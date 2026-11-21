Η Μαρία και η Ιωάννα σημείωσαν καλύτερη επίδοση από τους αντιπάλους τους και έφτασαν στον μεγάλο τελικό!

Οι δύο αδερφές δεν έζησαν απλώς την εμπειρία, αφού η συμμετοχή τους στο παιχνίδι λέξεων του Star τους απέφερε ένα πολύ σημαντικό ποσό.

Κατάφεραν μάλιστα να βρουν τη λέξη «Λινή» που έκρυβε ο πίνακας.

Στη συνέχεια προσπάθησαν να αυγατίσουν τα χρήματά τους, όμως οι απόπειρές τους δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, δεν έφυγαν με άδεια χέρια από το LINGO, καθώς έβαλαν στα ταμεία τους 1.040 ευρώ.

«Ήρθατε, κάνατε την ωραία τη βόλτα, γνωριστήκαμε και φεύγετε από εδώ με 1.040 ευρώ. Μπράβο κορίτσια μου, καλοξόδευτα», είπε ο Νίκος Μουτσινάς, χαρίζοντας μια ζεστή αγκαλιά στις διαγωνιζόμενες.

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