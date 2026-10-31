Για πρώτη φορά μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Bob Dimitrov, ο άνθρωπος που υπήρξε στενός φίλος και συνεργάτης του για πολλά χρόνια, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση τους, τις προσωπικές στιγμές που μοιράστηκαν, αλλά και όσα γνώριζε για τις δύσκολες περιόδους στη ζωή του τραγουδιστή.

Καλεσμένος της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή «For You» του ANT1, ο Bob Dimitrov έκανε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά αναδρομή στη φιλία τους, περιγράφοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο που υπήρξε για εκείνον πολλά περισσότερα από ένας φίλος ή συνεργάτης.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τον Τάκη Ζαχαράτο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο σατίριζε τον τραγουδιστή στο παρελθόν, αλλά και για τη δημόσια στάση που κράτησε μετά τον θάνατό του.

Bob Dimitrov: «Ήταν φίλος μου, κολλητός μου, οικογένειά μου, πατέρας μου»

Μιλώντας για τον δεσμό που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Bob Dimitrov δεν έκρυψε τη βαθιά αγάπη και τον σεβασμό που ένιωθε για εκείνον. Μάλιστα, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα σε όσους αναφέρονται αυτές τις ημέρες στον τραγουδιστή, τονίζοντας πως θα πρέπει να σταματήσει η εκμετάλλευση του ονόματός του για λόγους δημοσιότητας.

«Ο Γιώργος για μένα ήταν φίλος μου, κολλητός μου, οικογένειά μου, πατέρας μου, δάσκαλός μου. Από θέμα σεβασμού, θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το να χρησιμοποιούν το όνομα του Γιώργου αυτή τη στιγμή για Χ δημοσιότητα. Πάλι εκμεταλλεύονται το όνομά του. Πρέπει να τον αφήσουν τον άνθρωπο να μείνει ως μύθος και να ησυχάσει η ψυχή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αιχμές για τον Τάκη Ζαχαράτο: «Τι κλαις;»



Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδρασή του όταν η συζήτηση έφτασε στον Τάκη Ζαχαράτο και στις μιμήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Bob Dimitrov υποστήριξε πως η σάτιρα που είχε γίνει στο παρελθόν ξεπερνούσε τα όρια, καθώς, όπως είπε, παρουσίαζε τον τραγουδιστή με έναν τρόπο που τον υποτιμούσε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως είχε εκφράσει και στον ίδιο τον Γιώργο Μαζωνάκη την ενόχλησή του για όσα έβλεπε, με τον τραγουδιστή να του απαντά τότε να μην ασχολείται.

«Δεν μας νοιάζει αν ο Γιώργος Μαζωνάκης αν ήταν χρήστης και έπινε ναρκωτικά. Μας νοιάζει ότι τον σκοτώσανε. Ο Γιώργος ήταν αυτός. Για παράδειγμα, ο Τάκης Ζαχαράτος, τώρα που μου έκανε εντύπωση, έκανε μια σάτιρα πολύ… όταν αγαπάς και εκτιμάς έναν άνθρωπο, όταν κάνεις και σάτιρα, υπάρχει ένα όριο. Η εικόνα που έκανε ο Τάκης στα έργα του ήταν υπερβολικά τοξική. Τον ξεφτίλιζε».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αντίδραση που είχε ο ίδιος όταν είδε τη συγκεκριμένη μίμηση, αλλά και στην απάντηση που του είχε δώσει ο τραγουδιστής.

«Κάποια στιγμή, όταν την είδα, πάω στον Γιώργο και λέω: “Κοίτα” και μου λέει: “Μην ασχολείσαι”. Μου λέει: “Για να καταλάβεις”, μου λέει, “πόσο απαράδεκτος είναι”. Σου λέω, αυτά είναι λόγια του Γιώργου. Και ξαφνικά βγαίνει ο Τάκης τώρα και κλαίει. Τι κλαις; Όταν ήταν εν ζωή ο Γιώργος, κανείς σας δεν βγήκε ούτε να του πάρει ένα τηλέφωνο να πει: “Γιώργο, τι κάνεις;”».

Ο Bob Dimitrov συνέχισε την κριτική του, εξηγώντας πως, κατά την άποψή του, άλλο είναι η σάτιρα και άλλο η προσβολή της προσωπικότητας ενός ανθρώπου.

«Έκανε κακή σάτιρα, το οποίο μείωνε την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη. Γιατί ένας άνθρωπος όταν τον αγαπάς και τον εκτιμάς, δεν τον βρωμίζεις τόσο. Γιατί τον βρώμιζε. Ήταν πιο κάτω από την πραγματικότητα του Γιώργου. Κατάλαβες τι λέω; Δεν αμφιβάλλω ότι στεναχωριούνται. Όμως, αμφιβάλλω αν τον αγαπούσαν και αν τον εκτιμούσαν τόσο όσο τώρα το παρουσιάζουν. Γιατί οι πράξεις αυτές με βάζουν να έχω αμφιβολία».

Η αποκάλυψη για την επιθυμία του Γιώργου Μαζωνάκη να κάνει μια νέα αρχή

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο στενός φίλος του τραγουδιστή προχώρησε σε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη για όσα είχαν συζητήσει λίγο πριν από τον θάνατό του.

Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης τού είχε αναφέρει πως είχε ένα ραντεβού στην οδό Καρνεάδου, χωρίς ωστόσο να του αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο ίδιος αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για κάποια επαγγελματική συνάντηση, πιθανότατα σχετικά με την εμφάνισή του στην Τεχνόπολη ή με κάποια ενδυματολογική προετοιμασία.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, από τη στάση του τραγουδιστή κατάλαβε πως δεν ήταν απόλυτα αποφασισμένος για αυτό που επρόκειτο να κάνει.

«Μου είπε μια μέρα πριν ότι είχε ένα ραντεβού στην Καρνεάδου, δεν ήξερα ότι είχε ιατρείο εκεί. Εγώ νόμιζα ότι έχει πάει για να κάνει κάτι για την Τεχνόπολη, με κανέναν σχεδιαστή κάτι για τα ρούχα, καμιά λεπτομέρεια, κάτι να διευκρινίσει και το πέρασα έτσι», αποκάλυψε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς ερμήνευσε τη συμπεριφορά του φίλου του, εκτιμώντας πως ο τραγουδιστής βρισκόταν σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού και αναζητούσε έναν τρόπο να αλλάξει τη ζωή του.

«Όταν ο Γιώργος δεν το συζητάει αυτό. Τι σημαίνει; Σημαίνει ότι αμφιβάλλει για αυτό που πάει να κάνει. Δεν ήταν σίγουρο. Όχι μόνο δεν ήταν... Όσο καλά ξέρω, ο Γιώργος πρέπει να ήταν στο 40% να το κάνει. Γιατί ο Γιώργος όταν θέλει να κάνει κάτι και είναι 100%, κάθεται, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει θα κάνω αυτό και δεν το συζητώ. Το ανακοινώνει. Πρέπει εκεί να μπουχτίσε και να πει τέλος. Πάω να κάνω αυτό».

Κλείνοντας, ο Bob Dimitrov υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης επιθυμούσε πραγματικά να αλλάξει σελίδα και να αφήσει πίσω του όσα τον δυσκόλευαν, αποκαλύπτοντας μάλιστα τι του έλεγε σχετικά με την αποτοξίνωση.

«Σαν να ήταν η εύκολη λύση γιατί ήταν αδύναμος σε αυτό το κομμάτι και νομίζω αυτό έκανε. Σηκώθηκε και λέει πάω να το κάνω, να τελειώνουμε. Δεν ξέρω. Ήθελε να αλλάξει δηλαδή. Ήθελε να βρει τρόπο να καθαρίσει. Το ήθελε και σας το λέω. Φαίη μου, αλήθεια σου το λέω. Αν δεν ήμουν σίγουρος 100% δεν θα το έλεγα. Ο Γιώργος ήθελε να καθαρίσει. Απλά θυμάμαι ότι μου έλεγε στο ορκίζομαι δε θα μπω, δε θα ξαναμπώ να κάνω αποτοξίνωση», κατέληξε.