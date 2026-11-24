Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 23/11) του GNTM 7, τα μοντέλα μεταμορφώθηκαν σε «πρωταθλητές» διαφορετικών αθλημάτων και πόζαραν πάνω σε ένα τραμπολίνο, έχοντας στη διάθεσή τους μόλις 15 «κλικ» ο καθένας. Η Καρολίνα Κλος κατάφερε να πετύχει την καλύτερη λήψη με το τελευταίο της «κλικ», ενώ ο Jean Maro αποχώρησε απρόσμενα από τον διαγωνισμό, με τους κριτές και τους συμπαίκτες του να τον αποχαιρετούν σε κλίμα έντονης συγκίνησης.



Απόψε, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, επτά διαγωνιζόμενοι συνεχίζουν την πορεία τους στο GNTM 7 και αυτή τη φορά καλούνται να αποτυπώσουν ένα κινηματογραφικό καρέ στο κέντρο της Αθήνας, και μάλιστα υπό… βροχή! Στο σετ δεν θα είναι μόνοι τους, καθώς θα έχουν ως παρτενέρ δύο γνώριμα πρόσωπα από το GNTM 6: τη νικήτρια Ξένια Τσιρκόβα και τον Γιώργο Τοκμετζίδη, οι οποίοι θα φωτογραφηθούν μαζί τους σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’40. Στόχος είναι να υποδυθούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο η ζωή το αναγκάζει να αποχωριστεί. Πίσω από τον φακό θα βρίσκεται ο φωτογράφος Σπύρος Γεωργίου, ο οποίος κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον διαγωνισμό και δηλώνει ενθουσιασμένος με το concept!



Οι εκπλήξεις, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ! Η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί ανακοινώνουν την επιστροφή δύο πρώην διαγωνιζομένων, τους οποίους επέλεξαν οι φωτογράφοι που έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στο GNTM. Η ανατρεπτική αυτή εξέλιξη προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα και αναταράσσει τις εύθραυστες ισορροπίες!



Την επόμενη ημέρα, τα μοντέλα σχολιάζουν έντονα τις επιστροφές και συμμετέχουν σε ένα mini challenge, στο οποίο φωτογραφίζονται κάνοντας weird posing με μπαλόνια και φορώντας δημιουργίες της σχεδιάστριας Κάλλιας Κοσσιέρη. Ο νικητήςή η νικήτρια θα κερδίσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια του διαγωνισμού.



Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους σε ένα ακόμη πλατό αποχώρησης και η αγωνία κορυφώνεται! Κατάφερε η Καρολίνα να αξιοποιήσει προς όφελός της τα μειονεκτήματα που της δόθηκαν, ως νικήτρια της προηγούμενης φωτογράφισης;



Ποιος διαγωνιζόμενος θα εντυπωσιάσει με τη λήψη του και για ποιον θα ολοκληρωθεί απόψε το ταξίδι στο GNTM 7;

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:

· 50.000€ μετρητά

· Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ

· Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως

· Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ



Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Oργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος

Διεύθυνση Παραγωγής: Ολυμπία Χανιώτου, Αντώνης Κατσίβελος

Αρχισυνταξία: Κατερίνα Παππά, Έλλη Παπαμάργαρη

Υπεύθυνη εκπομπής: Ίλια Κυριάκου

Creative Director: Ζενεβιέβ Μαζαρί

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Σκηνογράφος Φωτογραφίσεων: Βασίλης Μπάλτσας

Head of Casting: Ρούλα Αντωνοπούλου

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

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https://www.star.gr/tv/psychagogia/greeces-next-top-model https://www.star.gr/tv/press-room/