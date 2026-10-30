Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή

Φίλοι και συνεργάτες του ευχήθηκαν με δύο διαφορετικές τούρτες στο Cartel

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Βασίλης Μπισμπίκης: Η τούρτα έκπληξη για τα γενέθλιά του στα καμαρίνια του Cartel/ instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης γιόρτασε τα 49α γενέθλιά του στις 29 Οκτωβρίου με πολλές εκπλήξεις.
  • Συνεργάτες του από τη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» του ετοίμασαν τούρτα και τραγούδησαν τα γενέθλια.
  • Εκπληκτικός ήταν ο Μπισμπίκης όταν είδε την έκπληξη έξω από το θέατρο Cartel, όπου είναι σε σκηνοθεσία του το έργο «Σωσμένος».
  • Η Δέσποινα Βανδή, σύντροφός του τα τελευταία πέντε χρόνια, ήταν δίπλα του σε όλες τις εκδηλώσεις.
  • Ο Περικλής Κονδυλάτος δημοσίευσε βίντεο από τις στιγμές γιορτής στο Instagram.

Μια σειρά από εκπλήξεις περίμεναν χθες τον Βασίλη Μπισμπίκη για τα γενέθλιά του. Εκτός από την τούρτα που του ετοίμασαν οι συνεργάτες του από τη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», ο ηθοποιός έσβησε τα κεράκια σε ακόμη - τουλάχιστον- δύο τούρτες που του επιφύλασσαν για έκπληξη οι συνεργάτες του στο θέατρο

Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;

Στις δημοσιεύσεις που έκανε ο ίδιος στο instagram, τον βλέπουμε στα καμαρίνια με τους παρευρισκόμενους να του τραγουδούν το τραγούδι των γενεθλίων. 

Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Αυτό όμως που δεν περίμενε με τίποτα ο ηθοποιός ήταν η έκπληξη έξω από το θέατρο, τον Πολυχώρο Cartel. Φαίνεται άλλωστε από την αντίδρασή του, καθώς περπατούσε πλάι με τη Δέσποινα Βανδή.

«Δεν το πιστεύω», ακούγεται να λέει στο βίντεο φανερά έκπληκτος και ενθουσιασμένος.

Mπισμπίκης - Βανδή: H έκπληξη για τα γενέθλιά του έξω από το θέατρο/ instagram

Mπισμπίκης - Βανδή: H έκπληξη για τα γενέθλιά του έξω από το θέατρο/ instagram

Τη δημοσίευσε έκανε ο Περικλής Κονδυλάτος στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Ο ηθοποιός δέχτηκε τις ευχές φίλων και συνεργατών με πολλή χαρά, κάνοντας υπόκλιση προς το μέρος τους. 

Mπισμπίκης: H έκπληξη για τα γενέθλιά του έξω από το θέατρο/ instagram

Mπισμπίκης: H έκπληξη για τα γενέθλιά του έξω από το θέατρο/ instagram

Mπισμπίκης: H έκπληξη για τα γενέθλιά του έξω από το θέατρο/ instagram

Mπισμπίκης: H έκπληξη για τα γενέθλιά του έξω από το θέατρο/ instagram

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έκλεισε τα 49 του χρόνια, χθες 29 Οκτωβρίου. Στο Cartel, παρουσιάζεται για 2η χρονιά το έργο του Έντουαρντ Μποντ «Σωσμένος», σε σκηνοθεσία δική του. Η Δέσποινα Βανδή, με την οποία είναι ζευγάρι εδώ και περίπου πέντε χρόνια, είναι δίπλα του σε όλα.

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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ΤΟΥΡΤΑ ΕΚΠΛΗΞΗ
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