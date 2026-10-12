Θάνατος Μαζωνάκη: Αντίστροφη μέτρηση για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Προποφόλη και μιδαζολάμη χορηγούνται μόνο ενδοφλέβια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη, που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του.
  • Η έρευνα εστιάζει στη χορήγηση προποφόλης και μιδαζολάμης από 56χρονη γιατρό κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας ζητά πρόσθετους ελέγχους σε εργαστήριο στη Γερμανία για 1.600 φαρμακευτικές ουσίες.
  • Η παρουσία των συγκεκριμένων φαρμάκων είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση των συνθηκών του θανάτου.
  • Η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ τόνισε ότι οι ουσίες δεν έπρεπε να βρίσκονται στο ιατρείο και ότι η διαχείριση του περιστατικού ήταν λανθασμένη.

Τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες και εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάλυση πιθανών φαρμακευτικών ουσιών που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή, μεταξύ των οποίων η προποφόλη και η μιδαζολάμη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για όσα συνέβησαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Μπάμπης Λυκούδης στον ΣΚΑΪ, έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος ερευνών από τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας, ενώ ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί πρόσθετος έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο στη Γερμανία.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη αναμένεται να βγουν έως το τέλος της εβδομάδας

Οι τοξικολογικές εξετάσεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη αναμένεται να βγουν έως το τέλος της εβδομάδας

Τα αποτελέσματα αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης.

Θάνατος Μαζωνάκη: Έλεγχος 1.600 φαρμακευτικών ουσιών σε εργαστήριο της Γερμανίας

Ο Μπάμπης Λυκούδης περιέγραψε το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, δίνοντας έμφαση στην έκταση των αναλύσεων που έχουν ζητηθεί.

Μαζωνάκης: «Έκανα κι εγώ πλασμαφαίρεση» - Τι κατέθεσε η κόρη των γιατρών

«Ο τεχνικός μας σύμβουλος ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο έρευνας, αλλά έχουμε ζητήσει να πάνε οι εξετάσεις και στη Γερμανία σε ένα εργαστήριο εξειδικευμένο, όπου θα γίνει μια ανάλυση 1.600 φαρμακευτικών ουσιών. Αναμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης, τα τελικά επικυρωμένα αποτελέσματα», επεσήμανε.

Η προποφόλη και η μιδαζολάμη δεν είναι ουσίες που μπορεί να τις πάρει κάποιος σε χάπι και χορηγούνται ενδοφλεβίως

Η προποφόλη και η μιδαζολάμη δεν είναι ουσίες που μπορεί να τις πάρει κάποιος σε χάπι και χορηγούνται ενδοφλεβίως

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν στοιχεία για την παρουσία και τις συγκεντρώσεις φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών. Παράλληλα, οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα εξετάσουν τις βλάβες στα όργανα και το κατά πόσο αυτές είναι συμβατές με τη δράση συγκεκριμένων φαρμάκων.

Μαζωνάκης: Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες που βρέθηκαν στις τοξικολογικές

Θάνατος Μαζωνάκη: Προποφόλη και μιδαζολάμη στο επίκεντρο της έρευνας

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο χορήγησης προποφόλης και μιδαζολάμης κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης από 56χρονη γιατρό στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πρόκειται για φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές συνθήκες για την καταστολή ασθενών. Η παρουσία τους, η ποσότητα και ο τρόπος χορήγησης αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για την αξιολόγηση των ευρημάτων.

Μαζωνάκης: Επί 24 λεπτά η γιατρός «πάλευε» να εξαφανίσει στοιχεία

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης εξήγησε στο Mega ότι απαιτείται πλήρης ανάλυση των ουσιών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

«Οι ουσίες, οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια είναι η μιδαζολάμη και η προποφόλη. Θα πρέπει φυσικά να έχουμε ένα πλήρες πάνελ όλων των φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών οι οποίες θα διαπιστωθούν. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι μία συνήθης τακτική των αναισθησιολόγων για την καταστολή. Είναι όμως φαρμακευτικά σκευάσματα και, όταν βρίσκονται σε χέρια τα οποία δεν έχουν την τεχνική ικανότητα και τις γνώσεις τις επιστημονικές να τις διαχειριστούν, μπορούν να καταστούν εύκολα θανατηφόρες, με αποτέλεσμα πάντα την ανακοπή του ασθενή», ανέφερε.

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Ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν χορηγούνται ως συνήθη χάπια καθημερινής αγωγής.

«Επειδή ακούγεται ότι πιθανόν να τις πήρε μόνος του ή μπορεί να ήταν στο πλαίσιο μιας φαρμακευτικής χρόνιας αγωγής, δεν είναι τέτοια σκευάσματα. Είναι σκευάσματα τα οποία χορηγούνται ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκά, όσον αφορά τη μιδαζολάμη, και αφορούν αναισθησιολογικά φάρμακα, δηλαδή φάρμακα τα οποία χορηγούνται μόνο από τους αναισθησιολόγους κατά την αναισθησία», επεσήμανε.

Θανατος Μαζωνάκη: Τι ανέφερε ο δικηγόρος για τα φάρμακα στο σπίτι

Ο δικηγόρος της οικογένειας σχολίασε και το αίτημα της πλευράς της κατηγορούμενης γιατρού να ελεγχθεί το σπίτι του τραγουδιστή για την ύπαρξη φαρμακευτικών ουσιών.

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε μέθη και πλασμαφαίρεση στην κόρη της»

«Είναι ένα επιχείρημα που δεν έχει βάση, η μιδαζολάμη και η προποφόλη δεν είναι για οικιακή χρήση», δήλωσε ο Μπάμπης Λυκούδης.

Υπάρχουν  μαρτυρίες ότι η γιατρός έκανε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη για να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση

Υπάρχουν  μαρτυρίες ότι η γιατρός έκανε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη για να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο σπίτι βρέθηκαν Xanax, τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν σχετίζονται με τις δύο ουσίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

«Βρέθηκαν Xanax, αλλά δεν έχουν καμία σχέση. Σε αυτά τα σκευάσματα δεν υπάρχουν ούτε μιδαζολάμη ούτε προποφόλη, που είναι ουσίες για βαριά και ταχεία νάρκωση. Δεν συνηθίζεται να τις παίρνει έτσι κανένας ιδιώτης», ανέφερε.

Μαζωνάκης: Τι αποκάλυψε ομαδική συνομιλία συνεργατών της γιατρού

Θάνατος Μαζωνάκη: «Οι ουσίες αυτές δεν έπρεπε να βρεθούν ούτε στο ιατρείο»

Η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας επίσης στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στη χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων και στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διαδικασία.

Θάνατος Μαζωνάκη: Μίξη ουσιών κατά την αναισθησία δείχνει η έκθεση της ΕΛΑΣ

«Αυτές οι ουσίες ούτε στο ιατρείο έπρεπε να βρεθούν, γιατί τις χρησιμοποιούν οι αναισθησιολόγοι», δήλωσε.

Η καρδιακή βλάβη μπορεί να σχετίζεται με την προποφόλη σύμφωνα με γιατρούς

Η καρδιακή βλάβη μπορεί να σχετίζεται με την προποφόλη σύμφωνα με γιατρούς

Η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η καρδιακή βλάβη να σχετίζεται με τις ουσίες ή με την πλασμαφαίρεση, υπογραμμίζοντας τη σημασία των αποτελεσμάτων.

«Το φάρμακο που μπορεί να δημιουργήσει όλη την ιστορία ήταν η προποφόλη, αν δόθηκε, γιατί αυτό θα το δούμε από τα αποτελέσματα, και σε τι ποσότητα έχει δοθεί. Γενικά η διαχείριση αυτού του περιστατικού που έγινε σε αυτό το ιατρείο ήταν λάθος από την αρχή», επεσήμανε.

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Η Ματίνα Παγώνη σχολίασε, επίσης, την αναφορά ότι η γιατρός πραγματοποίησε πλασμαφαίρεση στην κόρη της, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συγκεκριμένη πρακτική, όπως την περιέγραψε.

«Δεν το πιστεύω ότι μια μάνα έβαλε το παιδί της σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να έχει μια σοβαρή νόσο, χωρίς να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, για διαφημιστικούς λόγους. Ένα παιδί 18 χρονών σε αυτή τη διαδικασία, είναι δυνατόν;», αναρωτήθηκε.

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ΘΑΝΑΤΟΣ
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ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ
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