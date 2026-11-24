Υπάρχουν στιγμές στο Cash or Trash που το παζάρι γίνεται σχεδόν δευτερεύον μπροστά στη γοητεία της ιστορίας που κρύβεται πίσω από κάθε αντικείμενο, κ η εμφάνιση της Δήμητρας Καλτσάτου-Ρίσκοβα ήταν ακριβώς μια τέτοια στιγμή.

Cash or Trash: Η όμορφη -και πανύψηλη- Δήμητρα έκλεψε τις εντυπώσεις!

Η 31χρονη ιστορικός τέχνης, με ρίζες από την Καβάλα και τη Ρωσία και σπουδές που ταξίδεψαν από τον Βόλο μέχρι την Ολλανδία και το Μόναχο, έφερε μαζί της τρία επιτοίχια έργα της Ρωσίδας γιαγιάς της. Η γιαγιά της είχε ζήσει στην Ελλάδα όσο εκείνη μεγάλωνε, αγαπούσε βαθιά την ελληνική αισθητική κι άφησε πίσω της κομμάτια γεμάτα άρωμα νησιού, λαογραφίας και γλυκιάς νοσταλγίας.

Τα τρία αντικείμενα αποδείχθηκαν τόσο διαφορετικά μεταξύ τους όσο κι ενδιαφέροντα, σαν μια μικρή παρέα με ξεχωριστό χαρακτήρα το καθένα. Τα δύο πρώτα είναι χειροποίητα, ζωγραφισμένα στο χέρι κεραμικά πλακάκια που μοιάζουν να έρχονται από τις δεκαετίες του ’70 ή του ’80, με το ένα να έχει έντονη λαογραφική διάθεση και το άλλο να συνθέτει ένα νησιώτικο τοπίο με εκκλησία που φέρνει έντονα στον νου Σαντορίνη, συνοδευόμενο από μια μυστηριώδη, δυσανάγνωστη υπογραφή κάτω δεξιά. Αν και δε φέρουν την υπογραφή κάποιου διάσημου καταγεγραμμένου ονόματος όπως του Πάνου Βαλσαμάκη, διατηρούν τη ζωντάνια και τη γοητεία της παλιάς, αυθεντικής κεραμικής. Το τρίτο κομμάτι έχει τελείως άλλη προσωπικότητα, καθώς είναι νεότερο, πιθανότατα του ’90 ή του 2000, φέρει την υπογραφή «ΤΕΟ» και αντί για κεραμικό αποδεικνύεται ένα σκαλιστό και ζωγραφισμένο υλικό, με αναφορές σε σκαλιστό MDF ή λινόλεουμ για αποτυπώσεις που έχει γράψει ήδη τη δική του ιστορία με μερικές φθορές.

Cash or Trash: Η Δήμητρα με τον Θάνο Λούδο και τη Δέσποινα Μοιραράκη

Ο Θάνος Λούδος ανέλαβε να βάλει τάξη στην ιστορία και στους αριθμούς, εκτιμώντας ολόκληρη τη συλλογή στα 600 ευρώ με καθαρή ματιά για την αξία του καθενός. Έδωσε 350 ευρώ στο μεγάλο νησιώτικο κεραμικό με την εκκλησία, 200 ευρώ στο δεύτερο κεραμικό ταμπλό και 50 ευρώ στο σκαλιστό «ΤΕΟ». Η Δήμητρα, παρότι μέσα της ίσως να υπολόγιζε τα πράγματα ελαφρώς πιο ψηλά, βρήκε τη συνολική εκτίμηση απόλυτα δίκαιη και μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών με χαμόγελο, αποφασιστικότητα και ήρεμη αυτοπεποίθηση.

Cash or Trash: Η Δήμητρα στο δωμάτιο των αγοραστών με τα αντικείμενά της

Στο δωμάτιο των αγοραστών στήθηκε ένα από εκείνα τα απολαυστικά παζάρια όπου όλοι θέλουν κάτι, αλλά κανείς δεν θέλει να τα πάρει ακριβώς όλα με τον ίδιο ενθουσιασμό. Οι περισσότεροι έβλεπαν πιο ζεστά τα δύο κεραμικά έργα και κυρίως εκείνο με τη νησιώτικη εκκλησία, ενώ το σκαλιστό «ΤΕΟ» δίχαζε και έμπαινε συχνά στο περιθώριο των συζητήσεων.

Οι προσφορές ξεκίνησαν δειλά από τα 70 ευρώ και σκαρφάλωσαν σιγά-σιγά μέσα από συμμαχίες, ατάκες και μικρά παιχνίδια τακτικής, με τους αγοραστές να δοκιμάζουν συνεταιρισμούς και να ανεβάζουν την ένταση. Στο πιο ζωηρό σημείο της αναμέτρησης, ο Άλεξ έφτασε ακριβώς στα 350 ευρώ για το νησιώτικο κεραμικό, ενώ άλλοι δύο αγοραστές έστηναν συνεργασία γύρω στα 320 ευρώ, όμως η Δήμητρα κράτησε σταθερά τα χαρτιά της κλειστά, δείχνοντας ότι δεν παρασύρεται εύκολα από τα παιχνίδια εντυπώσεων.

Όταν έπεσε στο τραπέζι η τελική προσφορά των 400 ευρώ για όλη τη συλλογή, η Δήμητρα παρέμεινε πιστή στην εκτίμηση των 600 ευρώ και είπε το «όχι» της με αξιοπρέπεια και χιούμορ, αφήνοντας τους αγοραστές να αναρωτιούνται αν μπλόφαρζε ή αν όντως γνώριζε πολύ καλά τι κρατούσε στα χέρια της. Έτσι, η νεαρή ιστορικός τέχνης έφυγε χωρίς πώληση αλλά με το κεφάλι ψηλά, έχοντας μοιραστεί μια όμορφη οικογενειακή ιστορία κι αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο να ξαναδοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν τα αντικείμενα της γιαγιάς της θα βρουν τον άνθρωπο που θα τα λατρέψει όσο τους αξίζει.

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