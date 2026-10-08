Αν νομίζετε ότι τα γρήγορα αυτοκίνητα και οι συζητήσεις για κυβικά και ιπποδυνάμεις είναι μόνο αντρική υπόθεση, η Μελίνα ήρθε για να ανατρέψει τα πάντα!

Η νεαρή κοπέλα για όση ώρα περίμενε να γνωρίσει τον άνθρωπο που θα έβγαιναν μαζί ραντεβού, η Ζενεβιέβ προέτρεψε τον Τάσο να μιλήσει στην Μελίνα για στροφές.

Μεταξύ άλλων η Μελίνα ανέφερε πως της αρέσουν πολύ και τα κρύα ανέκδοτα και θέλει και ο άντρας να λέει.

“Ανοίξανε μία ντουζίνα τεχνητά πανεπιστήμια στη κορφή ενός βουνό πώς λέγονται;” ρώτησε τον Τάσο με εκείνον να την κοιτά απορημένος.

Ωστόσο η απάντηση δεν άργησε να δοθεί:

“Τα 12 ΤΕΙ του Ολύμπου” είπε η Μελίνα.

Δείτε το First Dates

