Στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης αναφερόμενος στις τοξικολογικές εξετάσεις σημείωσε πως δεν έχει το πόρισμα στα χέρια του, καθώς δεν έχει εισαχθεί ακόμη στη δικογραφία, ωστόσο δεν έχει κανέναν λόγο να το αμφισβητήσει.

«Πιστεύω ότι είναι έγκυρο, γιατί συνάδει απολύτως με το υλικό που έχω από τους δικούς μου τεχνικούς συμβούλους, από τις εξετάσεις των εργαστηρίων σε Ελλάδα και Γερμανία που κάναμε εμείς».

«Ο θάνατος του Γιώργου ήταν αργός και βασανιστικός, γιατί του στέρησαν την αναπνοή»

Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση προποφόλης και μιδαζολάμης, - καθώς πλέον έχουμε και επισήμως τα πορίσματα ότι αυτές οι επίμαχες ουσίες χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη -, ο κ. Λυκούδης σημείωσε:

«Αυτό που έχουμε, είναι ότι αυτές οι δύο ουσίες δημιούργησαν έναν μηχανισμό θανάτου, μια αναπνευστική καταστολή. Ο θάνατος του Γιώργου δεν ήταν αιφνίδιος, ήταν αργός και βασανιστικός, γιατί του αποστέρησαν την αναπνοή αυτές οι δύο ουσίες. Η ιατρική κοινότητα, δεν έχει καμία "ρωγμή" όσον αφορά τον μηχανισμό θανάτου».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Όμως, δεν πρέπει να συγχέουμε τον μηχανισμό θανάτου, την αιτία του θανάτου, με τις αξιόποινες συμπεριφορές. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι προφυλακίστηκαν πριν προκύψουν όλα αυτά, πριν προκύψει η μέθη καν. Η μέθη ήταν κάτι που προέκυψε μετά την προφυλάκισή τους. Άρα, είναι ένα σύνολο ενεργειών και παραλείψεων που έχει οδηγήσει δύο ανθρώπους στη φυλακή. Βεβαίως, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και θα κριθούν από το δικαστήριο, και εμείς θέλουμε να κριθούν δίκαια από το δικαστήριο. (....) Όμως, είναι άλλο πράγμα οι αποδιδόμενες κατηγορίες - είναι ευρύτερες οι ενέργειες και οι παραλείψεις που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί-, και άλλο πράγμα ο μηχανισμός θανάτου».

«Έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης. Μην πεις τίποτα σε κανέναν»

Αποκαλυπτικοί είναι στο μεταξύ οι διάλογοι που είδαν το φως της δημοσιότητας ανάμεσα σε γραμματέα του ιατρείου της Καρνεάδου και σε φίλο της μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο.

Oι διάλογοι:

Γραμματέας: Αγάπη, τρέμω ολόκληρη. Έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης εδώ. Μην πεις τίποτα σε κανέναν.

Φίλος γραμματέως: Το εννοείς, πέθανε;

Γραμματέας: Είναι άσπρος. Του κάναμε αδρεναλίνη. Περιμένουμε ΕΚΑΒ. Είναι ηλίθια η τύπισσα.

Φίλος γραμματέως: Επικοινωνεί;

Γραμματέας: Όχι, τίποτα δεν μπορώ να γράφω. Τρέμω ολόκληρη. Έκανε αντίδραση στη μέθη. Δεν έχει παλμούς. Είναι κάτασπρος. Έχει πάθει μυδρίαση.

Φίλος γραμματέως: Του έβαλε ηρεμιστικό;

Γραμματέας: Μέθη.

Φίλος γραμματέως: Ενώ ξέρει το ιστορικό του. Έχει αντίδοτο η μέθη;

Γραμματέας: Δεν ξέρω. Προποφόλη, λέει, έβαλα. Ψάχνουμε απινιδωτή.

Φίλος γραμματέως: Οξυγόνο του έβαλε;

Γραμματέας: Του κάνουν μαλάξεις. Ήρθε το ΕΚΑΒ.

Φίλος γραμματέως: Μιλάμε για κλόουν η γυναίκα, όχι γιατρός.

Γραμματέας: Μην πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγανε στον δικηγόρο και μου είπαν να μείνω εδώ. Πέθανε. Μην πεις τίποτα, πουθενά, απ' όσα σου είπα. Ορκίσου.

Φίλος γραμματέως: Ε, καλά, θα βγουν όλες στην τηλεόραση. Η γιατρός θα πάει για ανθρωποκτονία. Πάρε τον γιατρό και πες του να σου λέει ο δικηγόρος τι θα λες.

«Από την πρώτη στιγμή έγινε μια προσπάθεια κουκουλώματος»

Ο κ. Λυκούδης κληθείς να σχολιάσει τον διάλογο, έκανε λόγο για «προσπάθεια κουκουλώματος» που έγινε από την αρχή του τραγικού συμβάντος.

«Από την πρώτη στιγμή έγινε μια προσπάθεια κουκουλώματος των γεγονότων και του θανάτου», είπε χαρακτηριστικά, ενω στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη σημασία της αναβάθμισης της ποινικής κατηγορίας το πρώτο τριήμερο, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε πλέον υλικό στα χέρια μας που προέκυψε από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Εκτίμησε δε, ότι με βάση το υλικό που συλλέγεται, και το οποίο με πολλή προσοχή θα αξιολογηθεί, θα υπάρξει διεύρυνση τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και σε επίπεδο κατηγοριών.

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, να δούμε ποιος μίλησε με ποιον, τι ακριβώς ειπώθηκε. Το πρώτο υλικό, αλήθεια, είναι ότι, δημιουργεί συνθήκες ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Όμως, ας αφήσουμε λίγο τον χρόνο ακόμη, να δούμε το σύνολο των αποτελεσμάτων», σημείωσε ο κ. Λυκούδης.

«Είναι ομολογημένο, ότι έγινε μια προσπάθεια να εκφοβιστούν οι μάρτυρες αυτής της υπόθεσης, λέγοντας τους ότι "είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι". Αυτό, δημιούργησε κάποιες συνθήκες εκφοβισμού, στο να πάνε αρχικώς να πούν κάποια ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι στη συνέχεια αποκατέστησαν σημεία στις καταθέσεις τους ενώπιον του ανακριτή. Πάντως, το γεγονός ότι προσπάθησαν στο πρώτο στάδιο, τα πρώτα 24ωρα, να "κουκουλώσουν" την υπόθεση, είναι δεδομένο», συμπλήρωσε.

Αποκλειστικά οι τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη

Η εκπομπή όμως και η Ρούλα Κουσκουρή, παρουσίασαν και τις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η έκθεση που παραδόθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία είναι 40 σελίδων.

Πρόκειται για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν σε αίμα, ούρα και στο περιεχόμενο του στομάχου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στην έκθεση έχουν καταγραφεί όλες οι τοξικές ενώσεις οι οποίες αναζητήθηκαν και σε ποιες έχουμε αρνητικό και σε ποιες θετικό πρόσημο.

Μεταξύ άλλων, αρνητικό πρόσημο έχουμε στις κανναβινόλες και στα οπιούχα, είτε ως φαρμακευτικές ουσίες είτε ως μεταβολίτες της ηρωίνης.

Στις βενζοδιαζεπίνες, ανιχνεύθηκε στο αίμα, τα ούρα και στο περιεχόμενο του στομάχου η μιδαζολάμη.

Το δείγμα που εξετάστηκε ήταν επίσης αρνητικό στις αμφεταμίνες.

Στα γενικά αναισθητικά, βρέθηκε η προποφόλη, η οποία ανιχνεύθηκε στο αίμα, στα ούρα και στο περιεχόμενο στομάχου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αρνητικό σε αντικαταθλιπτικά, που εξετάστηκε αν υπήρχαν.

Στα αντιισταμινικά έχουμε επίσης αρνητικό.

Στα αντιψυχωσικά έχουμε την ολανζαπίνη. Ήταν το φάρμακο το οποίο έπαιρνε ο Γιώργος Μαζωνάκης και αριπιπραζόλη.

Στα αντιεπιληπτικά έχουμε αρνητικό πρόσημο.

Στα τοπικά αναισθητικά βρέθηκε λιδοκαΐνη στο αίμα, τα ούρα και στο περιεχόμενο στομάχου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Άλλες ουσίες που βρέθηκαν είναι η φλουμαζενίλη και η φουροσεμίδη.

Σημειώνεται πως η Ρούλα Κουσκουρή παρουσίασε και την τοξικολογική που έχει παραδώσει η κ. Λευκίδου, όπου μεταξύ των άλλων ουσιών αναζητήθηκε και αλκοόλ στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, που βρέθηκε αρνητικό.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»