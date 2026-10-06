Μαζωνάκης: Επί 24 λεπτά η γιατρός «πάλευε» να εξαφανίσει στοιχεία

Καρέ καρέ οι κινήσεις της κατηγορούμενης

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (6/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η προφυλακισμένη γιατρός προσπάθησε να εξαφανίσει στοιχεία για 24 λεπτά μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Από τις 15:22 έως τις 15:46, η γιατρός σχεδίασε τη συγκάλυψη, κλείνοντας το κινητό της και απομακρύνοντας ιατρικά εργαλεία.
  • Η γιατρός ισχυρίζεται ότι προσπαθούσε να βρει φλέβα για τη θεραπεία, ρίχνοντας ευθύνες στον Μαζωνάκη.
  • Κατά τη διάρκεια της συγκάλυψης, πείραξε και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με τις ενδείξεις.
  • Αφού το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραγουδιστή, η γιατρός άρχισε να σβήνει ηλεκτρονικά ίχνη, που ανακτήθηκαν από τις Αρχές.

Η προφυλακισμένη γιατρός επιχειρεί να μετατοπίσει σχεδόν μισή ώρα μετά την ανακοπή που παθαίνει ο Γιώργος Μαζωνάκης και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε τον λόγο. Μεσολάβησαν 24 λεπτά, μέσα στα οποία φαίνεται να εξαφάνισε στοιχεία και να έστησε το αφήγημά της, γνωρίζοντας ότι στο ιατρείο δεν υπάρχει κάμερα που θα την διαψεύσει.

Μαζωνάκης: Καρέ καρέ οι κινήσεις της γιατρού - Επί 24 λεπτά «πάλευε» να εξαφανίσει στοιχεία

Μαζωνάκης: Καρέ καρέ οι κινήσεις της γιατρού - Επί 24 λεπτά «πάλευε» να εξαφανίσει στοιχεία

Από τις 15:22 μέχρι τις 15:46 η γιατρός σχεδίαζε βήμα-βήμα τη συγκάλυψη. Για 24 λεπτά προσπαθούσε να εξαφανίσει ό,τι την ενοχοποιούσε.

Έκλεισε το κινητό της στις 15:27 και το ξεκλείδωσε μόλις όλα είχαν τελειώσει, στις 16:48. Εξαφανίστηκε από το ιατρείο η προποφόλη και πετάχθηκαν εξαρτήματα της θεραπείας, όπως φίλτρα και φλεβοκαθετήρας.

Μαζωνάκης: Οι απίστευτες δικαιολογίες της γιατρού για να δικαιολογήσει τον κενό χρόνο

Η κατηγορούμενη γιατρός της Καρνεάδου, σε κάθε της κίνηση, φαίνεται να έδινε ρόλο και στις τρεις νοσηλεύτριες, που προανακριτικά είπαν ψέματα στις Αρχές.

Ο ανακριτής λέει με σαφήνεια ότι ο Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή στις 15:22. Εκείνη προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει ότι ο τραγουδιστής έσβησε 24 λεπτά μετά. Για να στηρίξει το αφήγημά της, ισχυρίζεται ότι εκείνα τα λεπτά – δεν «έθαβε» στοιχεία – αλλά πάσχιζε να βρει φλέβα για να συνεχίσει τη θεραπεία. Δε διστάζει, μάλιστα, να ρίξει ευθύνη στον αγαπημένο τραγουδιστή, λέγοντας ότι ήταν ανήσυχος και έσπαγαν οι φλέβες.

Μαζωνάκης: Οι απίστευτες δικαιολογίες της γιατρού για να δικαιολογήσει τον κενό χρόνο

«Στις 15:46 έκανα παύση θεραπείας γιατί έσπασε η φλέβα. Μετά από αυτό πήγε στην τουαλέτα και τον περίμενα με σκοπό να ξαναπροσπαθήσω. Τον ξανασύνδεσα στο μόνιτορ (…) είχα αποφασίσει να κάνω μία τελευταία προσπάθεια και, αν αποτύχει, να σταματήσουμε τη θεραπεία. Δεν θυμάμαι τι ώρα ακριβώς ήταν. Είχε περάσει μισή ώρα περίπου από όταν είχε επιστρέψει από την τουαλέτα». 

Η γιατρός μέσα σε αυτά τα λεπτά «πείραξε» και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με τις ενδείξεις που καταγράφηκαν. Στις 15:46 δεν σταματά να πατά κουμπιά, χωρίς να υπάρχει κανείς στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης.

Αφού το ΕΚΑΒ είχε πάρει τον γνωστό τραγουδιστή, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της συγκάλυψης. Από τις 17:20 και μετά, η γιατρός ξεκίνησε να σβήνει τα ηλεκτρονικά ίχνη, ίχνη που ανέκτησαν, όμως, οι Αρχές.
 

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