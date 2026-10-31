Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10) στο Ελαιοχώρι της Ανατολικής Μάνης με το φονικό να έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο αδέρφια διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια ο 53χρονος πυροβόλησε τον 57χρονο αδερφό του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως όλα ξεκίνησαν από μία διαφωνία για τα χωράφια.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όπου, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Μετά το περιστατικό, ο 53χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης, όπου συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη, σήμερα (31.10.2026), σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα (31.10.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, ο 53χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, έπειτα από διαπληκτισμό. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Για την υπόθεση αυτή, εμφανίστηκε αυτοβούλως ο ανωτέρω 53χρονος στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης».