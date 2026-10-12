Μαζωνάκης: Τι «δείχνει» η προποφόλη και η μιδαζολάμη στις τοξικολογικές

Τα πρώτα ευρήματα του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του τραγουδιστή

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (12/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα τοξικολογικά αποτελέσματα δείχνουν χορήγηση προποφόλης και μιδαζολάμης στον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Η μέθη του Μαζωνάκη συνέβη στο ιατρείο της Καρνεάδου.
  • Η προφυλακισμένη γιατρός είχε ρωτήσει για τις παρενέργειες του συνδυασμού των δύο ουσιών.
  • Αναμένονται επίσημα αποτελέσματα το τέλος της εβδομάδας, ενώ ελέγχονται συνολικά 1600 ουσίες.
  • Ο συνδυασμός μπορεί να προκαλέσει άπνοια και βραδυκαρδία, αλλά δεν αποδεικνύει άμεσα την αιτία θανάτου.

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς έγιναν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που ανέλαβε να κάνει ο κ. Φιτσιάλος, ο πραγματογνώμονας που όρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα επιβεβαιώνεται ότι του χορηγήθηκε προποφόλη και μιδαζολάμη. Το ρεπορτάζ για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Ρίστα. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Το 40ήμερο μνημόσυνο & ο οικογενειακός τάφος

Μαζωνάκης: Τι «δείχνει» η προποφόλη και η μιδαζολάμη στις τοξικολογικές

Τα νέα στοιχεία οδηγούν με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι έγινε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Και τις δύο ουσίες τις είχε αναζητήσει η προφυλακισμένη γιατρός στο AI. Μάλιστα ρωτούσε αν μπορεί ο συνδυασμός τους να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης αλλά και ποιες είναι οι παρενέργειες.

Η τοξικολογική δεν έχει φτάσει στο τέλος της, μένουν να ελεγχθούν και άλλες ουσίες.1600 ουσίες συνολικά ερευνά ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Μαζωνάκη, ενώ δείγμα έχει σταλεί και σε εργαστήριο της Γερμανίας, ώστε να δοθεί η απάντηση στο πόση ποσότητα δόθηκε και από τις δύο ουσίες. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Αντίστροφη μέτρηση για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Αυτά τα ευρήματα από μόνα τους δεν μπορούν να δώσουν αιτία θανάτου. Θα γίνει συνδιαστική αξιολόγηση με τις ιστολογικές και με όσα έχουν περιγράψει οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται ότι η προποφόλη και η μιδαζολάμη είναι ένας συνδιασμός που χρησιμοποιείται από ιατρικό προσωπικό σε συγκεριμένες, όμως, περιπτώσεις και σε νοσοκομεία. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να προκαλέσει άπνοια και βραδυκαρδία. 

 

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