Ο βασιλιάς Κάρολος ενδέχεται να αποχωρήσει από τον θρόνο μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας τον δρόμο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού τύπου, τα οποία αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι πιο σοβαρή απ' όσο αφήνει να φανεί το παλάτι.

Όπως αναφέρει το Radar Online, η μάχη του 77χρονου μονάρχη με τον καρκίνο έχει επιβαρύνει την υγεία του, ενώ η πρόσφατη εννιαήμερη περιοδεία του στην Καραϊβική φέρεται να τον εξάντλησε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάστασή του επιδεινώθηκε μετά την επιστροφή του στη Βρετανία.

Πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα υποστηρίζουν ότι ο Κάρολος δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα βασιλικά του καθήκοντα. «Ο βασιλιάς Κάρολος πρόκειται να αποχωρήσει από τον θρόνο. Θα παραιτηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από αυτές, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να έρθει ακόμη και μέσα στο επόμενο έτος.

«Φουντώνουν» τα σενάρια παραίτησης του βασιλιά Καρόλου, λόγω της υγείας του / Φωτογραφία αρχείου AP (Kirsty Wigglesworth)

Τα σενάρια περί αποχώρησης του Καρόλου δεν είναι καινούργια. Πριν από λίγους μήνες, το περιοδικό New Idea είχε μεταδώσει ότι στο παλάτι γίνονταν προετοιμασίες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ωστόσο, η παραίτηση ενός Βρετανού μονάρχη απαιτεί συγκεκριμένες συνταγματικές διαδικασίες. Θα πρέπει να υπογράψει επίσημη πράξη παραίτησης και στη συνέχεια να εγκριθεί σχετικός νόμος από το βρετανικό Κοινοβούλιο, με τη συγκατάθεση των 14 βασιλείων της Κοινοπολιτείας. Ακολούθως, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα ανακηρυχθεί νέος βασιλιάς.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει τον θρόνο μετά τον πατέρα του / Φωτογραφία αρχείου AP (Aaron Chown)

Η «μάχη» του βασιλιά Καρόλου με τον καρκίνο

Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2024, μετά από επέμβαση για διόγκωση του προστάτη. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν αποκάλυψαν ποτέ τον ακριβή τύπο της νόσου, διευκρινίζοντας μόνο ότι δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη.

Ο μονάρχης ξεκίνησε θεραπείες, οι οποίες συνεχίστηκαν έως τον Δεκέμβριο του 2025, όταν το παλάτι ανακοίνωσε ότι περιορίζονται, καθώς είχε ανταποκριθεί «εξαιρετικά καλά».

Παρά τις θετικές ανακοινώσεις, ο βασιλικός δημοσιογράφος και συγγραφέας Ρόμπερτ Τζόμπσον υποστήριξε ότι ο Κάρολος δεν πρόκειται να απαλλαγεί ποτέ πλήρως από τον καρκίνο.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το παλάτι για σχέδιο παραίτησης του βασιλιά.