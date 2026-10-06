Η προφυλακισμένη γιατρός επιχειρεί να μετατοπίσει σχεδόν μισή ώρα μετά την ανακοπή που παθαίνει ο Γιώργος Μαζωνάκης και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε τον λόγο. Μεσολάβησαν 24 λεπτά, μέσα στα οποία φαίνεται να εξαφάνισε στοιχεία και να έστησε το αφήγημά της, γνωρίζοντας ότι στο ιατρείο δεν υπάρχει κάμερα που θα την διαψεύσει.

Μαζωνάκης: Καρέ καρέ οι κινήσεις της γιατρού - Επί 24 λεπτά «πάλευε» να εξαφανίσει στοιχεία

Από τις 15:22 μέχρι τις 15:46 η γιατρός σχεδίαζε βήμα-βήμα τη συγκάλυψη. Για 24 λεπτά προσπαθούσε να εξαφανίσει ό,τι την ενοχοποιούσε.

Έκλεισε το κινητό της στις 15:27 και το ξεκλείδωσε μόλις όλα είχαν τελειώσει, στις 16:48. Εξαφανίστηκε από το ιατρείο η προποφόλη και πετάχθηκαν εξαρτήματα της θεραπείας, όπως φίλτρα και φλεβοκαθετήρας.

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Η κατηγορούμενη γιατρός της Καρνεάδου, σε κάθε της κίνηση, φαίνεται να έδινε ρόλο και στις τρεις νοσηλεύτριες, που προανακριτικά είπαν ψέματα στις Αρχές.

Ο ανακριτής λέει με σαφήνεια ότι ο Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή στις 15:22. Εκείνη προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει ότι ο τραγουδιστής έσβησε 24 λεπτά μετά. Για να στηρίξει το αφήγημά της, ισχυρίζεται ότι εκείνα τα λεπτά – δεν «έθαβε» στοιχεία – αλλά πάσχιζε να βρει φλέβα για να συνεχίσει τη θεραπεία. Δε διστάζει, μάλιστα, να ρίξει ευθύνη στον αγαπημένο τραγουδιστή, λέγοντας ότι ήταν ανήσυχος και έσπαγαν οι φλέβες.

«Στις 15:46 έκανα παύση θεραπείας γιατί έσπασε η φλέβα. Μετά από αυτό πήγε στην τουαλέτα και τον περίμενα με σκοπό να ξαναπροσπαθήσω. Τον ξανασύνδεσα στο μόνιτορ (…) είχα αποφασίσει να κάνω μία τελευταία προσπάθεια και, αν αποτύχει, να σταματήσουμε τη θεραπεία. Δεν θυμάμαι τι ώρα ακριβώς ήταν. Είχε περάσει μισή ώρα περίπου από όταν είχε επιστρέψει από την τουαλέτα».

Η γιατρός μέσα σε αυτά τα λεπτά «πείραξε» και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με τις ενδείξεις που καταγράφηκαν. Στις 15:46 δεν σταματά να πατά κουμπιά, χωρίς να υπάρχει κανείς στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης.

Αφού το ΕΚΑΒ είχε πάρει τον γνωστό τραγουδιστή, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της συγκάλυψης. Από τις 17:20 και μετά, η γιατρός ξεκίνησε να σβήνει τα ηλεκτρονικά ίχνη, ίχνη που ανέκτησαν, όμως, οι Αρχές.

