First Dates - Παίκτης σε Ζενεβιέβ: «Πωωωω είσαι όπλο!» - Η αντίδρασή της!

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Το πιο αγαπημένο  τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα  πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

First Dates - Παίκτης σε Ζενεβιέβ: «Πωωωω είσαι όπλο!» - Η αντίδρασή της!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates 

Στο First Dates, στο εστιατόριο του έρωτα, κάθε γνωριμία κρύβει μια έκπληξη και κάθε ραντεβού μπορεί να γίνει η αρχή μιας μεγάλης ιστορίας αγάπης. Γιατί, όταν δύο άγνωστοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι, όλα είναι πιθανά και ο έρωτας μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν τον περιμένεις!

Ο Γιώργος έρχεται στο First Dates με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, το μεταδοτικό του γέλιο και τη σιγουριά ότι θα συναντήσει τον έρωτα της ζωής του. Δεν έχει συγκεκριμένο τύπο γυναίκας, αφού του αρέσουν όλες, ψηλές, κοντές, ξανθιές ή μελαχρινές. Ένα μόνο ζητά, να είναι ειλικρινής. Η γλυκύτατη Κλειώ τού κάνει αμέσως «κλικ» αλλά ένα ερώτημα παραμένει: τελικά, ο Γιώργος είναι… πονηρός;

First Dates: Το κρύο ανέκδοτο της Μελίνας στον Τάσο

Η Ελένη είναι ακαδημαϊκός με εξειδίκευση στην ψυχολογία. Έχει περάσει πολλά χρόνια μόνη της και αισθάνεται, πλέον, έτοιμη να μετατρέψει το «εγώ» σε «εμείς». Έχει υψηλές απαιτήσεις και αναζητά έναν μορφωμένο, γενναιόδωρο άντρα, με χιούμορ και αυτογνωσία. Απέναντί της θα βρεθεί ο Ιωάννης, ένας άνθρωπος που έχει σταθεί άτυχος στις σχέσεις του και θέλει να βάλει ξανά τη συντροφικότητα στη ζωή του. Θα καταφέρουν, άραγε, να βρουν αυτό που αναζητούν και να αλλάξουν την τύχη τους στον έρωτα;

Ο γοητευτικός Δημήτρης δε συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από τον απόλυτο έρωτα! Αναζητά μια γυναίκα που θα του κυριεύσει το μυαλό και θα τον κάνει να σκέφτεται μόνο εκείνη.  Θα βρει, άραγε, στη Μαρσίντα αυτό που θέλει; Κι αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως θα ήθελε, υπάρχει πάντα ένα εναλλακτικό σχέδιο: ένα δεύτερο ραντεβού με τον Τάσο, σε κάποιο μπαρ, με ποτό, κουβέντα και… φιλοσοφία!

Έξι διαφορετικές προσωπικότητες, τρία ξεχωριστά ραντεβού και τρεις νέες ευκαιρίες για έρωτα! Άλλωστε στο First Dates, οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ! 

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

First Dates - Παίκτης σε Ζενεβιέβ: «Πωωωω είσαι όπλο!» - Η αντίδρασή της!

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με  ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ. 

Ο Τάσος, από την μπάρα, «σπάει» τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.
Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.
Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!
Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!
Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά! 

First Dates: Ο Χρήστος λάδωσε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον... πράσινο χρυσό

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου  ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει  μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται! 

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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