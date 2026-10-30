Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα

Το ζευγάρι απόλαυσε τη χαλαρή βόλτα και τον ηλιόλουστο καιρό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας περπάτησαν χέρι χέρι στη Γλυφάδα, απολαμβάνοντας τον ήλιο.
  • Η Χρουσαλά φορούσε casual ρούχα με λευκό T-shirt και φαρδιά παντελόνα, ενώ ο Πατίτσας είχε λευκό polo shirt και μπλε τζιν.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010 και φέτος γιορτάζει 16 χρόνια γάμου.
  • Έχουν τρία παιδιά: τη 14χρονη Μάργκω, τον 11χρονο Σπύρο και τον 8χρονο Κωνσταντίνο.
  • Η οικογένεια απολαμβάνει κοινές εξορμήσεις και ταξίδια, με στιγμιότυπα που μοιράζεται η Χρουσαλά στα social media.

Μια χαλαρή βόλτα κάτω από τον ήλιο απόλαυσαν η Μαριέττα Χρουσαλά και ο σύζυγός της, Λέων Πατίτσας. Οι δυο τους πιασμένοι χέρι χέρι, έδειχναν να απολαμβάνουν τον χρόνο που περνούν μαζί, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Λέων Πατίτσας- Μαριέττα Χρουσαλά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Λέων Πατίτσας- Μαριέττα Χρουσαλά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι με casual εμφάνιση να περπατά, συζητώντας, στη Γλυφάδα. 

Χρουσαλά- Πατίτσας: Χέρι χέρι στη Μύκονο- Το island chic look της

Λέων Πατίτσας- Μαριέττα Χρουσαλά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Λέων Πατίτσας- Μαριέττα Χρουσαλά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Μαριέττα Χρουσαλά επέλεξε ένα άνετο και χαλαρό σύνολο, με λευκό T-shirt με το χαρακτηριστικό μπλε print «Breakfast Club», το οποίο συνδύασε με φαρδιά γαλάζια παντελόνα σε αθλητική γραμμή. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λευκά sneakers, μαύρα γυαλιά ηλίου και διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω σε μια χαλαρή αλογοουρά.

Λέων Πατίτσας- Μαριέττα Χρουσαλά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Λέων Πατίτσας- Μαριέττα Χρουσαλά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Λέων Πατίτσας κινήθηκε επίσης σε casual διάθεση, επιλέγοντας ένα λευκό polo shirt, μπλε τζιν παντελόνι και μαύρα sneakers. Το navy καπέλο και τα σκούρα γυαλιά ηλίου συμπλήρωσαν το καθημερινό του look.

Λέων Πατίτσας- Μαριέττα Χρουσαλά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Λέων Πατίτσας- Μαριέττα Χρουσαλά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χρουσαλά - Πατίτσας: Η οικογένειά τους και τα 16 χρόνια γάμου

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας αποτελούν ένα από τα ζευγάρια της ελληνικής showbiz που έχουν καταφέρει να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, δημιουργώντας μια όμορφη οικογένεια.

 

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 5 Ιουνίου 2010, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι. Tον περασμένο Ιούνιο συμπλήρωσε 16 χρόνια γάμου. Η γνωριμία τους είχε προηγηθεί αρκετά χρόνια, πριν παντρευτούν. 

Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά τη 14χρονη σήμερα Μάργκω, τον 11χρονο Σπύρο και τον 8χρονο Κωνσταντίνο.

H Mαριέττα Χρουσαλά έβγαλε φωτογραφία με τους Backstreet Boys!


Η οικογένεια απολαμβάνει τα ταξίδια, τις κοινές εξορμήσεις και τις στιγμές μαζί, με τη Μαριέττα να μοιράζεται κατά καιρούς μέσα από τα social media στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους.

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