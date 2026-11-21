Σε γειτονιά της Κυψέλης, έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ και πλημμύρισαν υπόγεια. Οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση καθώς έχουν μείνει χωρίς νερό.

Στο σημείο βρέθηκε ο Βαγγέλης Γκούμας με την κάμερα του Star καταγράφοντας τις εικόνες.

Τα νερά μπήκαν ορμητικά μέσα σε πολυκατοικία, πλημμυρίζοντας το υπόγειο. Πρόκειται για μια παλιά πολυκατοικία στην οδό Κιθαιρώνος.

Τα νερά όμως έχουν δημιουργήσει και άλλες βλάβες σε άλλα σημεία, όπως τα ρολόγια της ΔΕΗ, κάτι που θα πρέπει να ελεγχθεί από τεχνικούς.

Η ζημιά του αγωγού είναι πολύ μεγάλη και έχει αφήσει όλη τη γειτονιά χωρίς νερό.

Συνεργεία της ΕΥΔΑΠ είναι στο σημείο και πραγματοποιούν εργασίες, ενώ, όπως λένε, εκτιμούν ότι εντός της ημέρας θα δώσουν νερό σε όλα τα σπίτια.

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