Μια σειρά από εκπλήξεις περίμεναν χθες τον Βασίλη Μπισμπίκη για τα γενέθλιά του. Εκτός από την τούρτα που του ετοίμασαν οι συνεργάτες του από τη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», ο ηθοποιός έσβησε τα κεράκια σε ακόμη - τουλάχιστον- δύο τούρτες που του επιφύλασσαν για έκπληξη οι συνεργάτες του στο θέατρο.
Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;
Στις δημοσιεύσεις που έκανε ο ίδιος στο instagram, τον βλέπουμε στα καμαρίνια με τους παρευρισκόμενους να του τραγουδούν το τραγούδι των γενεθλίων.
Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
Αυτό όμως που δεν περίμενε με τίποτα ο ηθοποιός ήταν η έκπληξη έξω από το θέατρο, τον Πολυχώρο Cartel. Φαίνεται άλλωστε από την αντίδρασή του, καθώς περπατούσε πλάι με τη Δέσποινα Βανδή.
«Δεν το πιστεύω», ακούγεται να λέει στο βίντεο φανερά έκπληκτος και ενθουσιασμένος.
Τη δημοσίευσε έκανε ο Περικλής Κονδυλάτος στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.
Ο ηθοποιός δέχτηκε τις ευχές φίλων και συνεργατών με πολλή χαρά, κάνοντας υπόκλιση προς το μέρος τους.
Ο Βασίλης Μπισμπίκης έκλεισε τα 49 του χρόνια, χθες 29 Οκτωβρίου. Στο Cartel, παρουσιάζεται για 2η χρονιά το έργο του Έντουαρντ Μποντ «Σωσμένος», σε σκηνοθεσία δική του. Η Δέσποινα Βανδή, με την οποία είναι ζευγάρι εδώ και περίπου πέντε χρόνια, είναι δίπλα του σε όλα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.