Το κίνημα και η κοινωνία τον κράτησε και θα τον κρατάει πάντα ψηλά. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ ΠΑΡΩΝ», ανέφερε ο κ. Γιάννης Μάγγος.